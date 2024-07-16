Россия открыла уголовные дела против 620 украинских военнопленных

По состоянию на 30 июня 2024 года известно о 620 военнопленных гражданах Украины, против которых РФ ведет уголовное преследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"29 "осужденных" пленных или тех, в отношении кого начали фейковые уголовные производства в стране-агрессоре, удалось вернуть за время полномасштабного вторжения", - рассказали в Корштабе.

Что касается общей цифры, то по состоянию на 30 июня 2024 года учтено 620 граждан Украины в плену РФ, в отношении которых имеется информация об уголовном преследовании. Уголовные дела открывают в Российской Федерации или в оккупации - на территории непризнанных псевдореспублик Донбасса - "ЛНР" и "ДНР".

