Бійці 24-ї ОМБр виступають проти звільнення командира бригади полковника Голішевського. ВIДЕО

Солдати та офіцери 24-ої окремої механізованої бригади ЗСУ виступають проти звільнення з посади командира бригади Героя України полковника Івана Голішевського. Бійці записали відповідне відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У звернення зазначається, що Голішевського планують усунути з посади за те, що "не повів бригаду у м'ясні штурми без належної укомлектованості". Бійці виступають категорично проти звільнення командира, якому вони довіряють.

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