Враг активизировался на Кураховском направлении, бои по всем направлениям фронта на Востоке, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, всего с начала суток произошло 65 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Сегодня противник ракетой Х-59 нанес удар по населенному пункту Голинка Черниговской области.

Вместе с тем, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли 12 авиаударов с использованием 25 КАБов. Целились в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Ветеринарное, Старица и Волчанские Хутора, что на Харьковщине.

Обстановка на Харьковщине

Кроме того, по данным Генштаба, на Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Берестового и Андреевки. Шесть боев закончились, еще два - продолжаются.

Обстановка на Востоке

По информации Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи Невского и Макеевки. Украинские защитники отбили четыре атаки, еще одна - продолжается.

"На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Верхнекаменского, Переездного и Северного. Наши воины шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение - продолжается.

На Краматорском направлении захватчики пять раз осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Опытного и Часового Яра, еще три атаки продолжаются в районе Клещиевки", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении, как отмечается, противник атаковал шесть раз неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боя завершились без успеха для оккупантов, еще два - продолжаются.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили самое большое количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили девять атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются", - добавляют в Генштабе.

На Кураховском направлении враг стал активнее - 12 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Восемь боев завершены, четыре - продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших войск у Водяного. В результате боестолкновений россияне потерпели неудачу.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Малой Токмачки и Новоандреевки - успеха не имел.

Стоит отметить, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.