Суд продлил арест Коломойского по делу "ПриватБанка" до 2 сентября
Суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года.
Соответствующее решение принято сегодня, 18 июля, судьей Шевченковского районного суда Киева Еленой Чайкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В удовлетворении ходатайства в отношении Коломойского Игоря Валерьевича меры пресечения в виде личного поручительства отказать. Ходатайство старшего детектива... о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 г. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тыс. размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц...", - говорится в результативной части решения, зачитанного судьей.
В случае внесения залога на Коломойского возложен ряд обязательств. В частности, прибывать по вызову в суд в этом уголовном производстве; не выезжать за пределы населенного пункта места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам об изменении места жительства и средств связи; воздерживаться от внепроцессуального общения с лицами, находящимися в статусе свидетелей по данному делу; сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы для выезда за границу.
"Определить срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей сроком на 2 месяца с момента внесения определенного залога", - говорится в решении.
На суде выступали представители группы поручителей, среди которых, в частности, были и известные телеведущие Алла Мазур и Наталья Мосейчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він спокійнісінько мешкає в своїй карпатській резиденції. Щоправда, доводиться часом приїжджати до Києва на "суд".
Утім, він уже з пів десятка копій має.
Голосуйте лише за етнічних українців.
потерпіть, ще трохи.
Хоча не факт що зараз в сизо