Французька збройова компанія Thales відкриє спільне підприємство в Україні, яке, зокрема буде залучене до виробництва засобів РЕБ

Французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності.

Про це йдеться в пресрелізі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дві угоди Thales стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Згідно першої угоди, компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

Читайте: Американський оборонний гігант Northrop Grumman планує запустити в Україні виробництво боєприпасів

зброя (7685) виробництво (1712) Франція (3145) РЕБ (171)
років за десять
19.06.2024 19:04 Відповісти
Це не більш матеріалоємне виробництво ніж у сотень виробників БПЛА в Україні.
19.06.2024 20:14 Відповісти
Не кажи--гоп,поки не перескочиш.
19.06.2024 19:29 Відповісти
тобто, статистика, про спеціалістів у всьому світі, і особливо в україні, не доступна, для писаки?
де, хоч одна компанія, що планує відкритися набере робочі руки і голови?
немає, слюсарів, токарів, фрезерувальників!
немає навіть щвачок.
я, вже, не кажу про інженерів і менеджмент.
19.06.2024 20:03 Відповісти
Не відкриють. Зараз з них зелені підари мільйонів 50 баксів за підключення просити будуть і час на підключення років 10 буде.
19.06.2024 20:07 Відповісти
А прокладки від отих осіб, з ВРУ КМУ ОПУ СБУ ГПУ ДБР НАЗК…
уже підготовили, щоб хоть якусь копійчину дітям урвати, на памперси та молочні суміші…
19.06.2024 20:19 Відповісти
Українська армія потребує радарів зараз, але французький уряд не допомагає з радарами. Заводи є, але в Україні не вистачає робітників, щоб виробляти радари, тож коли продукція зійде з конвеєра?
19.06.2024 21:52 Відповісти
 
 