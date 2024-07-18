Суд продлил арест Коломойского по делу "ПриватБанка" до 2 сентября

Суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года.

Соответствующее решение принято сегодня, 18 июля, судьей Шевченковского районного суда Киева Еленой Чайкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В удовлетворении ходатайства в отношении Коломойского Игоря Валерьевича меры пресечения в виде личного поручительства отказать. Ходатайство старшего детектива... о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 г. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тыс. размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц...", - говорится в результативной части решения, зачитанного судьей.

Также читайте: Коломойского взяли под стражу до 7 июля по делу об организации заказного убийства

В случае внесения залога на Коломойского возложен ряд обязательств. В частности, прибывать по вызову в суд в этом уголовном производстве; не выезжать за пределы населенного пункта места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам об изменении места жительства и средств связи; воздерживаться от внепроцессуального общения с лицами, находящимися в статусе свидетелей по данному делу; сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы для выезда за границу.

"Определить срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей сроком на 2 месяца с момента внесения определенного залога", - говорится в решении.

Читайте также: Коломойский о подозрении в покушении на убийство: Это чушь

На суде выступали представители группы поручителей, среди которых, в частности, были и известные телеведущие Алла Мазур и Наталья Мосейчук.