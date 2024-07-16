РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7091 посетитель онлайн
Новости
12 170 37

Бойцы 24-й ОМБр выступают против увольнения командира бригады полковника Голишевского. ВИДЕО

Солдаты и офицеры 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ выступают против увольнения с должности командира бригады Героя Украины полковника Ивана Голишевского. Бойцы записали соответствующее видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В обращении отмечается, что Голишевского планируют отстранить от должности за то, что "не повел бригаду в мясные штурмы без надлежащей укомлектованности". Бойцы выступают категорически против увольнения командира, которому они доверяют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 24 ОМБр имени короля Даниила создали новый батальон из бывших заключенных "Характерники"

Автор: 

обращение (812) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) ВСУ (6938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
16.07.2024 18:36 Ответить
+22
Найстрашніше що кількість таких звернень зростає.це результат потужної діяльності імбецила сирського.він на пару з дермаком створив для потужного лідора теплу ванну з приємних реляцій.кожного дня генштаб язиком вбиває 1200 кацапів але це не заважає москалям успішно наступати в Донецькій області на інших напрямках та жопа завдячуючи друзям-жополизам сирка.ермак поставив недонаполеону завдання знищити кадрову армію?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:01 Ответить
+19
Які ***** штурми? - нам би зараз відбитися - зброі не хватає - таи літаки летять не долетять
показать весь комментарий
16.07.2024 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які ***** штурми? - нам би зараз відбитися - зброі не хватає - таи літаки летять не долетять
показать весь комментарий
16.07.2024 18:26 Ответить
Ну як яки? те самые за которые хенералы - позор нации получают премии.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:37 Ответить
Найстрашніше що кількість таких звернень зростає.це результат потужної діяльності імбецила сирського.він на пару з дермаком створив для потужного лідора теплу ванну з приємних реляцій.кожного дня генштаб язиком вбиває 1200 кацапів але це не заважає москалям успішно наступати в Донецькій області на інших напрямках та жопа завдячуючи друзям-жополизам сирка.ермак поставив недонаполеону завдання знищити кадрову армію?
показать весь комментарий
16.07.2024 19:01 Ответить
Може референдум провести?
показать весь комментарий
16.07.2024 18:29 Ответить
З тещею можеш хоч по 5 раз на день. А тут ситуація після звільнення Залужного стає дуже напруженою, коли в одних підрозділах бійці виступають за усунення горе-полководців, а в іших, навпаки, захищають від горе-генералів.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:53 Ответить
Та вже було, при Виговськом вече влаштували, погоджуватись на унію з поляками, ті і в парламент запрошували, чи з кацапами в православіі залишитись, ну і всі знають чим скінчилось, порубали полковників *******, прожили щасливі 300 років з кацапами. Слухай, а ви пісьмо Залужному напишіть, нехай тупоголових розсудить…
показать весь комментарий
16.07.2024 20:08 Ответить
На коліна ще станьте перед сцарьом
показать весь комментарий
16.07.2024 18:30 Ответить
Цілком з тобою згоден! Прямо пахнуло запоребриковим "путінпамаги". Жоден не знайшов у собі мужності сказати з чиїм саме наказом вони не згодні.
Більш менш, тільки один висловився (1.39 хв.)
Але саме поява такого громадського звернення - це неймовірний прогрес.
показать весь комментарий
16.07.2024 18:52 Ответить
все за планом.. зелень доводить армію до непокори "гавнокомандующєму".. треба капітуляція мирний план
показать весь комментарий
16.07.2024 18:31 Ответить
У зеленя, а відповідно і ОПУ, повноваження завершилися 21 травня ц р!
Рішення КСУ треба виконати, а зеля з ларьочником, кормою виляють, «самітуючи миролюбиво» по світу, але ж, ТВО ПУ…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
показать весь комментарий
16.07.2024 18:38 Ответить
Мирний план...а може у слові мирний другу літеру переплутали?...
показать весь комментарий
16.07.2024 18:42 Ответить
Зелень доводить армію до самознищення.а зелох думає що виграє війну з бусифікованими ухилянтами та інвалідами.
показать весь комментарий
16.07.2024 19:12 Ответить
Та зрозуміло ж, що він нічого вигравати не збирається! Тільки капітуляція! Деморалізують і ЗСУ, і тили.
показать весь комментарий
17.07.2024 00:57 Ответить
Група бійців, за командира! Це непогано!
Більш детальний аналіз, перемінних показників чисельності особового складу бригади, у ланці батальйон+рота+взвод, та приданих підрозділів, журналів бойових дій, у відповідних штабах, покаже реальну картину!
Головне, щоб це не було, як з ТСК про злиття операції СПЕЦІВ України щодо вагнергейту або ТСК про фортифікаційні споруди!!!
Ну, хоть паржом, з кривавою піною на губах…
показать весь комментарий
16.07.2024 18:34 Ответить
показать весь комментарий
16.07.2024 18:36 Ответить
Оті, мацковскія падляки, повинні зайти на камеру у буцегарні, де тримали за наказом Червінського!!
Десь там, переховує Зеля і своїх однодумців, калаМойскага і шуфрича??
