Рада отменила перевод часов в Украине на "зимнее" или "летнее" время
Во вторник, 16 июля, Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
""Парламент принял 4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее", - отметил он.
Решение поддержали 261 нардеп.
Железняк добавил, что в этом году в последнее воскресенье октября переведут стрелки на зимнее время, дальше перевода на летнее время не будет.
Доречи, весь цивілізований світ, Америка, ЄС, якраз переводять годинники, використовуючи і зимовий час і літній час. По факту.
А от росія - ні, як і деякі інші країни з Азії. Показово.
Але, та ж таки росія має дуже велику протяжність і купу різних географічних та етнічних територій. І тому, вони, цілком логічно, використовують різні часові пояси, і, можливо, для них, як для федерації, хоча б і формальної, відмова від переводу годинників була і не такою принциповою, хоча так само дуже сумнівною.
Але, для України, економічно, культурно та політично, найбільш оптимальне - саме наявність літнього та зимового часу, в одному часовому поясі, по всій території країни.
Зараз же, з відмовою від літнього часу, ми матимемо купу неприємностей, коли одна половина країни буде прокидатися та лягати надто рано. Люди будуть сильно незадоволені.
І вгадайте, які заклики, на хвилі цього незадоволення почнуть лунати? - Правильно, на хвилі цього незадоволення, проплачені проросійські провокатори, в т.ч. ті, які обіймають високі посади, почнуть розганяти наратив про те, що, мовляв, "треба ввести в Україні "ще один часовий пояс" - наприклад, для східної, або ж західної частини України.
З тим, насправді, аби максимально додатково "відокремити" ту частину України, економічно, політично, культурно - від решти. Тобто, це вже гра на шляху можливого розділення або "федералізації" України. Логіка дій тут саме така.
Тобто, "гра", зі скасуваням переведенням годинників від чинної ВР - є спрямованою провокацією на запит ОП з метою втілення конкретних і послідовних кроків, спрямованих, на підрив Конституційного ладу та територіальної цілісності України. Розглядати ці дії треба саме так.
І кордон з Європою вже майже закритий
З усіх країн Європи лише Білорусь, Росія та Ісландія не переводять стрілки.
Тепер до цього ,,Союзу"
Приєдналася Україна.
Дивно якось🤔🤔🤔
Це така "турбота" про здоров'я, так?
А додому з роботи повертатися вже затемно. - Щоби ахмєтови могли більше продати вам електрики. Знову ж таки.
Мотиви "про турботу про здоров'я" як привід відмови від переводу годинників є виключно маніпулятивними. На здоров'я там від цього можуть скаржитися тільки ті, в кого не порядок з "нервами", з головою. Тобто ті люди, більш істероїдної натури, які загалом, схильні емоційно "накручувати" себе з будь-якого приводу та без нього.
І от, чисто формально, орієнтуючись на певну позірну меншість, абсолютній більшості людей силоміць нав'язують "порядок", за яким тій більшості доведеться прокидатися серед ночі (бо ж Сонце вже встало), і не маючи нормального сну, не виспавшись, тулити потім на роботу, вже по жарі, а далі, відпрацювавши весь день, вертатися вже затемно додому більшу частину року.
Це відверта диверсія, саботаж та відвертий пі3дець, спрямований як проти людей, так і проти їхнього здоров'я.
Але, головне - щоби було як в раші. Бо там саме так.
В розвинутих країнах Європи, зокрема, і у Швейцарії, де дуже дбають і про здоров'я людей, в тому числі і старшого віку, і про економіку, щороку переводиться час на літній. І всім це Ок.
Тобто, ніякої шкоди літній час не несе, а економічно літній час є обгрунтованим.
Враховуючи, яка в нас ситуація в енергетиці, це рішення - ідіотизм. Люди просто більше часу увечері будуть сидіти в темряві, зате о 3 ранку сонце за вікном, коли абсолютна більшість людей спить
Бо людина та її біоритми, більшою мірою орієнтовані саме на Сонце.
Відповідно, коли Сонце починає раніше сходити, для нас цілком природнім є й раніше прокидатися та раніше розпочинати якусь діяльність. Так було тисячі років.
Перевід годинників на літній час просто формалізував ту норму, яка чисто фізіологічно завжди існувала до того.
І перехід на літній час тут, якраз, є цілком фізіологічних та природнім.
А от скасування такого переходу - йде врозріз з тією ж самою фізіологією та здоров'ям і йде відверто проти здорового глузду.
И теперь получим что значительная часть людей, работающих до 18 (и хорошо если без переработок) будет добираться домой к 19-19:30. То есть как раз к заходу солнца летом (про осень и весну лучше помолчу). А если еще по дороге надо зайти в магазин, то к подъезду уже идем с фонариком.
Ну вот надо было таких идиотов понавыбирать?..
Тільки нашому сараці кругом проблеми.
Те, що недолугі називають "зимовим часом" насправді є нашим нормальним поясним часом, тобто, часом 2-го часового поясу (його ще називають СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИМ часом). А от перехід на літній час утотожнює наш Київський час з мокшанським. Отже, конкретно зараз - влітку - ми живемо за московським часом.
До речі, європейські країни переводять час, а от кацапи - ні. То що, нам на кацапів рівнятися чи на розвинені країни доцільніше?
Ще одна повна маячня - це те, що "неприродній час" (наприклад, +1, або сонце в зеніті о 13-й) має суттєвий вплив на здоров'я. Переведення часу має дуже незначний короткотривалий вплив на невеликий відсоток людей, головним чином іпохондриків, і має під собою радше психологічне підгрунтя, а не фізіологічне. Це доведено науково. Крапка