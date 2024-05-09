Коломойського взяли під варту до 7 липня у справі про організацію замовного вбивства

Олігарх Ігор Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.

Згідно із рішенням Печерського райсуду він перебуватиме під вартою до 7 липня 2024-го без права на заставу.

Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" ще у 2003 році у Феодосії. Він свою провину заперечує.

Олігарх із 2 вересня перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нової підозри застава не передбачена.

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Справи Коломойського

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Адвокати олігарха заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК.

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

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