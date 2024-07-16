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Новини
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Росія відкрила кримінальні справи проти 620 українських військовополонених

суд над українськими військовополоненими

Станом на 30 червня 2024 року відомо про 620 військополонених громадян України, проти яких РФ веде кримінальне переслідування.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"29 "засуджених" полонених або тих, щодо кого почали фейкові кримінальні провадження в країні-агресорці, вдалося повернути за час повномасштабного вторгнення", — розповіли в Корштабі.

Щодо загальної цифри, то станом на 30 червня 2024 року обліковано 620 громадян України в полоні РФ, щодо яких наявна інформація про кримінальне переслідування. Карні справи відкривають у Російській Федерації або в окупації — на території невизнаних псевдореспублік Донбасу — "ЛНР" та "ДНР".

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військовополонені (1016) полонені (2312)


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А де адекватна реакція України?!

Вони судять Полоненних сотнями! Чого мовчемо, Шмигаль/Дерьмак/Зеленський?
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16.07.2024 23:20 Відповісти
в Україні, "зелені вороги" України, не відкривають кримінальних проваджень ,проти рашистських нелюдів і вбивць українського народу-"нізя"
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16.07.2024 23:24 Відповісти
выродков пушилина и пасичника надо до Кабзона, что б хотя бы лугандонские ******** перестали заниматься такой херней.
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16.07.2024 23:39 Відповісти
В Україні відгодовують рашистів щоб вони були ситі і обігріті!
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17.07.2024 00:23 Відповісти
 
 