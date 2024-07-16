Рада скасувала переведення годинників в Україні на "зимовий" чи "літній" час

У вівторок, 16 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасовує переведення часу в Україні з зимового на літній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв 4201 про відміну переведення часу в Україні з зимового на літній", - зазначив він.

Рішення підтримали 261 нардеп.

Железняк додав, що цього року в останню неділю жовтня переведуть стрілки на зимовий час, далі переведення на літній час не буде.

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