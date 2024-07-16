Чехія підготує 1,7 тис. українських військових у 2024 році, - прем’єр Фіала

1,7 тисячі українських військовослужбовців пройдуть підготовку у Чехії у 2024 році.

Про це повідомив премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала на спільній пресконференції з українським колегою Денисом Шмигалем у Празі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Підписано договір про релокацію виробництва, йдеться про лінію стрілецької зброї. Говоримо тут про довгострокову підготовку українських військових. Нинішнього року це буде 1700 людей", — сказав Фіала.

За словами премʼєра, у Чехії вже пройшли підготовку 6 тисяч українських військовослужбовців. Як зазначив Фіала, це демонструє успішну співпрацю країн.

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Крім цього, він підтвердив, що Україна підпише безпекову угоду з Чехією в Лондоні під час зустрічі Європейського політичного співтовариства.

Нагадуємо, у червні міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що Чехія не відправлятиме своїх інструкторів в Україну, проте може підготувати 4 тисячі бійців ЗСУ на своїй території.