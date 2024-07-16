Бойцы 24-й ОМБр выступают против увольнения командира бригады полковника Голишевского. ВИДЕО

Солдаты и офицеры 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ выступают против увольнения с должности командира бригады Героя Украины полковника Ивана Голишевского. Бойцы записали соответствующее видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается, что Голишевского планируют отстранить от должности за то, что "не повел бригаду в мясные штурмы без надлежащей укомлектованности". Бойцы выступают категорически против увольнения командира, которому они доверяют.

