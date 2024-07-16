На Харьковском направлении оккупанты за сутки сбросили 36 КАБов, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении российские захватчики активно используют управляемые авиационные бомбы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за минувшие сутки захватчики нанесли по позициям ВСУ 20 авиационных ударов с использованием 36 КАБов. Повх отметил, что такая тенденция сохраняется уже в течение нескольких дней.

"У наших военных есть разработки защиты от КАБов, но не буду раскрывать этих тайн. Эти разработки используются, но, к большому сожалению, паритета в воздухе у нас пока нет", - рассказал спикер ОТГ "Харьков".

Несмотря на это, по его словам, украинские защитники эффективно противостоят попыткам врага переломить оперативную ситуацию на Харьковском направлении в свою пользу и наносят ему ощутимые потери.

В частности, за минувшие сутки на этом направлении рашисты потеряли 2 бронированные боевые машины, 7 артиллерийских систем, 4 автомобиля, 3 единицы специальной техники и 27 БПЛА.

"Ответным огнем наша артиллерия уничтожила 58 укрытий личного состава противника, 1 пункт хранения боекомплекта и одну стартовую площадку БПЛА", - рассказал Повх.

