В России усиливают ограничение использования цифровых телекоммуникаций, - британская разведка

Осенью 2024 года для жителей России планируют отключить YouTube. Кроме того, систематически замедляют трафик в приложениях социальных сетей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британская разведка.

"Правительство России инициировало дальнейшие ограничения использования цифровых телекоммуникаций в России. Это делается для блокирования доступа к правдивой информации.

Российские власти начали замедлять трафик в приложении для зашифрованных сообщений WhatsApp. Публичное объяснение - в том, чтобы ограничить возможности экстремистских группировок общаться. По определениям российского правительства, это, вероятно, также включает ограничение возможностей активистов оппозиции и тех, кто выступает против войны в Украине, организовываться и общаться.

Кроме того, 12 июля российские независимые СМИ сообщили, что сбой в работе YouTube произошел из-за намеренного замедления трафика со стороны российского правительства. Сообщается, что Кремль, скорее всего, полностью заблокирует YouTube в сентябре 2024 года. YouTube относительно популярен в России и использовался активистами оппозиции, прежде всего - покойным Алексеем Навальным, для распространения критики в адрес российского правительства.

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По данным британской разведки, как и недавний запрет независимых СМИ и ограничение других средств защищенной связи, эти меры являются ускорением давней тенденции усиления государственного контроля за доступом к СМИ и информации в России.

"Эти ограничения доступа к платформам социальных сетей, вероятно, призваны гарантировать, что российское население сможет получить доступ только к СМИ, которые соответствуют идеологии, контролируемой правительством. Ограничивая безопасные средства частного общения, правительственный надзор за потенциальными инакомыслящими облегчится и создаст атмосферу страха среди тех, кто может критиковать режим", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, Роскомнадзор рассматривает возможность по умолчанию заблокировать зарубежные звонки для россиян.