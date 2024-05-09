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Новости
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Коломойский о подозрении в покушении на убийство: Это чушь

Ігор Коломойський

Бизнесмен Игорь Коломойский считает бессмысленным выдвинутое ему подозрение в подстрекательстве к покушению на убийство юриста Сергея Карпенко в 2003 году.

Об этом он сказал в Печерском районном суде Киева во время заседания, на котором ему избрали новую меру пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

По решению суда Коломойский будет находиться под стражей до 7 июля 2024 года без права внесения залога.

Дело о покушении на убийство касается событий 2003 года, в центре истории - завод Днепроспецсталь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойского взяли под стражу до 7 июля по делу об организации заказного убийства

По версии следствия, 3 июля 2003 года состоялось собрание акционеров предприятия, на котором было принято якобы невыгодное Коломойскому решение. На следующий день, по данным правоохранителей, Коломойский, у которого был бизнес-интерес к Днепроспецстали, вызвал к себе директора консалтинговой компании "Фарго" Карпенко (он оказывал юридическую помощь в проведении собрания акционеров) и якобы с угрозами потребовал аннулировать решение. Юрист отказался, а через полтора месяца, 16 августа 2003 года, в городе Феодосия на Карпенко было совершено покушение.

Игорь Коломойский категорически отвергает подозрение в причастности к этому преступлению.

"Те требования, которые я якобы выдвинул Карпенко, который их не выполнил и из-за которых у меня возникло "чувство мести", они абсолютно абсурдны по своей сути", - сказал Коломойский.

Он пояснил, что Карпенко физически не мог аннулировать решение собрания акционеров, потому что это исключительная прерогатива суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокаты Коломойского заявили о безосновательности новых обвинений, нарушении статей УК и УПК

"Я ни физически, ни логически не мог выдвигать такие требования Карпенко, потому что Карпенко изначально не мог этого реализовать. Он не может отменить собрание акционеров, если оно состоялось. То, что положено в основу [дела], оно само по себе абсурдно. Требовать то, что человек изначально не может выполнить, а потом из-за этого на него сердиться и вызывать у себя "чувство мести" - это чушь", - сказал Коломойский судье.

В 2005 году украинская прокуратура открыла дело против Коломойского по подозрению в заказе покушения на Карпенко, однако хода делу не дали, а в 2014 году следователь Игорь Шолодько, который занимался делом, погиб во время обороны Донецкого аэропорта.

Дела Коломойского

Напомним, 8 мая 2024 года Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

Адвокаты олигарха заявили о безосновательности новых обвинений, нарушении статей УК и УПК.

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Также смотрите: Коломойский остановил работу стратегических предприятий – заводов ферросплавов. Это похоже на шантаж власти из СИЗО СБУ, – журналист Головнев. ВИДЕО

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) суд (25081) подозрение (484)


