Бронемашины VAB, САУ Caesar и танки: СМИ узнали содержимое нового пакета помощи Франции для Украины
Франция готовит новый пакет оборонной помощи Украине. В нем, в частности, 18 самоходных гаубиц Caesar.
Об этом France Info сообщили источники во французском Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, Украина получит от Франции 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка.
Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительной французской техники по сравнению с планом утилизации, запланированным на 2024 год.
"Эти поставки соответствуют трем критериям: предоставление полных возможностей (оборудование с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание оборудования - ред.), не ослабляя наши армии и контролируя эскалацию", - добавило французское ведомство.
Ранее сообщалось, что Франция вскоре сможет поставить Украине 78 гаубиц Caesar и увеличит поставки снарядов для удовлетворения насущных потребностей в боеприпасах.
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"Раніше повідомлялося, що Франція незабаром зможе і збільшить постачання снарядів для задоволення нагальних потреб у ***********. Джерело: