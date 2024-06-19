Французская оружейная компания Thales откроет совместное предприятие в Украине, которое, в частности, будет привлечено к производству средств РЕБ

Французская оружейная компания Thales на выставке Eurosatory подписала три соглашения с украинской оборонной промышленностью, которые призваны усилить поддержку фронта и обороноспособности.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что две сделки Thales касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Согласно первому соглашению, компания планирует создать совместное предприятие в Украине, которое будет привлечено к производству средств радиоэлектронной борьбы, оборудования тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны.

Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которого Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку оборудования в Украине.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить боеприпасы и стрелять ими.

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