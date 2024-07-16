РУС
Рада отменила перевод часов в Украине на "зимнее" или "летнее" время

Во вторник, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

""Парламент принял 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее", - отметил он.

Решение поддержали 261 нардеп.

Железняк добавил, что в этом году в последнее воскресенье октября переведут стрелки на зимнее время, дальше перевода на летнее время не будет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады одобрил законопроект об отмене перехода на "зимнее" и "летнее" время

Топ комментарии
+33
А жаль. Мені літній час більше завжди подобався. Краще б залишились на літньому
16.07.2024 15:07
+27
Під час війни їм нє**й дєлать !
16.07.2024 15:08
+26
Надіюсь наступна Верховна Рада скасує всі дебільні постанови зеленої плісняви.
16.07.2024 15:15
Брысь туда же.
16.07.2024 17:55
Звиняй, неправильно тебе зрозумів, щиро вибачаюсь.
17.07.2024 16:55
+
18.07.2024 00:29
І що ми в підсумку матимемо? В підсумку, ми матимемо ситуацію, коли дуже рано світатимете, о 2-30 - 3-00 ранку, і дуже рано темнішатиме. Дуже "раціональне" використання світлової доби, от прям дуже.
Доречи, весь цивілізований світ, Америка, ЄС, якраз переводять годинники, використовуючи і зимовий час і літній час. По факту.
А от росія - ні, як і деякі інші країни з Азії. Показово.
Але, та ж таки росія має дуже велику протяжність і купу різних географічних та етнічних територій. І тому, вони, цілком логічно, використовують різні часові пояси, і, можливо, для них, як для федерації, хоча б і формальної, відмова від переводу годинників була і не такою принциповою, хоча так само дуже сумнівною.
Але, для України, економічно, культурно та політично, найбільш оптимальне - саме наявність літнього та зимового часу, в одному часовому поясі, по всій території країни.

Зараз же, з відмовою від літнього часу, ми матимемо купу неприємностей, коли одна половина країни буде прокидатися та лягати надто рано. Люди будуть сильно незадоволені.
І вгадайте, які заклики, на хвилі цього незадоволення почнуть лунати? - Правильно, на хвилі цього незадоволення, проплачені проросійські провокатори, в т.ч. ті, які обіймають високі посади, почнуть розганяти наратив про те, що, мовляв, "треба ввести в Україні "ще один часовий пояс" - наприклад, для східної, або ж західної частини України.
З тим, насправді, аби максимально додатково "відокремити" ту частину України, економічно, політично, культурно - від решти. Тобто, це вже гра на шляху можливого розділення або "федералізації" України. Логіка дій тут саме така.
Тобто, "гра", зі скасуваням переведенням годинників від чинної ВР - є спрямованою провокацією на запит ОП з метою втілення конкретних і послідовних кроків, спрямованих, на підрив Конституційного ладу та територіальної цілісності України. Розглядати ці дії треба саме так.
16.07.2024 16:10
Куди дивіться СБУ?
16.07.2024 21:49
може їм хтось підкаже, що не треба нічого чіпати, вже перевели куди треба( на літній час) й все...
16.07.2024 16:13
Тепер не переводять годинники в Європі 3 країни: Україні,Білорусь і РФ.
І кордон з Європою вже майже закритий
16.07.2024 16:15
ЄС з 2025-2026 років також відмовляється від переводу стрілок годинника,а так званий "літній" час,то це час по якому живуть московити-кацапи,ви хочете як вони?
16.07.2024 16:18
там ніби заглохло,немає остаточного рішення. Можливо я помиляюся.
16.07.2024 16:33
Заглохло. Бо цю ідею протовкували москалі
16.07.2024 21:51
А який час був у 60 роки?
16.07.2024 16:19
москвабадський.
16.07.2024 16:20
Тобто полудень був о 13.00 а не в 12.00... про що чітко написано в підручнику топографії
16.07.2024 17:32
Полудень як був о 12-тій,так і буде.
16.07.2024 17:33
зайди на свій E mail тобі медалька від Зе влади прийшла
16.07.2024 19:56
А в Європі переводять. То це зелені на рашку рівняються вже, там теж відмінили.
16.07.2024 16:21
якщо я не помиляюся...
З усіх країн Європи лише Білорусь, Росія та Ісландія не переводять стрілки.
Тепер до цього ,,Союзу"
Приєдналася Україна.
Дивно якось🤔🤔🤔
16.07.2024 16:26
Готуються оккупувати Україну , Цукі масковські
16.07.2024 21:52
ЗЕнаркоман потужно копіює алкоМЄДВЄДЬЄВА!
16.07.2024 16:35 Ответить
16.07.2024 16:37
Ну ви хоч поцікавтесь котра година зараз у москвабаді.
16.07.2024 17:03
рівняєшся на свиней, це твої інтимні проблеми
16.07.2024 17:23
А також, тепер, влітку будемо прокидатися о 3 годині ранку та звиздячити на роботу вже коли страшенна спека.
Це така "турбота" про здоров'я, так?
А додому з роботи повертатися вже затемно. - Щоби ахмєтови могли більше продати вам електрики. Знову ж таки.
Мотиви "про турботу про здоров'я" як привід відмови від переводу годинників є виключно маніпулятивними. На здоров'я там від цього можуть скаржитися тільки ті, в кого не порядок з "нервами", з головою. Тобто ті люди, більш істероїдної натури, які загалом, схильні емоційно "накручувати" себе з будь-якого приводу та без нього.
І от, чисто формально, орієнтуючись на певну позірну меншість, абсолютній більшості людей силоміць нав'язують "порядок", за яким тій більшості доведеться прокидатися серед ночі (бо ж Сонце вже встало), і не маючи нормального сну, не виспавшись, тулити потім на роботу, вже по жарі, а далі, відпрацювавши весь день, вертатися вже затемно додому більшу частину року.
Це відверта диверсія, саботаж та відвертий пі3дець, спрямований як проти людей, так і проти їхнього здоров'я.
Але, головне - щоби було як в раші. Бо там саме так.
16.07.2024 16:38
Саме так. Ця маячня (постійний зимовий час) взагалі не обгрунтована нічим.

