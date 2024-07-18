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"Нафтогаз" не будет продолжать транзитное соглашение с "Газпромом", - Чернышов

Транзит газу

"Нафтогаз України" не будет продлевать транзитное соглашение с российской компанией "Газпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Liga.net рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.

"Я могу четко вам сказать, что"Нафтогаз" не будет продолжать транзитное соглашение с компанией "Газпром". Переговоры мы не ведем и не планируем вести.

С другой стороны, наша ГТС является одним из ключевых активов государства. Она позволяет нашей стране быть в определенной степени в высшей лиге энергетического бизнеса. Потому что ГТС обеспечивает достаточно существенный потенциальный объем транспортировки.

А если мы еще вспомним о наших хранилищах, мы понимаем, что это определенная pole position (выгодная позиция. - Ред.). Поэтому я считаю, что стратегически ГТС должна работать. Потому что мы имеем доступ к рынку сбыта в будущем, когда Украина станет экспортером газа", - рассказал Чернышов.

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Он отметил, что Украина не может остановить эту систему, потому что тогда европейский рынок за несколько лет переориентируется на других поставщиков.

"Поэтому у нас такая дилемма. С одной стороны, мы не можем работать с "Газпромом", а с другой - наша ГТС должна работать, ее надо поддерживать. Сейчас только "Нафтогаз" переводит более миллиарда долларов в год ОГТСУ, чтобы эта система работала", - рассказал председатель правления.

Чернышов также добавил, что сейчас Украина ищет альтернативные решения.

"Например, на нас выходили бизнесы из Азербайджана. В частности, компания Socar (крупнейший государственный холдинг Азербайджана. - Ред.). Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить", - отметил он.

Читайте: Россия хочет сохранить транзит газа в ЕС через Украину, - российский вице-премьер

Автор: 

Газпром (3186) Нафтогаз (3115) Транзит газа (371) Алексей Чернышов (178)


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Топ комментарии
+6
Це означає в першу чергу те, що кацапи взимку будуть лупити по газових трубах і це дуже погано
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18.07.2024 17:27 Ответить
+3
Наважаться ще й як. Ось побачите
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18.07.2024 19:22 Ответить
+2
Треба було вже давно підготувати альтернативу роботи ГТС, а не чекати на москальські подачки
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18.07.2024 17:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Треба було вже давно підготувати альтернативу роботи ГТС, а не чекати на москальські подачки
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18.07.2024 17:03 Ответить
А в чем же эта альтернатива заключается??Воздух карпатский качать в Саудовскую Аравию??Или чернозем в Израиль??? Кроме хранилищ,труба накуй никому не нужна изношенная...качать по ней будет нечего и некуда
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18.07.2024 17:19 Ответить
Хз, что лучше. Теперь могут разрушать и газовую инфраструктуру. Еще и без газа будем на зиму.
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18.07.2024 17:23 Ответить
Мабуть тепер газпром буде продавати газ на нашому кордоні, а платити за транспортування ЕС (списанням боргів).
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18.07.2024 17:12 Ответить
Газлайтінг на марше!
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18.07.2024 17:25 Ответить
Це означає в першу чергу те, що кацапи взимку будуть лупити по газових трубах і це дуже погано
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18.07.2024 17:27 Ответить
Навряд ли решатся. В противном случае вся газовая кацапмережа до Урала получит жесткий сбой.
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18.07.2024 17:38 Ответить
Наважаться ще й як. Ось побачите
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18.07.2024 19:22 Ответить
А тут уже Європа як захоче.
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18.07.2024 19:03 Ответить
Бовтологія від чиновника, якого зермаки поставили і який буде виконувати, що вони йому скажуть. А це так - на публіку від чернишових .
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18.07.2024 21:42 Ответить
 
 