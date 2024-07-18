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Новости Война
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Угроза со стороны России распространяется на всю Европу, - премьер Британии Стармер

Глава уряду Великої Британії Кір Стармер

Недавно назначенный глава правительства Великобритании Кир Стармер предупредил об угрозе со стороны России на европейском саммите и пообещал длительную поддержку Украины.

"Угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Не сомневайтесь: мы будем стоять на вашей стороне, пока это необходимо", - сказал Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Великобритании, пообещал, что новое командование НАТО-Украина в Висбадене начнет работу уже в сентябре и будет координировать международную военную помощь и обучение украинских Вооруженных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ, - премьер Стармер

"Тем временем, украинские военные атакуют российские военные объекты в аннексированном Крыму. В украинской армии утверждают, что в результате операции ВМС и СБУ были уничтожены или повреждены, среди прочего, командный центр и склад боеприпасов на озере Донузлав в Крыму. Минобороны РФ не комментировало эту информацию - там лишь отметили, что силы ПВО сбили минувшей ночью, в целом, 43 украинских беспилотника", - говорится в статье.

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Великобритания (5046) россия (96446) Стармер Кир (229)


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пане Стармер, а вже можно ********* хоч одним "штормом" по авіабазі Балтімор, чи ще ні?? Бо не знаю, яу у Європі, але нас у Харківській і Сумській області дуже заїбали щоденні загрози по півтони і більше.
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18.07.2024 21:03 Ответить
Сагіби завше вміли воювати чужими руками!
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18.07.2024 21:23 Ответить
А сказати відверто - що це загроза не тільки Європі, але і всьому цивілізованому світу - релігія не дозволяє?
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18.07.2024 21:35 Ответить
Щоб загроза не поширювалась,
треба жорсткіші санкції.
Без европейських технологій
мурляндія довго не протяне.
Вони ще пузирі пускають,тіпа
наступають...інерційні закони
ще ніхто не відміняв.
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18.07.2024 22:03 Ответить
 
 