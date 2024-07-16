Бійці 24-ї ОМБр виступають проти звільнення командира бригади полковника Голішевського. ВIДЕО
Солдати та офіцери 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ виступають проти звільнення з посади командира бригади Героя України полковника Івана Голішевського. Бійці записали відповідне відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У звернення зазначається, що Голішевського планують усунути з посади за те, що "не повів бригаду у м'ясні штурми без належної укомлектованості". Бійці виступають категорично проти звільнення командира, якому вони довіряють.
Топ коментарі
+22 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.07.2024 18:36 Відповісти Посилання
+22 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар16.07.2024 19:01 Відповісти Посилання
+19 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар16.07.2024 18:26 Відповісти Посилання
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Більш менш, тільки один висловився (1.39 хв.)
Але саме поява такого громадського звернення - це неймовірний прогрес.
капітуляціямирний план
Рішення КСУ треба виконати, а зеля з ларьочником, кормою виляють, «самітуючи миролюбиво» по світу, але ж, ТВО ПУ…
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Більш детальний аналіз, перемінних показників чисельності особового складу бригади, у ланці батальйон+рота+взвод, та приданих підрозділів, журналів бойових дій, у відповідних штабах, покаже реальну картину!
Головне, щоб це не було, як з ТСК про злиття операції СПЕЦІВ України щодо вагнергейту або ТСК про фортифікаційні споруди!!!
Ну, хоть паржом, з кривавою піною на губах…
Десь там, переховує Зеля і своїх однодумців, калаМойскага і шуфрича??
А там і до "штабу Духоніна" справа дійде.
І все це на фоні збуджених людожерів-кацапів *****, а ніяк не дисциплінованих die Soldaten кайзера, звиклих до орднунгу, як в 1918 році.
Бо Тора каже, що Моісеєм не може бути чувак, за яким не хочуть йти євреї. Може кума щось і придумала, я хз, за що купив, за те і продав, але не думаю, що подібна процедура у нас сильно щось погіршить.
Більшість моїх знайомих військових ЗСУ і так харить воювати під командуванням фарбованого кацапа, особливо коли кацап починає накидати мутні накази, в результаті яких зливаються позиції.
Банда зеленського веде Україну до погибелі.