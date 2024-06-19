Французька збройова компанія Thales відкриє спільне підприємство в Україні, яке, зокрема буде залучене до виробництва засобів РЕБ
Французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності.
Про це йдеться в пресрелізі компанії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що дві угоди Thales стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".
Згідно першої угоди, компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.
Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.
В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.
де, хоч одна компанія, що планує відкритися набере робочі руки і голови?
немає, слюсарів, токарів, фрезерувальників!
немає навіть щвачок.
я, вже, не кажу про інженерів і менеджмент.
уже підготовили, щоб хоть якусь копійчину дітям урвати, на памперси та молочні суміші…