Коломойський про підозру в замаху на вбивство: Це нісенітниця

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає безглуздою оголошену йому підозру в підбурюванні до замаху на вбивство юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

Про це він сказав у Печерському районному суді Києва під час засідання, на якому йому обрали новий запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

За рішенням суду Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави.

Справа про замах на вбивство стосується подій 2003 року, у центрі історії – завод Дніпроспецсталь.

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За версією слідства, 3 липня 2003 року відбулося зібрання акціонерів підприємства, на якому прийняли нібито невигідне Коломойському рішення. Наступного дня, за даними правоохоронців, Коломойський, у якого був бізнес-інтерес до Дніпроспецсталі, викликав до себе директора консалтингової компанії "Фарго" Карпенка (він надавав юридичну допомогу у проведенні зібрання акціонерів) і нібито з погрозами вимагав анулювати рішення. Юрист відмовився, а через півтора місяця, 16 серпня 2003 року, в місті Феодосія на Карпенка було здійснено замах.

Ігор Коломойський категорично відкидає підозру в причетності до цього злочину.

"Ті вимоги, які я нібито висунув Карпенку, який їх не виконав і через які у мене виникло "почуття помсти", вони абсолютно абсурдні за своєю суттю", – сказав Коломойський.

Він пояснив, що Карпенко фізично не міг анулювати рішення зібрання акціонерів, тому що це виключна прерогатива суду.

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"Я ні фізично, ні логічно не міг висувати такі вимоги Карпенку, тому що Карпенко з самого початку не міг цього реалізувати. Він не може скасувати зібрання акціонерів, якщо воно відбулося. Те, що покладено в основу [справи], воно саме по собі абсурдне. Вимагати те, що людина від самого початку не може виконати, а потім через це на неї сердитися і викликати у себе "почуття помсти" – це нісенітниця", – сказав Коломойський судді.

У 2005 році українська прокуратура відкрила справу проти Коломойського за підозрою в замовленні замаху на Карпенка, однак ходу справі не дали, а у 2014 році слідчий Ігор Шолодько, який займався справою, загинув під час оборони Донецького аеропорту.

Справи Коломойського

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Адвокати олігарха заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК.

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).