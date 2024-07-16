В Україні побудують патронний завод та вироблятимуть штурмові гвинтівки, - Шмигаль

Україна та Чехія підписали угоди про спільне виробництво зброї.

Про це під час спільної пресконференції з очільником чеського уряду Петером Фіалою розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, зі своїм чеським колегою він обговорив постачання Україні нових видів озброєнь, підготовку і реабілітацію українських військових і нові проєкти у сфері ВПК.

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості", - розповів очільник Кабміну.

Згідно з однією з цих угод, в Україні буде побудований новий патронний завод. Відповідна угода була підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс".

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Ще одна угода стосується виробництва в Україні штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group. Документ підписаний між Česká zbrojovka та українським підприємством, назва якого не розголошується з міркувань безпеки.

Шмигаль додав, що підписання таких угод "демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною індустрією".

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