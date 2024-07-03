Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов
Росія почала бити по Харкову модифікованими авіабомбами ФАБ-500. Вони можуть дістати до будь-якої точки у місті та мають серйозну руйнівну силу.
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація ускладнена тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозну руйнівну силу", - сказав посадовець.
За його словами, раніше загарбники використовували ці авіабомби лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку. Модифіковані авіабомби тепер летять на відстань до 80 км, через що дістають до будь-якої точки Харкова.
"Боєприпас (ФАБ-500, - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - сказав Синєгубов.
Нагадаємо, що минулого тижня Харківська прокуратура повідомляла, що російські загарбники вперше від початку запуску авіабомб по Харкову застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.
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І два літака (майже) AWAKS.
То чому ціх довбаних КАБо-скидачів досі не збиваємо?
Місту потрібен захист. Не сидіти в адміністрації та отримувати накази Дерьмака,
а реальна потужна компанія в світі для захисту Харківа!
Лягушка яка не бьеться в глечику з сметаною втоне!
Але зараз у нього зʼявилася одна "проблемка", яку неможливо виправити.
И нет ни одного покупателя даже за 20.
То есть люди не верят, что Харьков перестанут бомбить.