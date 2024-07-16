РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6460 посетителей онлайн
Новости
2 444 4

Россия открыла уголовные дела против 620 украинских военнопленных

суд над українськими військовополоненими

По состоянию на 30 июня 2024 года известно о 620 военнопленных гражданах Украины, против которых РФ ведет уголовное преследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"29 "осужденных" пленных или тех, в отношении кого начали фейковые уголовные производства в стране-агрессоре, удалось вернуть за время полномасштабного вторжения", - рассказали в Корштабе.

Что касается общей цифры, то по состоянию на 30 июня 2024 года учтено 620 граждан Украины в плену РФ, в отношении которых имеется информация об уголовном преследовании. Уголовные дела открывают в Российской Федерации или в оккупации - на территории непризнанных псевдореспублик Донбасса - "ЛНР" и "ДНР".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Старший контролер КПП Чернобыльской АЭС Роман Горилик после 2 лет российского плена. ФОТОрепортаж

Автор: 

военнопленные (1200) пленные (2228)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де адекватна реакція України?!

Вони судять Полоненних сотнями! Чого мовчемо, Шмигаль/Дерьмак/Зеленський?
показать весь комментарий
16.07.2024 23:20 Ответить
в Україні, "зелені вороги" України, не відкривають кримінальних проваджень ,проти рашистських нелюдів і вбивць українського народу-"нізя"
показать весь комментарий
16.07.2024 23:24 Ответить
выродков пушилина и пасичника надо до Кабзона, что б хотя бы лугандонские ******** перестали заниматься такой херней.
показать весь комментарий
16.07.2024 23:39 Ответить
В Україні відгодовують рашистів щоб вони були ситі і обігріті!
показать весь комментарий
17.07.2024 00:23 Ответить
 
 