Коломойського взяли під варту до 7 липня у справі про організацію замовного вбивства
Олігарх Ігор Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ґрати.
Згідно із рішенням Печерського райсуду він перебуватиме під вартою до 7 липня 2024-го без права на заставу.
Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" ще у 2003 році у Феодосії. Він свою провину заперечує.
Олігарх із 2 вересня перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нової підозри застава не передбачена.
Справи Коломойського
Нагадаємо, 8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
Адвокати олігарха заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК.
У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).
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Міністерство юстиції США на запит Канцлерського Суду штату Делавер проінформувало судові органи, що по його даним фігурант справи , що розглядається даним судом, Ігор Коломойський про порушення кримінальної справи проти якого проінформувало суд Міністерство юстиції України (вересень 2023), з березня 2024 знаходиться на території готельно-розважального комплексу, що перебуває в його особистій власності на території України. Даний запит подано в межах підготовки до процедури екстрадиції фігурантів справи №2019-0377
Висунення Коломойському звинувачень в організації вбивства - це юридично продуманий крок блокування можливості екстрадиції Коломойського по запиту Делаверського суду з мотивуванням розслідування його причетності до вчинення більш тяжкого злочину.
просто цікаво, хто ж його так налякав?
прокуратура штата денвер? пєтров і боширов?
Ви шо в своєму розумі вірити цей брехливій владі в якиій по самі гланди через анал тирчить рука коломоя шо це ради справедливості
брехня грабіж знищення українців та країни все на що здатна ця влада ми і так повернулися вже в кріпацтво феодалізм вбивство людей без їх прав на захист по закону середневічне мракобесіє інквізицію тцк
Ну вот скажи нам, Беня, - и оно того стоило выдвижение ЭТОГО недоразумения , чтобы не допустить в Президентское кресло Ю.Тимошенко, что ясно читается по результатам первого тура и предположения , куда ушли бы голоса за ЗЕ при его неучастии в выборах президента ?
Ну не стала Тимоха Президентом , но вся ваша хасидская бригада ( ты , Пинчук , Суркисы , Фирташ, Ярославский , Ахметов , Рабинович ... ) оказалась у разбитого корыта - заводы ваши почти не работают , порты заблокированы и разрушаются , к бюджету доступа почти нет ( американцы контролируют расходы, поскольку более половины бюджета наполняются Западом ) , страна полуразорена , миллионы убежали и еще миллионы готовы убежать при удобном случае ... , а ЭТОТ отвязался от вас и совсем распоясался !
Кучма , кому ты заводы пораздовал ? Они же на несколько ходов не могут просчитать последствия от своего мутного выборного схематоза ! Выходит , что в Украине и болваны могут стать миллиардерами или мультимиллионерами . Ну , удружил ты , Данилыч, НЕНЬКЕ !
тобто 95 квартал
для того щоб не видавати американцям
Які ваші версії щодо підозри Коломойському в організації замовного замаху на адвоката? У мене дві.
1. Беню рятують від екстрадиції, показуючи партнерам, що злочини, які йому інкримінують в Україні набагато серйозніші, ніж у США, й він мусить залишатися тут. Цей варіант означає, що Офіс діє в змові з ІВК й на його користь, а справи через деякий час у суді розваляться. Принаймні, попередні кейси відверто нікудишні й судові перспективи там сумнівні.
2. Конфлікт Коломойського з Зеленським реальний і останній намагається за будь-яких умов посадити колишнього шефа, але утримуючи в Україні, аби той не пішов на угоду з американським слідством (а розповісти йому є що).
У що я гарантовано не вірю, то це варіант, що маємо справу зі звичайним відправленням правосуддя - не ті люди рулять сьогодні країною.
Але, суто формально: як можна "взяти під варту" людину, яка ВЖЕ має бути під вартою за іншою карною справою???
Зе-шобла палить сама себе, як лохи, але їй плювати, бо 73%-і зебіли все схавають...
вид у цього дідугана...з гнусавим
прононсом