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В результате атаки вражеского беспилотника в Александровке на Херсонщине погиб мужчина

Обстріли Херсонщини

Сегодня, 18 июля, россияне атаковали с беспилотника жителя Александровки Херсонской области, мужчина погиб.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне с беспилотника убили пожилого жителя Александровки. Из-за атаки вражеского дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего", - написал он.

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Автор: 

обстрел (28239) Херсонская область (4955)


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