Росія відкрила кримінальні справи проти 620 українських військовополонених

Станом на 30 червня 2024 року відомо про 620 військополонених громадян України, проти яких РФ веде кримінальне переслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"29 "засуджених" полонених або тих, щодо кого почали фейкові кримінальні провадження в країні-агресорці, вдалося повернути за час повномасштабного вторгнення", — розповіли в Корштабі.

Щодо загальної цифри, то станом на 30 червня 2024 року обліковано 620 громадян України в полоні РФ, щодо яких наявна інформація про кримінальне переслідування. Карні справи відкривають у Російській Федерації або в окупації — на території невизнаних псевдореспублік Донбасу — "ЛНР" та "ДНР".

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