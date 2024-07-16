РУС
В Украине построят патронный завод и будут производить штурмовые винтовки, - Шмыгаль

Шмигаль, Фіала

Украина и Чехия подписали соглашения о совместном производстве оружия.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой чешского правительства Петером Фиалой рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, со своим чешским коллегой он обсудил поставки Украине новых видов вооружений, подготовку и реабилитацию украинских военных и новые проекты в сфере ВПК.

"Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности", - рассказал глава Кабмина.

Согласно одной из этих сделок, в Украине будет построен новый патронный завод. Соответствующее соглашение было подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис".

Читайте также: В Украине работают 500 оборонных предприятий. Почти 300 тысяч человек задействованы в производстве оружия для ВСУ, - Зеленский

Еще одно соглашение касается производства в Украине штурмовых винтовок компании Colt CZ Group. Документ подписан между Česká zbrojovka и украинским предприятием, название которого не разглашается из соображений безопасности.

Шмыгаль добавил, что подписание таких соглашений "демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией".

Читайте также: Французская оружейная компания Thales откроет совместное предприятие в Украине, которое, в частности, будет привлечено к производству средств РЕБ

оборона (5287) оружие (10442) производство (542) Чехия (1798) Шмыгаль Денис (2864)
+34
Чиновникам надо законодательно запретить употреблять глаголы в будущем времени.
16.07.2024 17:01 Ответить
+12
ух ти ...бурхлива діяльність від Шмигаля..
як тільки заговорили про його відставку
16.07.2024 17:06 Ответить
+11
Ганьба! Ні одного патронного заводу НЕ було створено в Україні за останні 10 років війни!!!

Останній патронний завод був втрачений Україною в луганське у 2014.

Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!
16.07.2024 17:07 Ответить
Чиновникам надо законодательно запретить употреблять глаголы в будущем времени.
16.07.2024 17:01 Ответить
👍👍👍
16.07.2024 18:08 Ответить
Казав би вже одразу дислокацію - раб батька війни Ахмєтки
16.07.2024 21:07 Ответить
его с 2014го строят)))
16.07.2024 17:03 Ответить
Він є, навіть знаю в якому місті. Але не скажу ))) В совку, приміром, були заводи на яких виробляли патрони 7,62, потім після війни їх переобладнали на випуск папирос, бєломор канал та шахтьорскіє. Але в любий момент вони знову могли повернутись до виробництва патронів.
16.07.2024 17:21 Ответить
Ох уж эти сказочники
А таблетка имеет размер пуговицы. На любом фарма заводе можно выпускать пуговицы.
Бытылка с под пива соответствует размеру мины. Стекольные заводы могут выпускать мины.
16.07.2024 19:54 Ответить
з 2014 Чехія нам скрутила дулю щодо поставки капсулів , тому і набудували ((
16.07.2024 21:02 Ответить
нам чехия шо то должна? мы саме себе скрутили дулю выбирая во власть идиотов и не требуя от них ничего
17.07.2024 05:56 Ответить
У неї не просили подарувати , вона відмовилася продавати . Ти трішки переплутав , у 2014 Україна з простягнутою рукою милостиню не просила , а купувала те що потрібно , проблема що не все хотіли продавати , для прикладу , Порошенко просив Німеччину продати Мардери , які там сотнями стояли під розбірку , нам відмовили так як і з капсулями , то в чому проблема , тобі хтось із обраних у 2014 не вгодив ? ((
17.07.2024 06:03 Ответить
это их право, продавать или нет. у нас всегда кто то виноват только не мы, мышление идиота))
17.07.2024 14:49 Ответить
я не винний що ви думаєте як ідіот (( Щодо свого коментаря , то я назвав причину по якій завод у 2014 не збудували , між причиною і звинуваченням велика різниця , але навіщо я це пояснюватиму тому у кого "мишлєніє ідіота " ))
17.07.2024 15:04 Ответить
ух ты тяжелый)) ты не принес хлеб домой потому что сосед не дал тебе взаймы. сосед виноват что у тебя нет хлеба в доме или ты, потому что у тебя нет денег? подумай, а потом умничай.
17.07.2024 15:30 Ответить
не я важкий - ти тугодум )) я не приніс хліб додому тому що у магазині з повними полицями хліба його мені відмовилися продати , хоча я пропонував любі гроші . Домашні сидять і репетують що я винний у вечері без хліба , так тобі дійшло , телепню ?
17.07.2024 22:22 Ответить
тебя при рождении не роняли акушерки?)))) за любые деньги трамп свою жену отдаст на ночь)) ДЕБИЛ
17.07.2024 22:45 Ответить
Ти не дебіл , а ідіот ,тому сюди : 8==>
17.07.2024 22:51 Ответить
ух ти ...бурхлива діяльність від Шмигаля..
як тільки заговорили про його відставку
16.07.2024 17:06 Ответить
Ганьба! Ні одного патронного заводу НЕ було створено в Україні за останні 10 років війни!!!

Останній патронний завод був втрачений Україною в луганське у 2014.

Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!
16.07.2024 17:07 Ответить
"Ганьба!" 🤮
Мериканець, в Україні не президенти будують патронні заводи.
До приходу до влади ригівського антимайданного реваншу в Україні був визначений пріоритетний напрямок: ракетна програма. Свідки "зубожіння" й так стогнали та вимагали "миру" з кацапами, а не якийсь "патронний завод".
Вам патронів не вистачає, мериканець?
Як на мене, ваш допис це банальний висер у бік п'ятого президента...
16.07.2024 17:51 Ответить
Зелені вже набагато гірші за ригів...
16.07.2024 22:38 Ответить
"Риги нікуди не ділися після майдану і ніякого реваншу не було." - це типу "логіка" така: "апельсин має форму кулі бо він помаранчевий"?
Ви що сказати то хотіли? Може те що Майдан "привів до влади ригив"?! Вам відомі (2014-2019): склад ВР, урядів, РНБОУ?
16.07.2024 23:05 Ответить
Навіщо мені це "почитати", щоби що? Ви не побачили моїх питань?
17.07.2024 17:55 Ответить
Якби хоч 5-10 значних регіоналів посадили, то я б інакше міркував би. Як могли друзі посадити своїх друзів?
Згадайте, як дали всім головним регіоналам спокійно піти. Наприклад, той самий Андрій Клюєв. Я уважно спостерігав тоді. Дуже уважно.
17.07.2024 15:35 Ответить
"Якби хоч 5-10 значних регіоналів посадили"...
"Саджає" в Україні суд.
За що саме ви хотіли щоби посадили, наприклад, регіонала Чечетова (як би він не вирішив "політати")? Лєнку Бондаренко та інших - за що? Найголовніше - згідно якого закону (який мав відповідати міжнародним нормам права), так щоби у тих (справедливо) осуджених не було шансів виграти у ЄСПЛ проти України?
Клюєву було потрібно державну зраду інкримінувати, чи захист інтересів ватних українських виборців, гасло яких: "какая разніца"?

"Весна прийде, саджати будемо" - це гасло саме для вас? Може вам хочеться (разом с Зеленським та Єрмаком та "офісом простих рішень") будувати якійсь авторитарний концтабір, щось поміж Ьосією та Білоруссю, де дуже просто когось посадити?
17.07.2024 18:18 Ответить
До чого тут пьятий презедент, Серожа?

Факт, як кажуть, на ліце-

за 10 років «влада» України не змогла навіть сбудувати одного (1) патронного заводу!
Крапка.

Вистачае лі ЗСУ патронів? Ні. БК зайвим не буває

про «ракетни програми» взагалі додати нема чого…
16.07.2024 20:43 Ответить
Не варто викручуватися, свідок будівництва "конче необхідного" з 2014 року патронного заводу.
От нічого більше не потрібно, патрончики подавай мериканцю...

