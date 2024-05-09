Коломойский о подозрении в покушении на убийство: Это чушь
Бизнесмен Игорь Коломойский считает бессмысленным выдвинутое ему подозрение в подстрекательстве к покушению на убийство юриста Сергея Карпенко в 2003 году.
Об этом он сказал в Печерском районном суде Киева во время заседания, на котором ему избрали новую меру пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ
По решению суда Коломойский будет находиться под стражей до 7 июля 2024 года без права внесения залога.
Дело о покушении на убийство касается событий 2003 года, в центре истории - завод Днепроспецсталь.
По версии следствия, 3 июля 2003 года состоялось собрание акционеров предприятия, на котором было принято якобы невыгодное Коломойскому решение. На следующий день, по данным правоохранителей, Коломойский, у которого был бизнес-интерес к Днепроспецстали, вызвал к себе директора консалтинговой компании "Фарго" Карпенко (он оказывал юридическую помощь в проведении собрания акционеров) и якобы с угрозами потребовал аннулировать решение. Юрист отказался, а через полтора месяца, 16 августа 2003 года, в городе Феодосия на Карпенко было совершено покушение.
Игорь Коломойский категорически отвергает подозрение в причастности к этому преступлению.
"Те требования, которые я якобы выдвинул Карпенко, который их не выполнил и из-за которых у меня возникло "чувство мести", они абсолютно абсурдны по своей сути", - сказал Коломойский.
Он пояснил, что Карпенко физически не мог аннулировать решение собрания акционеров, потому что это исключительная прерогатива суда.
"Я ни физически, ни логически не мог выдвигать такие требования Карпенко, потому что Карпенко изначально не мог этого реализовать. Он не может отменить собрание акционеров, если оно состоялось. То, что положено в основу [дела], оно само по себе абсурдно. Требовать то, что человек изначально не может выполнить, а потом из-за этого на него сердиться и вызывать у себя "чувство мести" - это чушь", - сказал Коломойский судье.
В 2005 году украинская прокуратура открыла дело против Коломойского по подозрению в заказе покушения на Карпенко, однако хода делу не дали, а в 2014 году следователь Игорь Шолодько, который занимался делом, погиб во время обороны Донецкого аэропорта.
Дела Коломойского
Напомним, 8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.
Адвокаты олигарха заявили о безосновательности новых обвинений, нарушении статей УК и УПК.
В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не віддати його в руки американського правосуддя , бо там сяде
на пожиттєве 😡
Бред какой-то.
Впрочем, может журналисты, как всегда, всё перепутали, и в деле есть какая-то логика . . . Материалы надо читать. Как говорится, лучше первоисточник, чем пересказ.
07.11.2003
https://umoloda.kyiv.ua/number/p-0/a-12/ Інф. «УМ»
Дії ТОВ «Реєстраційна компанія «Сфера» зі скликання 6 листопада цього року зборів акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» є «протизаконними, вводять акціонерів підприємства в оману, завдають правам акціонерів значних збитків». Про це заявив в інтерв'ю УНІАН директор ТОВ реєстратора ВАТ «Дніпроспецсталь» - ТОВ «Об'єднаний фондовий Реєстратор-Запоріжжя» Юрій Поворотній. Єдиним легітимним рєєстродержателем ВАТ «Дніпроспецсталь», - як зазначив пан Поворотній, є «ОФР-Запоріжжя», він у повному обсязі здійснює всі дії з введення реєстру власників іменних цінних паперів «Дніпроспецсталі» і має право на надання послуг інформаційного і організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, сказав директор.
Проте компанія «Сфера» оголосила, що 6 листопада цього року проводяться ться позачергові збори акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» за ініціативою одного з акціонерів - компанії Technolux LTD (збори заявлено за адресою: місто Нікополь, просп.Трубників, 56). Раніше «Сфера» за ініціативою цієї компанії вже оголошувала про проведення позачергових зборів - їх було призначено на 20 жовтня цього року. Проте вони так і не відбулись. Як зазначають акціонери, нікого з прибулих охорона підприємства, на якому повинні були відбутися збори, не впустила. ТОВ «ОФР-Запоріжжя» вже зверталося зі скаргами в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку України і Генеральну прокуратуру України з проханням дати оцінку протизаконним діям компанії «Сфера» щодо формування паралельного реєстру акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь».
Заява iншого реєстратора - ТОВ «Славутич-Реєстратор» - подібна до тієї, про яку йшлося вище. Ця комерційна структура тримає реєстр ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ). Внаслідок судових рішень збори акціонерв НЗФ не можуть бути проведені. Суд заборонив оприлюднювати або передавати фізичним чи юридичним особам інформацію з системи реєстру, а також проводити реєстрацію акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «НФЗ». Про це повідомив УНІАН директор ТОВ «Славутич-Реєстратор» Костянтин Сердюк. Він зазначив, що реєстрація акціонерів відбудеться тільки в разі, якщо судову заборону знімуть. Таке попередження пан Сердюк зробив з огляду на те, що також на 6 листопада призначалися збори акціонерів ВАТ «Нікопольський завод феросплавів».
Як зазначає Костянтин Сердюк, компанія ТОВ «Альфа-Інвест», згідно з повідомленнями у пресі, проводить відновлення системи реєстру акціонерів Нікопольського заводу феросплавів. Ці дії можна кваліфікувати як незаконні, вважає директор «Славутич-Реєстратора». «Система реєстру ніякого відновлення не потребує», - підкреслив він.
Нагадаємо, що рішення про те, кому доручити вести реєстр, було прийнято на загальних зборах акціонерів ВАТ «НЗФ» у 2000 році. Досі реєстр нікому не передавався. З 1999 року контрольний пакет НЗФ перебував в управлінні банку «Кредит-Дніпро», що входить у Корпорацію «Інтерпайп». У травні 2003 року 25-відсотковий пакет на конкурсі придбав Консорціум «Придніпров'я», близький до корпорації «Інтерпайп», у серпні цього року «Придніпров'я» придбало і останній блокуючий держпакет заводу. 13 відсотків акцій НЗФ належить КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ). За даними керівництва НЗФ, чистий прибуток заводу у 2000 році склав 98 млн. грн., у 2001 році він зменшився до 57 млн. грн., у 2002 році склав 18,5 млн. грн.
Та випускайте вже папу бєню з Буковелю!
Нехай людина хоч здоров'я поправить після тюремних харчів, від війни відпочине.
І да, у нього там під час затримання Приват Банк вилучили, незабудьте повернути.
Пакушеніє моґєт заказать тока Парашенка! Апшори! Апшори!
А ще Софія Федина і Маруся Звіробій...