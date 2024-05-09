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Новини
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Коломойського взяли під варту до 7 липня у справі про організацію замовного вбивства

Коломойському обрали запобіжний захід

Олігарх Ігор Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

Згідно із рішенням Печерського райсуду він перебуватиме під вартою до 7 липня 2024-го без права на заставу.

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" ще у 2003 році у Феодосії. Він свою провину заперечує.

Олігарх із 2 вересня перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нової підозри застава не передбачена.

Читайте: Адвокати Коломойського позвалися до ЄСПЛ: Суд розпочав розгляд скарги

Справи Коломойського

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Адвокати олігарха заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК.

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Читайте: Детективи НАБУ задокументували докази "неординарної" діяльності судді Босого на користь Коломойського, – Лємєнов

Автор: 

арешт (2520) Коломойський Ігор (3122)


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Топ коментарі
+17
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 09.05.2024
Висунення Коломойському звинувачень в організації вбивства - це юридично продуманий крок блокування можливості екстрадиції Коломойського по запиту Делаверського суду з мотивуванням розслідування його причетності до вчинення більш тяжкого злочину.
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09.05.2024 14:51
+9
Из какого СПА его возят кортежем на съёмки видосиков?
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09.05.2024 14:11
+9
Головне щоб співробітники СБУ кожного разу коли будуть привозити клієнта на чергову виставу не забували знімати взуття перед тим як зайти в помешкання до Коломойського і наближатись до нього їм дозволено тільки в шкарпетках або босоніж, і пилинки з нього здмухувати. Шоу повинно продовжуватись. Серіал триває за будь-яких обставин..
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09.05.2024 14:30
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Из какого СПА его возят кортежем на съёмки видосиков?
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09.05.2024 14:11 Відповісти
Головне щоб співробітники СБУ кожного разу коли будуть привозити клієнта на чергову виставу не забували знімати взуття перед тим як зайти в помешкання до Коломойського і наближатись до нього їм дозволено тільки в шкарпетках або босоніж, і пилинки з нього здмухувати. Шоу повинно продовжуватись. Серіал триває за будь-яких обставин..
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09.05.2024 14:30 Відповісти
- Я-- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом".
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09.05.2024 15:30 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 10.‎04.‎2024

Міністерство юстиції США на запит Канцлерського Суду штату Делавер проінформувало судові органи, що по його даним фігурант справи , що розглядається даним судом, Ігор Коломойський про порушення кримінальної справи проти якого проінформувало суд Міністерство юстиції України (вересень 2023), з березня 2024 знаходиться на території готельно-розважального комплексу, що перебуває в його особистій власності на території України. Даний запит подано в межах підготовки до процедури екстрадиції фігурантів справи №2019-0377
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09.05.2024 14:53 Відповісти
хєр відадуть амереканському правосудью
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09.05.2024 14:12 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 09.05.2024
Висунення Коломойському звинувачень в організації вбивства - це юридично продуманий крок блокування можливості екстрадиції Коломойського по запиту Делаверського суду з мотивуванням розслідування його причетності до вчинення більш тяжкого злочину.
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09.05.2024 14:51 Відповісти
Ход каньом. Х
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09.05.2024 15:28 Відповісти
да, всім вже зрозуміло, що коломойша ховається у сбу!
просто цікаво, хто ж його так налякав?
прокуратура штата денвер? пєтров і боширов?
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09.05.2024 14:13 Відповісти
Шо ви з ним носитесь - при спробі втечі і кінці в воду
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09.05.2024 14:22 Відповісти
Який ти наївний...вони всі з його руки годуються
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09.05.2024 14:24 Відповісти
Та знаю шо пасуться - але кожному овочу свіи час
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09.05.2024 14:28 Відповісти
їм навіть краще,будуть з нього тягти тепер все життя
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09.05.2024 21:57 Відповісти
Корисні хом'ячки схавають на бидломарафоні це шапіто.Я так розумію Бєні інкримінують п.11.ч 2. 115 ст. ККУ.Навіть якщо припустити,що є доказова база,то там аж ніяк не натянути "пижика",бо потерпілий вижив в лікарні,а значить це від 10 до 15 і любий суддя,навіть самий корумпований,закриє цю справу через 4 ч. 49-ої статті ККУ.
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09.05.2024 14:24 Відповісти
Пробачте за собачу мову, але потрібне перефразування: "Да здравствует наш украинский суд, самый гуманный суд в мире!" Посадили, заплатив, відпустили. Посадили, заплатив, відпустили. І так до безкінечності.
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09.05.2024 14:31 Відповісти
Це цирк 95 для того шоб не видати Штатам підняли діло давнини пройде шум і опять сховають під сукно
Ви шо в своєму розумі вірити цей брехливій владі в якиій по самі гланди через анал тирчить рука коломоя шо це ради справедливості
брехня грабіж знищення українців та країни все на що здатна ця влада ми і так повернулися вже в кріпацтво феодалізм вбивство людей без їх прав на захист по закону середневічне мракобесіє інквізицію тцк
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09.05.2024 14:44 Відповісти
Ну что ,Беня, поди жалеешь , что ЭТОГО к власти привел ? Поздно волосы на всех местах рвать от обиды - раньше надо было думать головой.

