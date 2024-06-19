РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13096 посетителей онлайн
Новости
2 394 7

Французская оружейная компания Thales откроет совместное предприятие в Украине, которое, в частности, будет привлечено к производству средств РЕБ

thales

Французская оружейная компания Thales на выставке Eurosatory подписала три соглашения с украинской оборонной промышленностью, которые призваны усилить поддержку фронта и обороноспособности.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две сделки Thales касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Согласно первому соглашению, компания планирует создать совместное предприятие в Украине, которое будет привлечено к производству средств радиоэлектронной борьбы, оборудования тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны.

Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которого Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку оборудования в Украине.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить боеприпасы и стрелять ими.

Читайте также: В Украине начнут производить БМП Lynx уже в 2024 году, - глава Rheinmetall Паппергер

Автор: 

оружие (10225) производство (470) Франция (3526) РЭБ (131)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
років за десять
показать весь комментарий
19.06.2024 19:04 Ответить
Це не більш матеріалоємне виробництво ніж у сотень виробників БПЛА в Україні.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:14 Ответить
Не кажи--гоп,поки не перескочиш.
показать весь комментарий
19.06.2024 19:29 Ответить
тобто, статистика, про спеціалістів у всьому світі, і особливо в україні, не доступна, для писаки?
де, хоч одна компанія, що планує відкритися набере робочі руки і голови?
немає, слюсарів, токарів, фрезерувальників!
немає навіть щвачок.
я, вже, не кажу про інженерів і менеджмент.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:03 Ответить
Не відкриють. Зараз з них зелені підари мільйонів 50 баксів за підключення просити будуть і час на підключення років 10 буде.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:07 Ответить
А прокладки від отих осіб, з ВРУ КМУ ОПУ СБУ ГПУ ДБР НАЗК…
уже підготовили, щоб хоть якусь копійчину дітям урвати, на памперси та молочні суміші…
показать весь комментарий
19.06.2024 20:19 Ответить
Українська армія потребує радарів зараз, але французький уряд не допомагає з радарами. Заводи є, але в Україні не вистачає робітників, щоб виробляти радари, тож коли продукція зійде з конвеєра?
показать весь комментарий
19.06.2024 21:52 Ответить
 
 