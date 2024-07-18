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Новости Помощь Украине
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Бронемашины VAB, САУ Caesar и танки: СМИ узнали содержимое нового пакета помощи Франции для Украины

Франція готує новий пакет військової допомоги для України

Франция готовит новый пакет оборонной помощи Украине. В нем, в частности, 18 самоходных гаубиц Caesar.

Об этом France Info сообщили источники во французском Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Украина получит от Франции 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительной французской техники по сравнению с планом утилизации, запланированным на 2024 год.

"Эти поставки соответствуют трем критериям: предоставление полных возможностей (оборудование с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание оборудования - ред.), не ослабляя наши армии и контролируя эскалацию", - добавило французское ведомство.

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Ранее сообщалось, что Франция вскоре сможет поставить Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки снарядов для удовлетворения насущных потребностей в боеприпасах.

Автор: 

помощь (7905) Франция (3557)


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Топ комментарии
+9
А у нас міліард дерев
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18.07.2024 15:46 Ответить
+7
Віват, Франція
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18.07.2024 15:56 Ответить
+6
І мільйон дронів від найвеличнішого. Тьху гидота зелена.
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18.07.2024 15:51 Ответить
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ЗВУЧИТЬ НЕПОГАНО, ПРОТЕ ВСЕ ТІЛЬКИ У МАЙБУТНЬОМУ ЧАСІ...
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18.07.2024 15:43 Ответить
Нічого, он в Україні виготовлення зброї в теперішньому часі. Так? Інііпьот?
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18.07.2024 15:44 Ответить
А сегодня ВСУ воюют довоенными запасами? Или может быть все таки оружием, поставленным ранее в этом году, когда такие как вы так же волали 'это адни абищания!зрада!'.
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18.07.2024 17:44 Ответить
А у нас міліард дерев
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18.07.2024 15:46 Ответить
І мільйон дронів від найвеличнішого. Тьху гидота зелена.
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18.07.2024 15:51 Ответить
Віват, Франція
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18.07.2024 15:56 Ответить
А що та з розпіареними "Міражами"?Невже кацапи добилися свого-пронесли по Парижу труни з написом "Міраж"-і все заглохло?Ле Пен відробляє кроваві передвиборні гроші...
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18.07.2024 16:16 Ответить
А хде еще 60 Цезарей потерялось? У нас все отмечено -

"Раніше повідомлялося, що Франція незабаром зможе і збільшить постачання снарядів для задоволення нагальних потреб у ***********. Джерело:
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18.07.2024 16:22 Ответить
Ну да, Франция ж обязана! Прям сегодня и сейчас, а если нет, то значит Макрон зассал
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18.07.2024 17:46 Ответить
Там де українські "Сапсан" та мільйон дронів!!))
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18.07.2024 18:26 Ответить
 
 