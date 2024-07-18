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Зеленский встретился с Вучичем: Обсудили вопросы безопасности

Володимир Зеленський провів зустріч із Александром Вучичем

Президент Владимир Зеленский провел встречу с сербским коллегой Александром Вучичем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, они обсудили вопросы безопасности и развитие двусторонних отношений.

"Благодарен за участие Сербии в первом Глобальном саммите мира и присоединение к Совместному коммюнике. Ценим финансовую и гуманитарную помощь нашему государству", - добавил он.

Также читайте: Вучич о "мирном плане" Китая: "Инициатива здравого смысла"

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Сербия (402) Вучич Александр (83)


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погрожував?
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18.07.2024 17:07 Ответить
Біба і Боба
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18.07.2024 17:20 Ответить
Від серця відлягло: теперка усім буде безпечно!
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18.07.2024 17:23 Ответить
А про звільнення в січні 2024 з під варти в Сербії зрадника України Андрюши Наумова, якого зе-лідор призначив своїм указом №443/2020 від 14.10.20. бригадним генералом СБУ, з президентом Вучичем не теревеніли? Чи може такі "дрібниці" для зе-лідОра досі ще "не на часі"???
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18.07.2024 17:26 Ответить
правильно.
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19.07.2024 03:20 Ответить
 
 