показать весь комментарий
16.07.2024 18:41 Ответить
Тихо, гололвне не втік(((
показать весь комментарий
16.07.2024 19:01 Ответить
Щось Ви рано зраділи: блаЗЄнські й не збираються випускати Червінського.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:34 Ответить
Дивне твердження. Нахєра Порошенку якісь похвали від зелених? Чи це він чисто для власного піару зробив?
показать весь комментарий
16.07.2024 22:26 Ответить
За збереження життя воїнів, звільнити. За провальні операції, загибель воїнів, як в 59 бр, де просять усунути командира, тиша!!! З кого треба починати щоб дізнатися, що коїться в війську, щоб таких як содоль і йому подібні були викинути з армії назавжди, і судимі?????????
показать весь комментарий
16.07.2024 18:39 Ответить
Коли лишаєш ворога в тилу, приходиться битися в оточенні
показать весь комментарий
16.07.2024 18:59 Ответить
Мало хлопців положив,от і звільняють, треба так як комбриг мого сусіда, неділя підготовки і 100 людей на той світ за три виїзди, ось це комбриг((( Ми стали схожі на кацапню один в один, хоча там вєлікий і тут(((
показать весь комментарий
16.07.2024 18:59 Ответить
Кацапня зробила висновки.а у нас зрадники у владі
показать весь комментарий
16.07.2024 19:14 Ответить
Наша влада розуміє тільки мову ультиматуму, правильно говорити, або ви нам залишаєте командира, який нам підохотить, або ми розвертаємось і йдемо... а ви будь ласка в окопи на наше місце... вимоги людей, які ризикують своїм життям захищаючи країну в окопах на війні мають бути почуті і в пріоритеті понад усе решта...
показать весь комментарий
16.07.2024 19:46 Ответить
Крайне редко солдаты и сержанты против снятия вышестоящего командира. Устав, субординация и затаенное согласие) не позволяют. Не в этот раз.
показать весь комментарий
16.07.2024 20:27 Ответить
якщо бригада не відстоїть комбрига то так і вся Україна
показать весь комментарий
16.07.2024 21:11 Ответить
Таких як Голішевський повинно бути 100 % у ЗСУ на керівних посадах....
показать весь комментарий
16.07.2024 21:11 Ответить
Здається починаються процеси як в гуской імператорській армії перед падінням монархії. Голосування ходити в атаку, чи ні. Солдатські комітети з анархо-більшовиків. Вибори командирів.
А там і до "штабу Духоніна" справа дійде.
І все це на фоні збуджених людожерів-кацапів *****, а ніяк не дисциплінованих die Soldaten кайзера, звиклих до орднунгу, як в 1918 році.
показать весь комментарий
16.07.2024 21:14 Ответить
біда в тому що історію більшість не читала
показать весь комментарий
16.07.2024 22:27 Ответить
Так за ціми голосуваннями стояли більшовики, а хто стоїть по твоєму за військовими 24 бригад?, які боронять Україну.Чи може сам чимось допоможеш при мясних штурмах
показать весь комментарий
16.07.2024 22:44 Ответить
Дисципліновані солдати кайзера під кінець гетьманату Скоропадського домовились здати без бою більшовикам Харків. А південь взагалі просто кинули, не дочекавшись передачі своїх позицій майбутньому Франко-грецького десанту, бо отаман Григорьєв сказав що їх в полон брати не буде. Коли німці стали їсти хліб із тирси і переплавляти ложки на кулі, і їм захотілось Веймарської республіки замість кайзера
показать весь комментарий
16.07.2024 23:21 Ответить
Я не в курсі, як в імператорській армії, але кума з Ізраїля казала, що у них в армії є процедура: бійці підрозділу можуть ініціювати процес і голоснуть проти командира. Якщо більшість бійців підрозділу голоснула проти командира, він на хер іде і радіє, якщо йому погони не обріжуть.
Бо Тора каже, що Моісеєм не може бути чувак, за яким не хочуть йти євреї. Може кума щось і придумала, я хз, за що купив, за те і продав, але не думаю, що подібна процедура у нас сильно щось погіршить.
Більшість моїх знайомих військових ЗСУ і так харить воювати під командуванням фарбованого кацапа, особливо коли кацап починає накидати мутні накази, в результаті яких зливаються позиції.
показать весь комментарий
17.07.2024 00:49 Ответить
Тільки не треба ліпити героя з інваліда Залужного,там пройобів у нього теж достатньо,його купили посадою посла та із Ківаловим обниматися така тема із опери Содоль медальку Сепару труханову нацепів,таких командирів як в24 або 46.бригаді ,Хартія та багато ще треба в керівництво яЗСУ ,а не кацапа сирсько з роднею із козломорлії,та шльондр зелених поразганять.Ьезугла без мозків дійсно ,но за 59 ьригалу права на всі 100 відсотків
показать весь комментарий
16.07.2024 23:13 Ответить
О, безмозгле вьійшло)) Чи саме падаляк пожалувало?))
показать весь комментарий
17.07.2024 01:07 Ответить
Отака ніція - достатьно прибрати одну ланку - і обана - з козаків претворюються на якесь лайно, підкаблучне сину генерала фсб. Ланка то не Залужний - він з команди зеленского - то Порох.
показать весь комментарий
17.07.2024 08:14 Ответить
У реалізації план банди клоунів з ослаблення Української Армії. Спочатку обезголовили, прибрали Залужного. Пересралися з т.з. "партнерами" і припинилося постачання і забезпечення Армії. Просрали мобілізацію.Далі - понаставляли зрадників - бездарів "полководців" і почали програвати населені пункти і землі. А зараз - пішли бунти в Армії накшталт - "хачу - нє хачу". І посипався фронт...
Банда зеленського веде Україну до погибелі.
показать весь комментарий
17.07.2024 08:25 Ответить
 
 