Ну вот скажи нам, Беня, - и оно того стоило выдвижение ЭТОГО недоразумения , чтобы не допустить в Президентское кресло Ю.Тимошенко, что ясно читается по результатам первого тура и предположения , куда ушли бы голоса за ЗЕ при его неучастии в выборах президента ?

Ну не стала Тимоха Президентом , но вся ваша хасидская бригада ( ты , Пинчук , Суркисы , Фирташ, Ярославский , Ахметов , Рабинович ... ) оказалась у разбитого корыта - заводы ваши почти не работают , порты заблокированы и разрушаются , к бюджету доступа почти нет ( американцы контролируют расходы, поскольку более половины бюджета наполняются Западом ) , страна полуразорена , миллионы убежали и еще миллионы готовы убежать при удобном случае ... , а ЭТОТ отвязался от вас и совсем распоясался !

Кучма , кому ты заводы пораздовал ? Они же на несколько ходов не могут просчитать последствия от своего мутного выборного схематоза ! Выходит , что в Украине и болваны могут стать миллиардерами или мультимиллионерами . Ну , удружил ты , Данилыч, НЕНЬКЕ !
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09.05.2024 14:45 Відповісти
В смислі Тимошенко ? Порох був конкурентом . Баби Юлі зірка вже зайшла. На пенсію.
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09.05.2024 15:31 Відповісти
цей цірк
тобто 95 квартал
для того щоб не видавати американцям
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09.05.2024 15:12 Відповісти
Карл Волох:
Які ваші версії щодо підозри Коломойському в організації замовного замаху на адвоката? У мене дві.
1. Беню рятують від екстрадиції, показуючи партнерам, що злочини, які йому інкримінують в Україні набагато серйозніші, ніж у США, й він мусить залишатися тут. Цей варіант означає, що Офіс діє в змові з ІВК й на його користь, а справи через деякий час у суді розваляться. Принаймні, попередні кейси відверто нікудишні й судові перспективи там сумнівні.
2. Конфлікт Коломойського з Зеленським реальний і останній намагається за будь-яких умов посадити колишнього шефа, але утримуючи в Україні, аби той не пішов на угоду з американським слідством (а розповісти йому є що).
У що я гарантовано не вірю, то це варіант, що маємо справу зі звичайним відправленням правосуддя - не ті люди рулять сьогодні країною.
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09.05.2024 15:12 Відповісти
Тільки перший варіант
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09.05.2024 15:45 Відповісти
Ховають від запиту на екстрадицію від США. Підняли справу під 25 років давнини, звинувачення по якій є усне фраза якогось судді. Та Бені можна по любій статті знайти свіженькі порушення закону, і посадити, або віддати американцям. Якщо б дійсно бажали ув'язнення. А так - "Шоу для лохів наше усьо!"
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09.05.2024 16:12 Відповісти
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09.05.2024 16:34 Відповісти
Шоу с беней в главной роли набирает обороты? Клоун на подтанцовке.
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09.05.2024 17:12 Відповісти
Я взагалі не зрозумів цю "новину". Зе-шобла ж весь час п%3діла українцям, що каломойський сидить в СБУ (хоча в мене давно були підозри, що каломойський приїжджає виключно для зйомок новин про себе на камеру...)
Але, суто формально: як можна "взяти під варту" людину, яка ВЖЕ має бути під вартою за іншою карною справою???
Зе-шобла палить сама себе, як лохи, але їй плювати, бо 73%-і зебіли все схавають...
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09.05.2024 21:17 Відповісти
Клоунада
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09.05.2024 21:41 Відповісти
Якось, не по феншую виходить... Бєня котрий місяць наодинці "на нарах чалиться", а все це кубло з пінчуків, ахмєток, фірташків, жеваг й , інших, прости господи, навінських, на яхтах засмагають...
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09.05.2024 22:06 Відповісти
беня отъелся и неплохо выглядит. я конечно лучше, но ненамного. неплохо бене в заключении.
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09.05.2024 22:49 Відповісти
Який неприємний бандитський
вид у цього дідугана...з гнусавим
прононсом
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10.05.2024 08:04 Відповісти
 
 