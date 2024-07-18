Угроза со стороны России распространяется на всю Европу, - премьер Британии Стармер
Недавно назначенный глава правительства Великобритании Кир Стармер предупредил об угрозе со стороны России на европейском саммите и пообещал длительную поддержку Украины.
"Угроза со стороны России распространяется на всю Европу. Не сомневайтесь: мы будем стоять на вашей стороне, пока это необходимо", - сказал Стармер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Великобритании, пообещал, что новое командование НАТО-Украина в Висбадене начнет работу уже в сентябре и будет координировать международную военную помощь и обучение украинских Вооруженных сил.
"Тем временем, украинские военные атакуют российские военные объекты в аннексированном Крыму. В украинской армии утверждают, что в результате операции ВМС и СБУ были уничтожены или повреждены, среди прочего, командный центр и склад боеприпасов на озере Донузлав в Крыму. Минобороны РФ не комментировало эту информацию - там лишь отметили, что силы ПВО сбили минувшей ночью, в целом, 43 украинских беспилотника", - говорится в статье.
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треба жорсткіші санкції.
Без европейських технологій
мурляндія довго не протяне.
Вони ще пузирі пускають,тіпа
наступають...інерційні закони
ще ніхто не відміняв.