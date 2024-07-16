Чехия подготовит 1,7 тыс. украинских военных в 2024 году, - премьер Фиала
1,7 тысячи украинских военнослужащих пройдут подготовку в Чехии в 2024 году.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петер Фиала на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Праге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Подписан договор о релокации производства, речь идет о линии стрелкового оружия. Говорим здесь о долгосрочной подготовке украинских военных. В этом году это будет 1700 человек", - сказал Фиала.
По словам премьера, в Чехии уже прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих. Как отметил Фиала, это демонстрирует успешное сотрудничество стран.
Кроме этого, он подтвердил, что Украина подпишет соглашение по безопасности с Чехией в Лондоне во время встречи Европейского политического сообщества.
Напоминаем, в июне министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что Чехия не будет отправлять своих инструкторов в Украину, однако может подготовить 4 тысячи бойцов ВСУ на своей территории.
