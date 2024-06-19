Французька збройова компанія Thales відкриє спільне підприємство в Україні, яке, зокрема буде залучене до виробництва засобів РЕБ

Французька збройова компанія Thales на виставці Eurosatory підписала три угоди з українською оборонною промисловістю, які покликані посилити підтримку фронту та обороноздатності.

Про це йдеться в пресрелізі компанії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що дві угоди Thales стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість".

Згідно першої угоди, компанія планує створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