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Топ комментарии
+16
Вся ця комедяі з Коломойським робиться для того , щоби були серйозні підстави
не віддати його в руки американського правосуддя , бо там сяде
на пожиттєве 😡
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09.05.2024 16:50
+13
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09.05.2024 16:56
+7
Миш'як, ціанід, стрихнін? Чи може запропонуєте згодувати йому рибку фугу?
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09.05.2024 16:56
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Да хватит уже деда мучать, смилуйтесь над бедным евреем
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09.05.2024 16:49 Ответить
Миш'як, ціанід, стрихнін? Чи може запропонуєте згодувати йому рибку фугу?
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09.05.2024 16:56 Ответить
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09.05.2024 16:57 Ответить
Пан якесь середньовіччя пропагує. Новочесні (*******, пол.) "ізбавітєлі" застосовують "новачок"! Чи накрайняк Ро⁸⁴...
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09.05.2024 19:06 Ответить
Ну що тут скажеш... Поважаю класичну музику і класичні отрути.
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10.05.2024 08:43 Ответить
Достойні уподобання!
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10.05.2024 11:28 Ответить
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09.05.2024 16:56 Ответить
Сподівається отримати пізніше компенсацію від держави, як завжди...
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09.05.2024 16:49 Ответить
Сподіваються що держави не існуватиме, я про усе зекодло
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09.05.2024 17:10 Ответить
Вся ця комедяі з Коломойським робиться для того , щоби були серйозні підстави
не віддати його в руки американського правосуддя , бо там сяде
на пожиттєве 😡
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09.05.2024 16:50 Ответить
Не сяде. За економічні злочини може отримає років 50-100 але не пожиттєве. Всі і так розуміють що весь цей цирк тільки для цього і робиться.
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09.05.2024 16:54 Ответить
Бені досить і 50 років , щоби там ноги відкинути !!
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09.05.2024 16:57 Ответить
Бєня "на сохранєнії" у ЗЄлі від американського правосуддя
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09.05.2024 19:00 Ответить
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09.05.2024 16:59 Ответить
Нісенітниця і не стоіть виіденого яиця - по Бені - може в США иому б освіжили пам"ять
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09.05.2024 17:01 Ответить
В бывшем совке все богатые люди бандиты по локоть в крови.
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09.05.2024 17:06 Ответить
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09.05.2024 17:09 Ответить
Раз нисенитниця то пусть едет к нам в Америку его тут ждут давно уже
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09.05.2024 17:11 Ответить
І що, такі є відео де він отак і сказав то слово? Нісенітниця. Я б на таке подивився.
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09.05.2024 17:19 Ответить
в нашому суді адвакати розвалять любу справу проти Коломойського, а от в США зовсім інша справа і Паша Лазаренко це довів для всіх,- будь як паша
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09.05.2024 17:24 Ответить
Як же ж вони бояться, щоб Беня не потрапив в руки правосуддя США
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09.05.2024 17:25 Ответить
ТАК ТВОЇ ТАРИХВИ НА Е\ЕНЕРГІЮ ТЕЖ - НІСЕНІТНИЦЯ!!!! ...Терпи, це - робота
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09.05.2024 17:26 Ответить
Кави нехай поп'є)
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09.05.2024 17:28 Ответить
Надо материалы дела видеть, но реально, звучит как-то дико - что значит потребовать от юриста на следующий день аннулировать решения собрания акционеров ??? Как это возможно . . . Коломойский - тот ещё тип, но он, как минимум, не идиот и должен понимать, где реально что-то требовать, а где - нет. Тем более, с его кучей денег и толпой юристов снести решение собрания акционеров в судебном порядке - дольше, но вполне реально . . . Смысл выдвигать нереальные требования юристу, который технически не может это выполнить, а потом ещё на мокруху идти, потому что не выполнил (да ещё и не довести её до конца) . . .

Бред какой-то.
Впрочем, может журналисты, как всегда, всё перепутали, и в деле есть какая-то логика . . . Материалы надо читать. Как говорится, лучше первоисточник, чем пересказ.
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09.05.2024 17:29 Ответить
Кеннеди еще он.
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09.05.2024 17:35 Ответить
ПАРАЛЕЛЬНІ» ЗБОРИ

07.11.2003

https://umoloda.kyiv.ua/number/p-0/a-12/ Інф. «УМ»

Дії ТОВ «Реєстраційна компанія «Сфера» зі скликання 6 листопада цього року зборів акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» є «протизаконними, вводять акціонерів підприємства в оману, завдають правам акціонерів значних збитків». Про це заявив в інтерв'ю УНІАН директор ТОВ реєстратора ВАТ «Дніпроспецсталь» - ТОВ «Об'єднаний фондовий Реєстратор-Запоріжжя» Юрій Поворотній. Єдиним легітимним рєєстродержателем ВАТ «Дніпроспецсталь», - як зазначив пан Поворотній, є «ОФР-Запоріжжя», він у повному обсязі здійснює всі дії з введення реєстру власників іменних цінних паперів «Дніпроспецсталі» і має право на надання послуг інформаційного і організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, сказав директор.

Проте компанія «Сфера» оголосила, що 6 листопада цього року проводяться ться позачергові збори акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» за ініціативою одного з акціонерів - компанії Technolux LTD (збори заявлено за адресою: місто Нікополь, просп.Трубників, 56). Раніше «Сфера» за ініціативою цієї компанії вже оголошувала про проведення позачергових зборів - їх було призначено на 20 жовтня цього року. Проте вони так і не відбулись. Як зазначають акціонери, нікого з прибулих охорона підприємства, на якому повинні були відбутися збори, не впустила. ТОВ «ОФР-Запоріжжя» вже зверталося зі скаргами в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку України і Генеральну прокуратуру України з проханням дати оцінку протизаконним діям компанії «Сфера» щодо формування паралельного реєстру акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь».

