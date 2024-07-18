Зеленский встретился с Вучичем: Обсудили вопросы безопасности
Президент Владимир Зеленский провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.
По словам Зеленского, они обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений.
"Благодарен за участие Сербии в первом Глобальном саммите мира и присоединение к Совместному коммюнике. Ценим финансовую и гуманитарную помощь нашему государству", - добавил он.
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Urs
показать весь комментарий18.07.2024 17:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
олег иванов #434516
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Алекс Скела
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kelt kant
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Carl Bonk
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