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Новини Оборона
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В Україні побудують патронний завод та вироблятимуть штурмові гвинтівки, - Шмигаль

Шмигаль, Фіала

Україна та Чехія підписали угоди про спільне виробництво зброї.

Про це під час спільної пресконференції з очільником чеського уряду Петером Фіалою розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська Правда", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, зі своїм чеським колегою він обговорив постачання Україні нових видів озброєнь, підготовку і реабілітацію українських військових і нові проєкти у сфері ВПК.

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості", - розповів очільник Кабміну.

Згідно з однією з цих угод, в Україні буде побудований новий патронний завод. Відповідна угода була підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс".

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Ще одна угода стосується виробництва в Україні штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group. Документ підписаний між Česká zbrojovka та українським підприємством, назва якого не розголошується з міркувань безпеки.

Шмигаль додав, що підписання таких угод "демонструє високий рівень зацікавленості у співпраці з нашою оборонною індустрією".

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Автор: 

оборона (4855) зброя (7560) виробництво (1671) Чехія (1658) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+34
Чиновникам надо законодательно запретить употреблять глаголы в будущем времени.
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16.07.2024 17:01 Відповісти
+12
ух ти ...бурхлива діяльність від Шмигаля..
як тільки заговорили про його відставку
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16.07.2024 17:06 Відповісти
+11
Ганьба! Ні одного патронного заводу НЕ було створено в Україні за останні 10 років війни!!!

Останній патронний завод був втрачений Україною в луганське у 2014.

Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!
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16.07.2024 17:07 Відповісти
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Чиновникам надо законодательно запретить употреблять глаголы в будущем времени.
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16.07.2024 17:01 Відповісти
👍👍👍
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16.07.2024 18:08 Відповісти
Казав би вже одразу дислокацію - раб батька війни Ахмєтки
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16.07.2024 21:07 Відповісти
его с 2014го строят)))
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16.07.2024 17:03 Відповісти
Він є, навіть знаю в якому місті. Але не скажу ))) В совку, приміром, були заводи на яких виробляли патрони 7,62, потім після війни їх переобладнали на випуск папирос, бєломор канал та шахтьорскіє. Але в любий момент вони знову могли повернутись до виробництва патронів.
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16.07.2024 17:21 Відповісти
Ох уж эти сказочники
А таблетка имеет размер пуговицы. На любом фарма заводе можно выпускать пуговицы.
Бытылка с под пива соответствует размеру мины. Стекольные заводы могут выпускать мины.
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16.07.2024 19:54 Відповісти
з 2014 Чехія нам скрутила дулю щодо поставки капсулів , тому і набудували ((
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16.07.2024 21:02 Відповісти
нам чехия шо то должна? мы саме себе скрутили дулю выбирая во власть идиотов и не требуя от них ничего
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17.07.2024 05:56 Відповісти
У неї не просили подарувати , вона відмовилася продавати . Ти трішки переплутав , у 2014 Україна з простягнутою рукою милостиню не просила , а купувала те що потрібно , проблема що не все хотіли продавати , для прикладу , Порошенко просив Німеччину продати Мардери , які там сотнями стояли під розбірку , нам відмовили так як і з капсулями , то в чому проблема , тобі хтось із обраних у 2014 не вгодив ? ((
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17.07.2024 06:03 Відповісти
это их право, продавать или нет. у нас всегда кто то виноват только не мы, мышление идиота))
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17.07.2024 14:49 Відповісти
я не винний що ви думаєте як ідіот (( Щодо свого коментаря , то я назвав причину по якій завод у 2014 не збудували , між причиною і звинуваченням велика різниця , але навіщо я це пояснюватиму тому у кого "мишлєніє ідіота " ))
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17.07.2024 15:04 Відповісти
ух ты тяжелый)) ты не принес хлеб домой потому что сосед не дал тебе взаймы. сосед виноват что у тебя нет хлеба в доме или ты, потому что у тебя нет денег? подумай, а потом умничай.
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17.07.2024 15:30 Відповісти
не я важкий - ти тугодум )) я не приніс хліб додому тому що у магазині з повними полицями хліба його мені відмовилися продати , хоча я пропонував любі гроші . Домашні сидять і репетують що я винний у вечері без хліба , так тобі дійшло , телепню ?
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17.07.2024 22:22 Відповісти
тебя при рождении не роняли акушерки?)))) за любые деньги трамп свою жену отдаст на ночь)) ДЕБИЛ
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17.07.2024 22:45 Відповісти
Ти не дебіл , а ідіот ,тому сюди : 8==>
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17.07.2024 22:51 Відповісти
ух ти ...бурхлива діяльність від Шмигаля..
як тільки заговорили про його відставку
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16.07.2024 17:06 Відповісти
Ганьба! Ні одного патронного заводу НЕ було створено в Україні за останні 10 років війни!!!

