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Суд продлил арест Коломойского по делу "ПриватБанка" до 2 сентября

Ігор Коломойський

Суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года.

Соответствующее решение принято сегодня, 18 июля, судьей Шевченковского районного суда Киева Еленой Чайкой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В удовлетворении ходатайства в отношении Коломойского Игоря Валерьевича меры пресечения в виде личного поручительства отказать. Ходатайство старшего детектива... о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Продление срока содержания под стражей подозреваемого Коломойского определить сроком на 47 дней, то есть до 2 сентября 2024 г. Определить Коломойскому размер залога в размере 650 тыс. размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц...", - говорится в результативной части решения, зачитанного судьей.

Также читайте: Коломойского взяли под стражу до 7 июля по делу об организации заказного убийства

В случае внесения залога на Коломойского возложен ряд обязательств. В частности, прибывать по вызову в суд в этом уголовном производстве; не выезжать за пределы населенного пункта места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам об изменении места жительства и средств связи; воздерживаться от внепроцессуального общения с лицами, находящимися в статусе свидетелей по данному делу; сдать на хранение соответствующим органам государственной власти свои паспорта и другие документы для выезда за границу.

"Определить срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей сроком на 2 месяца с момента внесения определенного залога", - говорится в решении.

Читайте также: Коломойский о подозрении в покушении на убийство: Это чушь

На суде выступали представители группы поручителей, среди которых, в частности, были и известные телеведущие Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

Автор: 

арест (10465) Коломойский Игорь (1793) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+8
Не для того він зробив президентом України свою мавпочку, щоб зараз сидіти в буцегарні.

Він спокійнісінько мешкає в своїй карпатській резиденції. Щоправда, доводиться часом приїжджати до Києва на "суд".

Утім, він уже з пів десятка копій має.
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18.07.2024 22:20 Ответить
+4
Беня "отбывает наказание" в своих апартаментах на Буковели. Это цирк для лохов !!!
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18.07.2024 22:28 Ответить
+3
Та скоро вийде, сьогоднішній закон, дозволяє грошима відмахатися ,за пограбування українців ...
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18.07.2024 22:18 Ответить
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Покажіть краще в яких умовах він сидить під вартою, та які має обмеження
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18.07.2024 22:17 Ответить
Не для того він зробив президентом України свою мавпочку, щоб зараз сидіти в буцегарні.

Він спокійнісінько мешкає в своїй карпатській резиденції. Щоправда, доводиться часом приїжджати до Києва на "суд".

Утім, він уже з пів десятка копій має.
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18.07.2024 22:20 Ответить
Є інфа що сіцзіньпук всьо,не зможе виконувати свої обов'язки.спочатку фуйло потім пук.Бог допомагає Україні.
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18.07.2024 22:45 Ответить
Видно як Червінського тримали - у підвалі і на прогулянку серед ночі , Поглянь он як змарнів , кісточки аж торохтять ((
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18.07.2024 22:21 Ответить
Розігнався, покажіть... Та ніхто тебе в його маєток в Буковелі не пропустить. І то, якщо він взагалі в Україні. а не десь в Хайфі або Маямі...
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18.07.2024 22:22 Ответить
в Маямі він в федеральному розшуку за рішенням суду по справі в штаті Делавер.
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18.07.2024 22:44 Ответить
в Буковелі він "сидить" --- умови там нев'їбенні
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19.07.2024 01:44 Ответить
суки зелені на кожній промародереній рожі треба нагадувати ПРО ЧЕРВІНСЬКОГО ПРО АГЕНТА КОЗХИРА ТА ЙОГО ПОМСТУ!!!
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19.07.2024 02:57 Ответить
Та скоро вийде, сьогоднішній закон, дозволяє грошима відмахатися ,за пограбування українців ...
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18.07.2024 22:18 Ответить
Невже коломИйський змушений був приїжджати зі своєї карпатської резиденції до Києва на цю виставу?
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18.07.2024 22:18 Ответить
Беня "отбывает наказание" в своих апартаментах на Буковели. Это цирк для лохов !!!
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18.07.2024 22:28 Ответить
Дасть хабаря державі і буде вільний. Закон вже протягнули для цього.
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18.07.2024 22:35 Ответить
так не дает!..*****!!))))
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18.07.2024 22:46 Ответить
Коломойло знайшов собі під час війни віп сховище. Обслуговують його по високому класу, а в других місцях світу у цього хлопчика проблеми.
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18.07.2024 22:37 Ответить
Занапастив фк дніпро, занапастив і Україну.
Голосуйте лише за етнічних українців.
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18.07.2024 22:46 Ответить
ще парочку законів, від зе!шобли, і коломойський стане пожиттєвий староста україни, без будь яких виборів!
потерпіть, ще трохи.
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18.07.2024 22:47 Ответить
ДО КАМЕРИ НАГЛЯДАЧІ МАБУТЬ У НОСОЧКАХ ЗАХОДЯТЬ?
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18.07.2024 22:47 Ответить
Понты для приезжих. Переховують Карабаса-Барабаса липкие ручки от амер. фемиды.
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18.07.2024 23:04 Ответить
Беня говорив, що він нікому нічого не винен. То що вони з нього хочуть ?
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18.07.2024 23:05 Ответить
Щойно Бігус повідомив, спираючись на свої джерела, що СБУ прибігло до Бені, знявши тапки, за кілька годин до аналогічної операції НАБУ,яку відклали через перебування Кривоноса за кордоном. І до цього часу утримують,практично ховають. Але Беня не корупціонер - він розкрадач.
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19.07.2024 03:36 Ответить
Выдайте его Штатам, нафиг. Там точно будет сидеть.
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19.07.2024 05:44 Ответить
Бене Волю !!!
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19.07.2024 05:50 Ответить
К слову, то же самое, в поддержку, выражала своим посещением зала суда, получается, Иудушка Головлев мазурша.
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19.07.2024 07:48 Ответить
Так Коломойський ще президентом стане. Люди ******* гонимих владою
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19.07.2024 06:18 Ответить
Юля не переживе, сплюнте.
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19.07.2024 08:02 Ответить
Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор в пятницу - CNN
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19.07.2024 06:42 Ответить
дарагой ігарьвалеріч страдалецвинаш...патерпите савсем немнага....для вас ми такой класний закон сейчас сделаем...всего 20 лямов гривневих бумажек и ви снова на свабоде ...
Хоча не факт що зараз в сизо
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19.07.2024 09:25 Ответить
Найшов собі бомбосховище!
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19.07.2024 11:53 Ответить
Та йому той арешт до фонарика. Живе й оздоровлюється в своєму "Буковелі". Їздить куди хоче. За кордон і так не може, бо арештують по запиту США.

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19.07.2024 12:55 Ответить
 
 