Заява iншого реєстратора - ТОВ «Славутич-Реєстратор» - подібна до тієї, про яку йшлося вище. Ця комерційна структура тримає реєстр ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ). Внаслідок судових рішень збори акціонерв НЗФ не можуть бути проведені. Суд заборонив оприлюднювати або передавати фізичним чи юридичним особам інформацію з системи реєстру, а також проводити реєстрацію акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «НФЗ». Про це повідомив УНІАН директор ТОВ «Славутич-Реєстратор» Костянтин Сердюк. Він зазначив, що реєстрація акціонерів відбудеться тільки в разі, якщо судову заборону знімуть. Таке попередження пан Сердюк зробив з огляду на те, що також на 6 листопада призначалися збори акціонерів ВАТ «Нікопольський завод феросплавів».

Як зазначає Костянтин Сердюк, компанія ТОВ «Альфа-Інвест», згідно з повідомленнями у пресі, проводить відновлення системи реєстру акціонерів Нікопольського заводу феросплавів. Ці дії можна кваліфікувати як незаконні, вважає директор «Славутич-Реєстратора». «Система реєстру ніякого відновлення не потребує», - підкреслив він.

Нагадаємо, що рішення про те, кому доручити вести реєстр, було прийнято на загальних зборах акціонерів ВАТ «НЗФ» у 2000 році. Досі реєстр нікому не передавався. З 1999 року контрольний пакет НЗФ перебував в управлінні банку «Кредит-Дніпро», що входить у Корпорацію «Інтерпайп». У травні 2003 року 25-відсотковий пакет на конкурсі придбав Консорціум «Придніпров'я», близький до корпорації «Інтерпайп», у серпні цього року «Придніпров'я» придбало і останній блокуючий держпакет заводу. 13 відсотків акцій НЗФ належить КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ). За даними керівництва НЗФ, чистий прибуток заводу у 2000 році склав 98 млн. грн., у 2001 році він зменшився до 57 млн. грн., у 2002 році склав 18,5 млн. грн.
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09.05.2024 17:53 Ответить
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09.05.2024 18:00 Ответить
Несинітнецею це ЗЕбільне шоу було від початку. Зараз це вже абсурд.
Та випускайте вже папу бєню з Буковелю!
Нехай людина хоч здоров'я поправить після тюремних харчів, від війни відпочине.
І да, у нього там під час затримання Приват Банк вилучили, незабудьте повернути.
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09.05.2024 18:08 Ответить
кафелек кафелек ,какой кафелек ? Так,что нет у вас методов против Бени
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09.05.2024 18:15 Ответить
Про коломойла вже багато розповілдали . Воно сидить ,як вдома . Всі передачі без контролю доставляють з поклонами, на відміну від Червінського , якому ліки української промисловості забороняють.
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09.05.2024 18:18 Ответить
коломойский имеет на зеленского компромат по офшорам ,но не отдает, понимает последствия а вот так на него жмут
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09.05.2024 18:20 Ответить
За життя одного справжнього українського бійця можно віддати 10 коломойських , 2 зеленський і три дєрьмака.
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09.05.2024 18:28 Ответить
Всю родину, всіх вилупків і Зеленський і Коломойський і всіх інших!
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09.05.2024 19:24 Ответить
Вчера объявили о подготовке покушения на Зе. Сегодня о том, что Коломойский хотел кого-то убить. Пазлы сложились - это Коломойский заказал Зеленского! Наш Монтекристо на девятом месяце заключения понял, что Зе не простит ему "хохмы" с его президентством.😎
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09.05.2024 18:32 Ответить
Фсьовиврьотьтьііі!
Пакушеніє моґєт заказать тока Парашенка! Апшори! Апшори!
А ще Софія Федина і Маруся Звіробій...
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09.05.2024 18:56 Ответить
з корупцією не вийде,адже всі знали,всі мовчали,всі отримували нагороди від Ьені,що азартно грабував державу))вбивство!якщо і так,то строки закінчились))шоу маст гру он((дешевий квартальний сценарій
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09.05.2024 20:04 Ответить
...видите когда Юстиция США берет местных за жабры,сразу идет движение...
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09.05.2024 20:39 Ответить
Раніше гомоніли таке в маршрутках, Піськун продав Бені папку, з справою,мокруха-заказуха, готова до передачі в суд...це десь в буремні 90-ті, може осталась копія тієї папки?
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09.05.2024 20:51 Ответить
Ага! И курочкина замочили без моих указаний...
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09.05.2024 21:13 Ответить
 
 