Зеленский встретился с Вучичем: Обсудили вопросы безопасности

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, они обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений.

"Благодарен за участие Сербии в первом Глобальном саммите мира и присоединение к Совместному коммюнике. Ценим финансовую и гуманитарную помощь нашему государству", - добавил он.

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