Останній патронний завод був втрачений Україною в луганське у 2014.

Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!
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16.07.2024 17:07 Відповісти
"Ганьба!" 🤮
Мериканець, в Україні не президенти будують патронні заводи.
До приходу до влади ригівського антимайданного реваншу в Україні був визначений пріоритетний напрямок: ракетна програма. Свідки "зубожіння" й так стогнали та вимагали "миру" з кацапами, а не якийсь "патронний завод".
Вам патронів не вистачає, мериканець?
Як на мене, ваш допис це банальний висер у бік п'ятого президента...
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16.07.2024 17:51 Відповісти
Зелені вже набагато гірші за ригів...
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16.07.2024 22:38 Відповісти
"Риги нікуди не ділися після майдану і ніякого реваншу не було." - це типу "логіка" така: "апельсин має форму кулі бо він помаранчевий"?
Ви що сказати то хотіли? Може те що Майдан "привів до влади ригив"?! Вам відомі (2014-2019): склад ВР, урядів, РНБОУ?
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16.07.2024 23:05 Відповісти
Навіщо мені це "почитати", щоби що? Ви не побачили моїх питань?
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17.07.2024 17:55 Відповісти
Якби хоч 5-10 значних регіоналів посадили, то я б інакше міркував би. Як могли друзі посадити своїх друзів?
Згадайте, як дали всім головним регіоналам спокійно піти. Наприклад, той самий Андрій Клюєв. Я уважно спостерігав тоді. Дуже уважно.
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17.07.2024 15:35 Відповісти
"Якби хоч 5-10 значних регіоналів посадили"...
"Саджає" в Україні суд.
За що саме ви хотіли щоби посадили, наприклад, регіонала Чечетова (як би він не вирішив "політати")? Лєнку Бондаренко та інших - за що? Найголовніше - згідно якого закону (який мав відповідати міжнародним нормам права), так щоби у тих (справедливо) осуджених не було шансів виграти у ЄСПЛ проти України?
Клюєву було потрібно державну зраду інкримінувати, чи захист інтересів ватних українських виборців, гасло яких: "какая разніца"?

"Весна прийде, саджати будемо" - це гасло саме для вас? Може вам хочеться (разом с Зеленським та Єрмаком та "офісом простих рішень") будувати якійсь авторитарний концтабір, щось поміж Ьосією та Білоруссю, де дуже просто когось посадити?
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17.07.2024 18:18 Відповісти
До чого тут пьятий презедент, Серожа?

Факт, як кажуть, на ліце-

за 10 років «влада» України не змогла навіть сбудувати одного (1) патронного заводу!
Крапка.

Вистачае лі ЗСУ патронів? Ні. БК зайвим не буває

про «ракетни програми» взагалі додати нема чого…
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16.07.2024 20:43 Відповісти
Не варто викручуватися, свідок будівництва "конче необхідного" з 2014 року патронного заводу.
От нічого більше не потрібно, патрончики подавай мериканцю...

П'ятий президент тут до того, мериканець, що за крайні 10 років їх було аж два. Це саме ви волали: "Ні один Презідент за 10 років не спромігся навіть патронний завод построяти!".
Саме вам не побудували якийсь патронний завод за яким ви скиглите.
Саме вам незрозуміло те що не чинні президенти в Україні будують патронні заводи.
Вам істеричним зарозумілим невігласам завжди немає чого додати окрім крапки.
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16.07.2024 22:52 Відповісти
Через 3!!! роки війни?
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16.07.2024 17:08 Відповісти
Ні. Як раз 10!
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16.07.2024 17:26 Відповісти
Краще помовч якщо є такі плани ,ворог не спить.
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16.07.2024 17:11 Відповісти
Побудують? І це на одинадцятому році війни. І ще питання чи побудують зелена мрезота.
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16.07.2024 17:13 Відповісти
Один бізнесмен на заході побудував патронний завод з нуля за пів року і подукція почала вироблятись. А в нас 10 років війна і досі нічого нема. Може виграти війну Україна з такими президентами?

