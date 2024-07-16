РУС
На Харьковском направлении оккупанты за сутки сбросили 36 КАБов, - ОТГ "Харьков"

На Харківському напрямку окупанти за добу скинули 36 КАБів

На Харьковском направлении российские захватчики активно используют управляемые авиационные бомбы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" Юрий Повх, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за минувшие сутки захватчики нанесли по позициям ВСУ 20 авиационных ударов с использованием 36 КАБов. Повх отметил, что такая тенденция сохраняется уже в течение нескольких дней.

"У наших военных есть разработки защиты от КАБов, но не буду раскрывать этих тайн. Эти разработки используются, но, к большому сожалению, паритета в воздухе у нас пока нет", - рассказал спикер ОТГ "Харьков".

Несмотря на это, по его словам, украинские защитники эффективно противостоят попыткам врага переломить оперативную ситуацию на Харьковском направлении в свою пользу и наносят ему ощутимые потери.

В частности, за минувшие сутки на этом направлении рашисты потеряли 2 бронированные боевые машины, 7 артиллерийских систем, 4 автомобиля, 3 единицы специальной техники и 27 БПЛА.

"Ответным огнем наша артиллерия уничтожила 58 укрытий личного состава противника, 1 пункт хранения боекомплекта и одну стартовую площадку БПЛА", - рассказал Повх.

Читайте также: Модифицированные ФАБ-500 достают до любой точки Харькова, - Синегубов

бомба (379) Харьковщина (5577)
Хтось дивується , що знищені для служби Україні Бурба, Червінський Залужний та його 17 генералівй багато інших герої-захисників , а КАБи зараз йібашать й ніхто такого не очікував ще пів-року тому?
16.07.2024 16:42 Ответить
А вовка в усьому винить партнерів й на Ставці вирішує як більше злити ***** інфи- бо така в нього СТАВКА - сталінського зразку гебнівсько-кремлівськог?
16.07.2024 16:43 Ответить
Пам'ятаймо, де рашисти, там смерть!
Вирок суду у Гаазі

Катастрофа лайнера Boeing 777 Малайзійських авіаліній сталася 17 липня 2014 року, тоді загинули 298 людей з 12 країн. У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги визнав громадян РФ https://www.dw.com/uk/girkina-zatrimali-u-rf-za-pidozrou-v-ekstremizmi-roszmi/a-66308941 Ігоря Гіркіна (колишнього "міністра оборони" самопроголошеної "ДНР", відомого як Стрєлков) і Сергія Дубинського (генерал-майора на прізвисько "Похмурий"), а також громадянина України Леоніда Харченка ("Крот") винними у збитті лайнера. Усіх трьох заочно засудили до довічного ув'язнення. Ще один підозрюваний громадянин РФ - полковник Олег Пулатов ("Гюрза") - був визнаний невинуватим.

Згідно з висновками слідства, троє засуджених сприяли доставці знаряддя злочину - зенітного ракетного комплексу "Бук" - з Росії на окуповану територію України. Як з'ясували слідчі, "Бук" потрапив на українську територію з 53-ї бригади ППО РФ, що базувалася під Курськом, і незабаром після трагедії його було транспортовано назад через кордон на територію РФ. Суд визнав доведеним, що літак збили саме російським "Буком". Незважаючи на рішення суду, Росія відмовляється видавати засуджених. (С)
16.07.2024 19:08 Ответить
 
 