В розвинутих країнах Європи, зокрема, і у Швейцарії, де дуже дбають і про здоров'я людей, в тому числі і старшого віку, і про економіку, щороку переводиться час на літній. І всім це Ок.

Тобто, ніякої шкоди літній час не несе, а економічно літній час є обгрунтованим.

Враховуючи, яка в нас ситуація в енергетиці, це рішення - ідіотизм. Люди просто більше часу увечері будуть сидіти в темряві, зате о 3 ранку сонце за вікном, коли абсолютна більшість людей спить
16.07.2024 17:01
Переведення годинників на літній час, з погляду здоров'я та фізіології є вельми логічним.
Бо людина та її біоритми, більшою мірою орієнтовані саме на Сонце.
Відповідно, коли Сонце починає раніше сходити, для нас цілком природнім є й раніше прокидатися та раніше розпочинати якусь діяльність. Так було тисячі років.
Перевід годинників на літній час просто формалізував ту норму, яка чисто фізіологічно завжди існувала до того.
І перехід на літній час тут, якраз, є цілком фізіологічних та природнім.
А от скасування такого переходу - йде врозріз з тією ж самою фізіологією та здоров'ям і йде відверто проти здорового глузду.
16.07.2024 17:19
Ахметову и его карманным депутатам нет никакого дела до людини и ее биоритмов.
16.07.2024 18:00
Актуально...Потужно
16.07.2024 17:10
Так це було вже! В 2019 р. - це друге, що зробив зє після неконституційного розпуску парламенту. Третє - це скасування шкільної форми, хоча чим форма йому не підходила?!
16.07.2024 17:13 Ответить
16.07.2024 17:24
Нда. Даже в Союзе хватило ума ввести перевод на "летнее" время, и это при том что в СССР и так действовало т.н. "декретное время", т.е. поясное+1 час. И доля людей начинавших (и соответственно заканчивавших) рабочий день с 7-8 утра была куда больше, чем сейчас.
И теперь получим что значительная часть людей, работающих до 18 (и хорошо если без переработок) будет добираться домой к 19-19:30. То есть как раз к заходу солнца летом (про осень и весну лучше помолчу). А если еще по дороге надо зайти в магазин, то к подъезду уже идем с фонариком.
Ну вот надо было таких идиотов понавыбирать?..
16.07.2024 17:29
Тю, в Німеччині усі ходять в школу, дитсадки, роботу на 7-8 ранку і ніхто не плаче.
Тільки нашому сараці кругом проблеми.
16.07.2024 17:40
якщо є два варіанти: нормальний і хєровий, зєльоні виберуть хєровий
16.07.2024 19:07
Для дебілів ще раз пояснюю: "В Україні нема ЗИМОВОГО часу!"
Те, що недолугі називають "зимовим часом" насправді є нашим нормальним поясним часом, тобто, часом 2-го часового поясу (його ще називають СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМ часом). А от перехід на літній час утотожнює наш Київський час з мокшанським. Отже, конкретно зараз - влітку - ми живемо за московським часом.
16.07.2024 23:06
Повна маячня - приписувати час, по якому живе чимало країн, в тому числі влітку й деякі європейські, ексклюзивно кацапам і москві. Це географічне співпадіння, не більше, що люди з кацапами живуть в одному часовому поясі або близько.

До речі, європейські країни переводять час, а от кацапи - ні. То що, нам на кацапів рівнятися чи на розвинені країни доцільніше?

Ще одна повна маячня - це те, що "неприродній час" (наприклад, +1, або сонце в зеніті о 13-й) має суттєвий вплив на здоров'я. Переведення часу має дуже незначний короткотривалий вплив на невеликий відсоток людей, головним чином іпохондриків, і має під собою радше психологічне підгрунтя, а не фізіологічне. Це доведено науково. Крапка
17.07.2024 02:40
Під час війни треба прикладати усі зусилля для перемоги над ворогом а не приймати дибільні закони. Мабуть треба усіх депутатів хто цього не усвідомлювати гнати з РАДИ сраною мітлою.
17.07.2024 11:14
А як бути з сотнями тисячів лічильників єнергії, які автоматично переходять на літній (зимовий) час? Перепрограмовувати за рахунок споживачів. Недавно довелось перепрограмовувати: поїхав в РЕС, віддав купу копій документів; написав заяву; заплатив 300грн; через 10 днів приїхав майстер зняв мій лічильник, встановив інший; через 2 тижні знову приїхали і встановили мій (двотарифний.) Купа часу, нервів і грошей. І тепер мені дзвонять з кридитних установ (копії документів невідомо кому попали).
17.07.2024 12:16