Вибори
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16.07.2024 17:15 Відповісти
ВОНУ в президенти!!!
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16.07.2024 17:23 Відповісти
Джуля це смітник історії та ганьба України! Не в президенти її, а в тюрьму. Е за що…
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16.07.2024 17:28 Відповісти
Шо ви таке пишете? ВОНА побудує десять тисяч патронних заводів!
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16.07.2024 17:29 Відповісти
Будуть мані - тои побудують
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16.07.2024 17:16 Відповісти
начухались, *****
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16.07.2024 17:17 Відповісти
непоспішайте
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16.07.2024 17:21 Відповісти
Штурмові гвинтівки взагалі то виготовляють.
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16.07.2024 17:24 Відповісти
Про координаты забыли ***** доложить.
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16.07.2024 17:25 Відповісти
Обіцянки-цяцянки. Байрактарний завод вже побудували, тепер потрібен патронний завод до нього. І підписати угоду та побудувати - не теж саме.
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16.07.2024 17:29 Відповісти
Майбутній час? Знову? Це уже було .....
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16.07.2024 17:29 Відповісти
10 років триває війна, а вони замість вже налагодженого випуску своїх ракет як мінімум середньої дальності "планують" будувати патронний завод. Цирк
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16.07.2024 17:31 Відповісти
Це малось бути в 2014 році мінімум, або в 2003 р., коли мордор поліз на Тузлу. Чехі - відомі зброярі у віках. Треба переключатись на Европу, бо з з США ненадега на найблтижчі роки.
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16.07.2024 17:32 Відповісти
Винтовки BREN 2, о которых идет речь, производит Colt CZ Group (филиал той самой американской компании).
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16.07.2024 20:11 Відповісти
ракети треба виробляти....
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16.07.2024 17:53 Відповісти
не торопись... а то света не будет...
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16.07.2024 17:58 Відповісти
От поїде на місце будівництва швидка Марьяна - і не стане місця будівництва.....
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16.07.2024 18:14 Відповісти
В Україні побудують патронний завод та вироблятимуть штурмові гвинтівки, - Шмигаль

Дуже добре, - Шмигаль
Нарешті прокинулися, - Шмигаль.
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16.07.2024 18:20 Відповісти
3 2019 року ,будь в Україні українська влада,кожна область , за виключенням тих ,де ведуться бойові дії, мала би мати патронний завод ,котрий би випускав патрони в три зміни і без вихідних...Зрадники є зрадники
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16.07.2024 18:27 Відповісти
Це вже який раз будують, будують і ні як не добудують????
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16.07.2024 18:46 Відповісти
Молодцы хлопцы, оперативненько! И трех лет войны не прошло.
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16.07.2024 18:58 Відповісти
Не пройшло і пять років. Мабуть дороги всі добудували.
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16.07.2024 19:06 Відповісти
Тільки коли перевішають зелених пдрв.
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16.07.2024 20:07 Відповісти
В грядущєм...
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16.07.2024 20:13 Відповісти
Все рівно Шмигаля на х. Й с прем'єрства!
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16.07.2024 22:20 Відповісти
Два самих низкоякісних европейських виробників патронів - чешський Sellier & Bellot та сербський Prvi Partizan. Особливо якість гільз.
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16.07.2024 22:23 Відповісти
Обіцянки-цяцянки від зешобли. Звичайно все колись буде і мільйон дерев, і мільйон дронів, і патронний заводик, але без шмигалів з рєзніковими.
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16.07.2024 23:32 Відповісти
Цікаво, це як він 40 млрд на дрони, чи як енергетику захищав?
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17.07.2024 00:01 Відповісти
мільйон гвинтівок і мільон патронів до них
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17.07.2024 07:17 Відповісти
 
 