Коломойский о подозрении в покушении на убийство: Это чушь

Бизнесмен Игорь Коломойский считает бессмысленным выдвинутое ему подозрение в подстрекательстве к покушению на убийство юриста Сергея Карпенко в 2003 году.

Об этом он сказал в Печерском районном суде Киева во время заседания, на котором ему избрали новую меру пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

По решению суда Коломойский будет находиться под стражей до 7 июля 2024 года без права внесения залога.

Дело о покушении на убийство касается событий 2003 года, в центре истории - завод Днепроспецсталь.

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По версии следствия, 3 июля 2003 года состоялось собрание акционеров предприятия, на котором было принято якобы невыгодное Коломойскому решение. На следующий день, по данным правоохранителей, Коломойский, у которого был бизнес-интерес к Днепроспецстали, вызвал к себе директора консалтинговой компании "Фарго" Карпенко (он оказывал юридическую помощь в проведении собрания акционеров) и якобы с угрозами потребовал аннулировать решение. Юрист отказался, а через полтора месяца, 16 августа 2003 года, в городе Феодосия на Карпенко было совершено покушение.

Игорь Коломойский категорически отвергает подозрение в причастности к этому преступлению.

"Те требования, которые я якобы выдвинул Карпенко, который их не выполнил и из-за которых у меня возникло "чувство мести", они абсолютно абсурдны по своей сути", - сказал Коломойский.

Он пояснил, что Карпенко физически не мог аннулировать решение собрания акционеров, потому что это исключительная прерогатива суда.

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"Я ни физически, ни логически не мог выдвигать такие требования Карпенко, потому что Карпенко изначально не мог этого реализовать. Он не может отменить собрание акционеров, если оно состоялось. То, что положено в основу [дела], оно само по себе абсурдно. Требовать то, что человек изначально не может выполнить, а потом из-за этого на него сердиться и вызывать у себя "чувство мести" - это чушь", - сказал Коломойский судье.

В 2005 году украинская прокуратура открыла дело против Коломойского по подозрению в заказе покушения на Карпенко, однако хода делу не дали, а в 2014 году следователь Игорь Шолодько, который занимался делом, погиб во время обороны Донецкого аэропорта.

Дела Коломойского

Напомним, 8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

Адвокаты олигарха заявили о безосновательности новых обвинений, нарушении статей УК и УПК.

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

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