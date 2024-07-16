В Украине построят патронный завод и будут производить штурмовые винтовки, - Шмыгаль
Украина и Чехия подписали соглашения о совместном производстве оружия.
Об этом во время совместной пресс-конференции с главой чешского правительства Петером Фиалой рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, со своим чешским коллегой он обсудил поставки Украине новых видов вооружений, подготовку и реабилитацию украинских военных и новые проекты в сфере ВПК.
"Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности", - рассказал глава Кабмина.
Согласно одной из этих сделок, в Украине будет построен новый патронный завод. Соответствующее соглашение было подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис".
Еще одно соглашение касается производства в Украине штурмовых винтовок компании Colt CZ Group. Документ подписан между Česká zbrojovka и украинским предприятием, название которого не разглашается из соображений безопасности.
Шмыгаль добавил, что подписание таких соглашений "демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией".
А таблетка имеет размер пуговицы. На любом фарма заводе можно выпускать пуговицы.
Бытылка с под пива соответствует размеру мины. Стекольные заводы могут выпускать мины.
як тільки заговорили про його відставку
Останній патронний завод був втрачений Україною в луганське у 2014.
Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!
Мериканець, в Україні не президенти будують патронні заводи.
До приходу до влади ригівського антимайданного реваншу в Україні був визначений пріоритетний напрямок: ракетна програма. Свідки "зубожіння" й так стогнали та вимагали "миру" з кацапами, а не якийсь "патронний завод".
Вам патронів не вистачає, мериканець?
Як на мене, ваш допис це банальний висер у бік п'ятого президента...
Ви що сказати то хотіли? Може те що Майдан "привів до влади ригив"?! Вам відомі (2014-2019): склад ВР, урядів, РНБОУ?
Згадайте, як дали всім головним регіоналам спокійно піти. Наприклад, той самий Андрій Клюєв. Я уважно спостерігав тоді. Дуже уважно.
"Саджає" в Україні суд.
За що саме ви хотіли щоби посадили, наприклад, регіонала Чечетова (як би він не вирішив "політати")? Лєнку Бондаренко та інших - за що? Найголовніше - згідно якого закону (який мав відповідати міжнародним нормам права), так щоби у тих (справедливо) осуджених не було шансів виграти у ЄСПЛ проти України?
Клюєву було потрібно державну зраду інкримінувати, чи захист інтересів ватних українських виборців, гасло яких: "какая разніца"?
"Весна прийде, саджати будемо" - це гасло саме для вас? Може вам хочеться (разом с Зеленським та Єрмаком та "офісом простих рішень") будувати якійсь авторитарний концтабір, щось поміж Ьосією та Білоруссю, де дуже просто когось посадити?
Факт, як кажуть, на ліце-
за 10 років «влада» України не змогла навіть сбудувати одного (1) патронного заводу!
Крапка.
Вистачае лі ЗСУ патронів? Ні. БК зайвим не буває
про «ракетни програми» взагалі додати нема чого…
От нічого більше не потрібно, патрончики подавай мериканцю...
П'ятий президент тут до того, мериканець, що за крайні 10 років їх було аж два. Це саме ви волали: "Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!".
Саме вам не побудували якийсь патронний завод за яким ви скиглите.
Саме вам незрозуміло те що не чинні президенти в Україні будують патронні заводи.
Вам істеричним зарозумілим невігласам завжди немає чого додати окрім крапки.
