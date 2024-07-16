На Харківському напрямку окупанти за добу скинули 36 КАБів, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку російські загарбники активно використовують керовані авіаційні бомби.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що за минулу добу загарбники завдали по позиціях ЗСУ 20 авіаційних ударів із використанням 36 КАБів. Повх наголосив, що така тенденція зберігається уже впродовж кількох днів.

"У наших військових є розробки захисту від КАБів, але не розкриватиму цих таємниць. Ці розробки використовуються, але, на превеликий жаль, паритету в повітрі у нас наразі немає", - розповів речник ОТУ "Харків".

Попри це, за його словами, українські захисники ефективно протистоять намаганням ворога переламати оперативну ситуацію на Харківському напрямку на свою користь і завдають йому відчутних втрат.

Зокрема, за минулу добу на цьому напрямку рашисти втратили 2 броньовані бойові машини, 7 артилерійських систем, 4 автомобілі, 3 одиниці спеціальної техніки та 27 БПЛА.

"Вогнем у відповідь наша артилерія знищила 58 укриттів особового складу противника, 1 пункт зберігання боєкомплекту та один стартовий майданчик БПЛА", - розповів Повх.

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