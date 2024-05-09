Коломойского взяли под стражу до 7 июля по делу об организации заказного убийства

Олигарх Игорь Коломойский будет находиться под стражей до 7 июля 2024 года без права на залог.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ґрати.

Согласно решению Печерского райсуда он будет находиться под стражей до 7 июля 2024-го без права на залог.

Коломойского подозревают в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко, директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго" еще в 2003 году в Феодосии. Он свою вину отрицает.

Олигарх со 2 сентября находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению Бюро экономической безопасности в мошенничестве и легализации имущества. Мера пресечения по этому подозрению предусматривала его арест до 2 июня с залогом в размере 1,9 млрд грн. По новому подозрению залог не предусмотрен.

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Дела Коломойского

Напомним, 8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

Адвокаты олигарха заявили о безосновательности новых обвинений, нарушении статей УК и УПК.

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

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