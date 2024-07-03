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Новини Війна
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Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов

Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов

Росія почала бити по Харкову модифікованими авіабомбами ФАБ-500. Вони можуть дістати до будь-якої точки у місті та мають серйозну руйнівну силу.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація ускладнена тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозну руйнівну силу", - сказав посадовець.

За його словами, раніше загарбники використовували ці авіабомби лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку. Модифіковані авіабомби тепер летять на відстань до 80 км, через що дістають до будь-якої точки Харкова.

"Боєприпас (ФАБ-500, - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що минулого тижня Харківська прокуратура повідомляла, що російські загарбники вперше від початку запуску авіабомб по Харкову застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції.

Дивіться також: Росіяни використовують Харків як плацдарм для застосувань нових боєприпасів, - Синєгубов. ВIДЕО

Автор: 

бомба (236) Харків (5685) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+6
Главное не бомбить аэродромы параши что бы свинособакам было комфортно уничтожать Харьков. Старший приказал.
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03.07.2024 23:22 Відповісти
+6
А найвеличніший що? А найвеличніший пиляє щоденні гундосики
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04.07.2024 00:10 Відповісти
+3
де українські ФАБи зе-скоти ????
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04.07.2024 08:18 Відповісти
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В нас же ППО на 160 км є!
І два літака (майже) AWAKS.
То чому ціх довбаних КАБо-скидачів досі не збиваємо?
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03.07.2024 22:56 Відповісти
Потому что АВАКСов у нас пока еще физически нет.
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03.07.2024 23:09 Відповісти
Виглядае як виправдовування Синегубова…

Місту потрібен захист. Не сидіти в адміністрації та отримувати накази Дерьмака,

а реальна потужна компанія в світі для захисту Харківа!

Лягушка яка не бьеться в глечику з сметаною втоне!
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04.07.2024 02:20 Відповісти
Байден забороняє.

Але зараз у нього зʼявилася одна "проблемка", яку неможливо виправити.
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03.07.2024 23:16 Відповісти
Питання на штуку баксів.
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03.07.2024 23:50 Відповісти
Це Жора. Ф16 десь застрягли
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03.07.2024 23:01 Відповісти
Главное не бомбить аэродромы параши что бы свинособакам было комфортно уничтожать Харьков. Старший приказал.
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03.07.2024 23:22 Відповісти
Идет уничтожение Украины так как силы не равны. Ну а США и Запад все это наблюдают и выражают беспокойство. Ну иногда оказывают "некоторую помощь" или "ограниченную".. Если это так и продолжится то исход ясен...
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04.07.2024 11:11 Відповісти
Артилерія кацапів теж б'є в любу точку Харкова як що підійде занад то близько ....
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03.07.2024 23:48 Відповісти
Піон той взагалі з території Параши може добивати до Харкова.
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03.07.2024 23:49 Відповісти
А найвеличніший що? А найвеличніший пиляє щоденні гундосики
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04.07.2024 00:10 Відповісти
В Харькове квартира 3-комнатная, 70 кв.м, в "сталинке" возле метро "Бекетова" (это центр) продается сейчас за 20 тыс.долларов. Ранее такая стоила более 100 тыс долларов.
И нет ни одного покупателя даже за 20.
То есть люди не верят, что Харьков перестанут бомбить.
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04.07.2024 00:48 Відповісти
де українські ФАБи зе-скоти ????
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04.07.2024 08:18 Відповісти
в асфальті, в бруківці, в фонтанах... тай андрєйбарісич ніразрєшаіт
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04.07.2024 09:28 Відповісти
в Україні навмисне блокують програму КАБ, хоча ними можна булоб розтрощити кацапські бетоновані укрєпи по всій лінії фронту! ЦЕ ЗРАДА!
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04.07.2024 08:20 Відповісти
а узілєське проїб@ло 6 Мігів в Миргороді за один день...
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04.07.2024 09:27 Відповісти
 
 