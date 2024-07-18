"Нафтогаз" не будет продолжать транзитное соглашение с "Газпромом", - Чернышов

"Нафтогаз України" не будет продлевать транзитное соглашение с российской компанией "Газпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Liga.net рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов.

"Я могу четко вам сказать, что"Нафтогаз" не будет продолжать транзитное соглашение с компанией "Газпром". Переговоры мы не ведем и не планируем вести.

С другой стороны, наша ГТС является одним из ключевых активов государства. Она позволяет нашей стране быть в определенной степени в высшей лиге энергетического бизнеса. Потому что ГТС обеспечивает достаточно существенный потенциальный объем транспортировки.

А если мы еще вспомним о наших хранилищах, мы понимаем, что это определенная pole position (выгодная позиция. - Ред.). Поэтому я считаю, что стратегически ГТС должна работать. Потому что мы имеем доступ к рынку сбыта в будущем, когда Украина станет экспортером газа", - рассказал Чернышов.

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Он отметил, что Украина не может остановить эту систему, потому что тогда европейский рынок за несколько лет переориентируется на других поставщиков.

"Поэтому у нас такая дилемма. С одной стороны, мы не можем работать с "Газпромом", а с другой - наша ГТС должна работать, ее надо поддерживать. Сейчас только "Нафтогаз" переводит более миллиарда долларов в год ОГТСУ, чтобы эта система работала", - рассказал председатель правления.

Чернышов также добавил, что сейчас Украина ищет альтернативные решения.

"Например, на нас выходили бизнесы из Азербайджана. В частности, компания Socar (крупнейший государственный холдинг Азербайджана. - Ред.). Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить", - отметил он.

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