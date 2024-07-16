Зеленский и комиссар ООН по делам беженцев Гранди обсудили дополнительную поддержку для восстановления Украины

16 июля президент Владимир Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Глава государства поблагодарил Верховного комиссара за поддержку Украины.

"Ценим сегодняшнее объявление нового пакета помощи УВКБ ООН в размере ста миллионов долларов США для подготовки Украины к зиме. В условиях постоянных обстрелов энергетических объектов это очень важная помощь", - сказал Зеленский.

Также президент рассказал, что наша страна нуждается в дополнительной поддержке для восстановления разрушенного жилья и обустройства укрытий в школах и больницах, чтобы украинцы могли вернуться домой.

Филиппо Гранди напомнил, что это уже пятый его визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

И добавил, что во время таких визитов ставит целью показать донорам, что на самом деле происходит в Украине, чтобы они и в дальнейшем выделяли средства на помощь украинцам. Он рассказал, что уже посетил некоторые районы в Киеве, которые подверглись бомбардировкам на прошлой неделе, и детскую больницу "Охматдет".

Кроме того, собеседники отметили запуск нового информационного портала "Украина - это дом", который при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев будет предоставлять необходимую информацию украинцам, которые планируют вернуться домой.

