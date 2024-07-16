В Україні побудують патронний завод та вироблятимуть штурмові гвинтівки, - Шмигаль
Україна та Чехія підписали угоди про спільне виробництво зброї.
Про це під час спільної пресконференції з очільником чеського уряду Петером Фіалою розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шмигаля, зі своїм чеським колегою він обговорив постачання Україні нових видів озброєнь, підготовку і реабілітацію українських військових і нові проєкти у сфері ВПК.
"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості", - розповів очільник Кабміну.
Згідно з однією з цих угод, в Україні буде побудований новий патронний завод. Відповідна угода була підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс".
Ще одна угода стосується виробництва в Україні штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group. Документ підписаний між Česká zbrojovka та українським підприємством, назва якого не розголошується з міркувань безпеки.
Шмигаль додав, що підписання таких угод "демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною індустрією".
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А таблетка имеет размер пуговицы. На любом фарма заводе можно выпускать пуговицы.
Бытылка с под пива соответствует размеру мины. Стекольные заводы могут выпускать мины.
як тільки заговорили про його відставку
Останній патронний завод був втрачений Україною в луганське у 2014.
Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!
Мериканець, в Україні не президенти будують патронні заводи.
До приходу до влади ригівського антимайданного реваншу в Україні був визначений пріоритетний напрямок: ракетна програма. Свідки "зубожіння" й так стогнали та вимагали "миру" з кацапами, а не якийсь "патронний завод".
Вам патронів не вистачає, мериканець?
Як на мене, ваш допис це банальний висер у бік п'ятого президента...
Ви що сказати то хотіли? Може те що Майдан "привів до влади ригив"?! Вам відомі (2014-2019): склад ВР, урядів, РНБОУ?
Згадайте, як дали всім головним регіоналам спокійно піти. Наприклад, той самий Андрій Клюєв. Я уважно спостерігав тоді. Дуже уважно.
"Саджає" в Україні суд.
За що саме ви хотіли щоби посадили, наприклад, регіонала Чечетова (як би він не вирішив "політати")? Лєнку Бондаренко та інших - за що? Найголовніше - згідно якого закону (який мав відповідати міжнародним нормам права), так щоби у тих (справедливо) осуджених не було шансів виграти у ЄСПЛ проти України?
Клюєву було потрібно державну зраду інкримінувати, чи захист інтересів ватних українських виборців, гасло яких: "какая разніца"?
"Весна прийде, саджати будемо" - це гасло саме для вас? Може вам хочеться (разом с Зеленським та Єрмаком та "офісом простих рішень") будувати якійсь авторитарний концтабір, щось поміж Ьосією та Білоруссю, де дуже просто когось посадити?
Факт, як кажуть, на ліце-
за 10 років «влада» України не змогла навіть сбудувати одного (1) патронного заводу!
Крапка.
Вистачае лі ЗСУ патронів? Ні. БК зайвим не буває
про «ракетни програми» взагалі додати нема чого…
От нічого більше не потрібно, патрончики подавай мериканцю...
П'ятий президент тут до того, мериканець, що за крайні 10 років їх було аж два. Це саме ви волали: "Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!".
Саме вам не побудували якийсь патронний завод за яким ви скиглите.
Саме вам незрозуміло те що не чинні президенти в Україні будують патронні заводи.
Вам істеричним зарозумілим невігласам завжди немає чого додати окрім крапки.
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