П'ятий президент тут до того, мериканець, що за крайні 10 років їх було аж два. Це саме ви волали: "Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!".
Саме вам не побудували якийсь патронний завод за яким ви скиглите.
Саме вам незрозуміло те що не чинні президенти в Україні будують патронні заводи.
Вам істеричним зарозумілим невігласам завжди немає чого додати окрім крапки.
16.07.2024 22:52 Ответить
Через 3!!! роки війни?
16.07.2024 17:08 Ответить
Ні. Як раз 10!
16.07.2024 17:26 Ответить
Краще помовч якщо є такі плани ,ворог не спить.
16.07.2024 17:11 Ответить
Побудують? І це на одинадцятому році війни. І ще питання чи побудують зелена мрезота.
16.07.2024 17:13 Ответить
Один бізнесмен на заході побудував патронний завод з нуля за пів року і подукція почала вироблятись. А в нас 10 років війна і досі нічого нема. Може виграти війну Україна з такими президентами?

Вибори
16.07.2024 17:15 Ответить
ВОНУ в президенти!!!
16.07.2024 17:23 Ответить
Джуля це смітник історії та ганьба України! Не в президенти її, а в тюрьму. Е за що…
16.07.2024 17:28 Ответить
Шо ви таке пишете? ВОНА побудує десять тисяч патронних заводів!
16.07.2024 17:29 Ответить
Будуть мані - тои побудують
16.07.2024 17:16 Ответить
начухались, *****
16.07.2024 17:17 Ответить
непоспішайте
16.07.2024 17:21 Ответить
Штурмові гвинтівки взагалі то виготовляють.
16.07.2024 17:24 Ответить
Про координаты забыли ***** доложить.
16.07.2024 17:25 Ответить
Обіцянки-цяцянки. Байрактарний завод вже побудували, тепер потрібен патронний завод до нього. І підписати угоду та побудувати - не теж саме.
16.07.2024 17:29 Ответить
Майбутній час? Знову? Це уже було .....
16.07.2024 17:29 Ответить
10 років триває війна, а вони замість вже налагодженого випуску своїх ракет як мінімум середньої дальності "планують" будувати патронний завод. Цирк
16.07.2024 17:31 Ответить
Це малось бути в 2014 році мінімум, або в 2003 р., коли мордор поліз на Тузлу. Чехі - відомі зброярі у віках. Треба переключатись на Европу, бо з з США ненадега на найблтижчі роки.
16.07.2024 17:32 Ответить
Винтовки BREN 2, о которых идет речь, производит Colt CZ Group (филиал той самой американской компании).
16.07.2024 20:11 Ответить
ракети треба виробляти....
16.07.2024 17:53 Ответить
не торопись... а то света не будет...
16.07.2024 17:58 Ответить
От поїде на місце будівництва швидка Марьяна - і не стане місця будівництва.....
16.07.2024 18:14 Ответить
В Україні побудують патронний завод та вироблятимуть штурмові гвинтівки, - Шмигаль

Дуже добре, - Шмигаль
Нарешті прокинулися, - Шмигаль.
16.07.2024 18:20 Ответить
3 2019 року ,будь в Україні українська влада,кожна область , за виключенням тих ,де ведуться бойові дії, мала би мати патронний завод ,котрий би випускав патрони в три зміни і без вихідних...Зрадники є зрадники
16.07.2024 18:27 Ответить
Це вже який раз будують, будують і ні як не добудують????
16.07.2024 18:46 Ответить
Молодцы хлопцы, оперативненько! И трех лет войны не прошло.
16.07.2024 18:58 Ответить
Не пройшло і пять років. Мабуть дороги всі добудували.
16.07.2024 19:06 Ответить
Тільки коли перевішають зелених пдрв.
16.07.2024 20:07 Ответить
В грядущєм...
16.07.2024 20:13 Ответить
Все рівно Шмигаля на х. Й с прем'єрства!
16.07.2024 22:20 Ответить
Два самих низкоякісних европейських виробників патронів - чешський Sellier & Bellot та сербський Prvi Partizan. Особливо якість гільз.
16.07.2024 22:23 Ответить
Обіцянки-цяцянки від зешобли. Звичайно все колись буде і мільйон дерев, і мільйон дронів, і патронний заводик, але без шмигалів з рєзніковими.
16.07.2024 23:32 Ответить
Цікаво, це як він 40 млрд на дрони, чи як енергетику захищав?
17.07.2024 00:01 Ответить
мільйон гвинтівок і мільон патронів до них
17.07.2024 07:17 Ответить
 
 