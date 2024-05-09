Коломойський про підозру в замаху на вбивство: Це нісенітниця
Бізнесмен Ігор Коломойський вважає безглуздою оголошену йому підозру в підбурюванні до замаху на вбивство юриста Сергія Карпенка у 2003 році.
Про це він сказав у Печерському районному суді Києва під час засідання, на якому йому обрали новий запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ
За рішенням суду Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави.
Справа про замах на вбивство стосується подій 2003 року, у центрі історії – завод Дніпроспецсталь.
За версією слідства, 3 липня 2003 року відбулося зібрання акціонерів підприємства, на якому прийняли нібито невигідне Коломойському рішення. Наступного дня, за даними правоохоронців, Коломойський, у якого був бізнес-інтерес до Дніпроспецсталі, викликав до себе директора консалтингової компанії "Фарго" Карпенка (він надавав юридичну допомогу у проведенні зібрання акціонерів) і нібито з погрозами вимагав анулювати рішення. Юрист відмовився, а через півтора місяця, 16 серпня 2003 року, в місті Феодосія на Карпенка було здійснено замах.
Ігор Коломойський категорично відкидає підозру в причетності до цього злочину.
"Ті вимоги, які я нібито висунув Карпенку, який їх не виконав і через які у мене виникло "почуття помсти", вони абсолютно абсурдні за своєю суттю", – сказав Коломойський.
Він пояснив, що Карпенко фізично не міг анулювати рішення зібрання акціонерів, тому що це виключна прерогатива суду.
"Я ні фізично, ні логічно не міг висувати такі вимоги Карпенку, тому що Карпенко з самого початку не міг цього реалізувати. Він не може скасувати зібрання акціонерів, якщо воно відбулося. Те, що покладено в основу [справи], воно саме по собі абсурдне. Вимагати те, що людина від самого початку не може виконати, а потім через це на неї сердитися і викликати у себе "почуття помсти" – це нісенітниця", – сказав Коломойський судді.
У 2005 році українська прокуратура відкрила справу проти Коломойського за підозрою в замовленні замаху на Карпенка, однак ходу справі не дали, а у 2014 році слідчий Ігор Шолодько, який займався справою, загинув під час оборони Донецького аеропорту.
Справи Коломойського
Нагадаємо, 8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
Адвокати олігарха заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК.
У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).
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не віддати його в руки американського правосуддя , бо там сяде
на пожиттєве 😡
Бред какой-то.
Впрочем, может журналисты, как всегда, всё перепутали, и в деле есть какая-то логика . . . Материалы надо читать. Как говорится, лучше первоисточник, чем пересказ.
07.11.2003
https://umoloda.kyiv.ua/number/p-0/a-12/ Інф. «УМ»
Дії ТОВ «Реєстраційна компанія «Сфера» зі скликання 6 листопада цього року зборів акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» є «протизаконними, вводять акціонерів підприємства в оману, завдають правам акціонерів значних збитків». Про це заявив в інтерв'ю УНІАН директор ТОВ реєстратора ВАТ «Дніпроспецсталь» - ТОВ «Об'єднаний фондовий Реєстратор-Запоріжжя» Юрій Поворотній. Єдиним легітимним рєєстродержателем ВАТ «Дніпроспецсталь», - як зазначив пан Поворотній, є «ОФР-Запоріжжя», він у повному обсязі здійснює всі дії з введення реєстру власників іменних цінних паперів «Дніпроспецсталі» і має право на надання послуг інформаційного і організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, сказав директор.
Проте компанія «Сфера» оголосила, що 6 листопада цього року проводяться ться позачергові збори акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» за ініціативою одного з акціонерів - компанії Technolux LTD (збори заявлено за адресою: місто Нікополь, просп.Трубників, 56). Раніше «Сфера» за ініціативою цієї компанії вже оголошувала про проведення позачергових зборів - їх було призначено на 20 жовтня цього року. Проте вони так і не відбулись. Як зазначають акціонери, нікого з прибулих охорона підприємства, на якому повинні були відбутися збори, не впустила. ТОВ «ОФР-Запоріжжя» вже зверталося зі скаргами в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку України і Генеральну прокуратуру України з проханням дати оцінку протизаконним діям компанії «Сфера» щодо формування паралельного реєстру акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь».
Заява iншого реєстратора - ТОВ «Славутич-Реєстратор» - подібна до тієї, про яку йшлося вище. Ця комерційна структура тримає реєстр ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ). Внаслідок судових рішень збори акціонерв НЗФ не можуть бути проведені. Суд заборонив оприлюднювати або передавати фізичним чи юридичним особам інформацію з системи реєстру, а також проводити реєстрацію акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «НФЗ». Про це повідомив УНІАН директор ТОВ «Славутич-Реєстратор» Костянтин Сердюк. Він зазначив, що реєстрація акціонерів відбудеться тільки в разі, якщо судову заборону знімуть. Таке попередження пан Сердюк зробив з огляду на те, що також на 6 листопада призначалися збори акціонерів ВАТ «Нікопольський завод феросплавів».
Як зазначає Костянтин Сердюк, компанія ТОВ «Альфа-Інвест», згідно з повідомленнями у пресі, проводить відновлення системи реєстру акціонерів Нікопольського заводу феросплавів. Ці дії можна кваліфікувати як незаконні, вважає директор «Славутич-Реєстратора». «Система реєстру ніякого відновлення не потребує», - підкреслив він.
Нагадаємо, що рішення про те, кому доручити вести реєстр, було прийнято на загальних зборах акціонерів ВАТ «НЗФ» у 2000 році. Досі реєстр нікому не передавався. З 1999 року контрольний пакет НЗФ перебував в управлінні банку «Кредит-Дніпро», що входить у Корпорацію «Інтерпайп». У травні 2003 року 25-відсотковий пакет на конкурсі придбав Консорціум «Придніпров'я», близький до корпорації «Інтерпайп», у серпні цього року «Придніпров'я» придбало і останній блокуючий держпакет заводу. 13 відсотків акцій НЗФ належить КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ). За даними керівництва НЗФ, чистий прибуток заводу у 2000 році склав 98 млн. грн., у 2001 році він зменшився до 57 млн. грн., у 2002 році склав 18,5 млн. грн.
Та випускайте вже папу бєню з Буковелю!
Нехай людина хоч здоров'я поправить після тюремних харчів, від війни відпочине.
І да, у нього там під час затримання Приват Банк вилучили, незабудьте повернути.
Пакушеніє моґєт заказать тока Парашенка! Апшори! Апшори!
А ще Софія Федина і Маруся Звіробій...