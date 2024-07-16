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Зеленський та комісар ООН у справах біженців Гранді обговорили додаткову підтримку для відновлення України

Зеленський та Філіппо Гранді

16 липня президент Володимир Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Глава держави подякував Верховному комісару за підтримку України.

"Цінуємо сьогоднішнє оголошення нового пакета допомоги УВКБ ООН у розмірі ста мільйонів доларів США для підготовки України до зими. В умовах постійних обстрілів енергетичних об’єктів це дуже важлива допомога", - сказав Зеленський.

Також президент розповів, що наша країна потребує додаткової підтримки для відновлення зруйнованого житла та облаштування укриттів у школах і лікарнях, щоб українці могли повернутися додому.

Філіппо Гранді нагадав, що це вже п’ятий його візит до України з початку повномасштабного російського вторгнення.

Та додав, що під час таких візитів ставить за мету показати донорам, що насправді відбувається в Україні, аби вони й надалі виділяли кошти на допомогу українцям. Він розповів, що вже відвідав деякі райони в Києві, які зазнали бомбардувань минулого тижня, та дитячу лікарню "Охматдит".

Крім того, співрозмовники відзначили запуск нового інформаційного порталу "Україна – це дім", який за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надаватиме необхідну інформацію українцям, які планують повернутися додому.

Дивіться: Ініціював законопроєкт про позбавлення державних звань та нагород тих, хто обрав ворога та підтримує Росію, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) ООН (3393)


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Это не тот дядя, который палестинским террористам давал корочки сотрудников ОО Н ?
В т.ч. ишакам, участвовавшим в пытках убийствах и нападениях осенью 2023
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16.07.2024 20:30 Відповісти
А у цей час…
Детективы НАБУ задержали прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько… Мабуть, черговий хапуга, збирав на дрони для Захисників України??? А воно, забігався по гроші тай забув…
https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
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16.07.2024 20:55 Відповісти
Посиділи,
Поπuzgiли,
Розійшлись...
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16.07.2024 21:13 Відповісти
Порошенко: Армія, Віра, Мова. Зеленський: Незламно, Потужно, Я нелох, Я не тряпка.
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16.07.2024 23:17 Відповісти
 
 