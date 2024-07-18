В результате атаки вражеского беспилотника в Александровке на Херсонщине погиб мужчина
Сегодня, 18 июля, россияне атаковали с беспилотника жителя Александровки Херсонской области, мужчина погиб.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне с беспилотника убили пожилого жителя Александровки. Из-за атаки вражеского дрона травмы, несовместимые с жизнью, получил 74-летний мужчина. Мои соболезнования родным погибшего", - написал он.
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