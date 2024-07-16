Бойцы 24-й ОМБр выступают против увольнения командира бригады полковника Голишевского. ВИДЕО
Солдаты и офицеры 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ выступают против увольнения с должности командира бригады Героя Украины полковника Ивана Голишевского. Бойцы записали соответствующее видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
В обращении отмечается, что Голишевского планируют отстранить от должности за то, что "не повел бригаду в мясные штурмы без надлежащей укомлектованности". Бойцы выступают категорически против увольнения командира, которому они доверяют.
Прощай немытая раССея
Владимир Николенко #234291
Валентин Коваль #587289
Більш менш, тільки один висловився (1.39 хв.)
Але саме поява такого громадського звернення - це неймовірний прогрес.
капітуляціямирний план
Рішення КСУ треба виконати, а зеля з ларьочником, кормою виляють, «самітуючи миролюбиво» по світу, але ж, ТВО ПУ…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Більш детальний аналіз, перемінних показників чисельності особового складу бригади, у ланці батальйон+рота+взвод, та приданих підрозділів, журналів бойових дій, у відповідних штабах, покаже реальну картину!
Головне, щоб це не було, як з ТСК про злиття операції СПЕЦІВ України щодо вагнергейту або ТСК про фортифікаційні споруди!!!
Ну, хоть паржом, з кривавою піною на губах…
Десь там, переховує Зеля і своїх однодумців, калаМойскага і шуфрича??
А там і до "штабу Духоніна" справа дійде.
І все це на фоні збуджених людожерів-кацапів *****, а ніяк не дисциплінованих die Soldaten кайзера, звиклих до орднунгу, як в 1918 році.
Бо Тора каже, що Моісеєм не може бути чувак, за яким не хочуть йти євреї. Може кума щось і придумала, я хз, за що купив, за те і продав, але не думаю, що подібна процедура у нас сильно щось погіршить.
Більшість моїх знайомих військових ЗСУ і так харить воювати під командуванням фарбованого кацапа, особливо коли кацап починає накидати мутні накази, в результаті яких зливаються позиції.
Банда зеленського веде Україну до погибелі.