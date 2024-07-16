Зеленский и комиссар ООН по делам беженцев Гранди обсудили дополнительную поддержку для восстановления Украины
16 июля президент Владимир Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
Глава государства поблагодарил Верховного комиссара за поддержку Украины.
"Ценим сегодняшнее объявление нового пакета помощи УВКБ ООН в размере ста миллионов долларов США для подготовки Украины к зиме. В условиях постоянных обстрелов энергетических объектов это очень важная помощь", - сказал Зеленский.
Также президент рассказал, что наша страна нуждается в дополнительной поддержке для восстановления разрушенного жилья и обустройства укрытий в школах и больницах, чтобы украинцы могли вернуться домой.
Филиппо Гранди напомнил, что это уже пятый его визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
И добавил, что во время таких визитов ставит целью показать донорам, что на самом деле происходит в Украине, чтобы они и в дальнейшем выделяли средства на помощь украинцам. Он рассказал, что уже посетил некоторые районы в Киеве, которые подверглись бомбардировкам на прошлой неделе, и детскую больницу "Охматдет".
Кроме того, собеседники отметили запуск нового информационного портала "Украина - это дом", который при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будет предоставлять необходимую информацию украинцам, которые планируют вернуться домой.
