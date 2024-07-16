Рада отменила перевод часов в Украине на "зимнее" или "летнее" время

Во вторник, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

""Парламент принял 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее", - отметил он.

Решение поддержали 261 нардеп.

Железняк добавил, что в этом году в последнее воскресенье октября переведут стрелки на зимнее время, дальше перевода на летнее время не будет.

