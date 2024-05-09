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Новини
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Коломойський про підозру в замаху на вбивство: Це нісенітниця

Ігор Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає безглуздою оголошену йому підозру в підбурюванні до замаху на вбивство юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

Про це він сказав у Печерському районному суді Києва під час засідання, на якому йому обрали новий запобіжний захід, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ

За рішенням суду Коломойський перебуватиме під вартою до 7 липня 2024 року без права внесення застави.

Справа про замах на вбивство стосується подій 2003 року, у центрі історії – завод Дніпроспецсталь.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коломойського взяли під варту до 7 липня у справі про організацію замовного вбивства

За версією слідства, 3 липня 2003 року відбулося зібрання акціонерів підприємства, на якому прийняли нібито невигідне Коломойському рішення. Наступного дня, за даними правоохоронців, Коломойський, у якого був бізнес-інтерес до Дніпроспецсталі, викликав до себе директора консалтингової компанії "Фарго" Карпенка (він надавав юридичну допомогу у проведенні зібрання акціонерів) і нібито з погрозами вимагав анулювати рішення. Юрист відмовився, а через півтора місяця, 16 серпня 2003 року, в місті Феодосія на Карпенка було здійснено замах.

Ігор Коломойський категорично відкидає підозру в причетності до цього злочину.

"Ті вимоги, які я нібито висунув Карпенку, який їх не виконав і через які у мене виникло "почуття помсти", вони абсолютно абсурдні за своєю суттю", – сказав Коломойський.

Він пояснив, що Карпенко фізично не міг анулювати рішення зібрання акціонерів, тому що це виключна прерогатива суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокати Коломойського заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК

"Я ні фізично, ні логічно не міг висувати такі вимоги Карпенку, тому що Карпенко з самого початку не міг цього реалізувати. Він не може скасувати зібрання акціонерів, якщо воно відбулося. Те, що покладено в основу [справи], воно саме по собі абсурдне. Вимагати те, що людина від самого початку не може виконати, а потім через це на неї сердитися і викликати у себе "почуття помсти" – це нісенітниця", – сказав Коломойський судді.

У 2005 році українська прокуратура відкрила справу проти Коломойського за підозрою в замовленні замаху на Карпенка, однак ходу справі не дали, а у 2014 році слідчий Ігор Шолодько, який займався справою, загинув під час оборони Донецького аеропорту.

Справи Коломойського

Нагадаємо, 8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.

Адвокати олігарха заявили про безпідставність нових звинувачень, порушення статей КК та КПК.

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) суд (11660) підозра (758)


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Топ коментарі
+16
Вся ця комедяі з Коломойським робиться для того , щоби були серйозні підстави
не віддати його в руки американського правосуддя , бо там сяде
на пожиттєве 😡
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09.05.2024 16:50
+13
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09.05.2024 16:56
+7
Миш'як, ціанід, стрихнін? Чи може запропонуєте згодувати йому рибку фугу?
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09.05.2024 16:56
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Да хватит уже деда мучать, смилуйтесь над бедным евреем
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09.05.2024 16:49 Відповісти
Миш'як, ціанід, стрихнін? Чи може запропонуєте згодувати йому рибку фугу?
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09.05.2024 16:56 Відповісти
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09.05.2024 16:57 Відповісти
Пан якесь середньовіччя пропагує. Новочесні (*******, пол.) "ізбавітєлі" застосовують "новачок"! Чи накрайняк Ро⁸⁴...
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09.05.2024 19:06 Відповісти
Ну що тут скажеш... Поважаю класичну музику і класичні отрути.
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10.05.2024 08:43 Відповісти
Достойні уподобання!
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10.05.2024 11:28 Відповісти
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09.05.2024 16:56 Відповісти
Сподівається отримати пізніше компенсацію від держави, як завжди...
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09.05.2024 16:49 Відповісти
Сподіваються що держави не існуватиме, я про усе зекодло
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09.05.2024 17:10 Відповісти
Вся ця комедяі з Коломойським робиться для того , щоби були серйозні підстави
не віддати його в руки американського правосуддя , бо там сяде
на пожиттєве 😡
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09.05.2024 16:50 Відповісти
Не сяде. За економічні злочини може отримає років 50-100 але не пожиттєве. Всі і так розуміють що весь цей цирк тільки для цього і робиться.
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09.05.2024 16:54 Відповісти
Бені досить і 50 років , щоби там ноги відкинути !!
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09.05.2024 16:57 Відповісти
Бєня "на сохранєнії" у ЗЄлі від американського правосуддя
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09.05.2024 19:00 Відповісти
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09.05.2024 16:59 Відповісти
Нісенітниця і не стоіть виіденого яиця - по Бені - може в США иому б освіжили пам"ять
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09.05.2024 17:01 Відповісти
В бывшем совке все богатые люди бандиты по локоть в крови.
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09.05.2024 17:06 Відповісти
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09.05.2024 17:09 Відповісти
Раз нисенитниця то пусть едет к нам в Америку его тут ждут давно уже
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09.05.2024 17:11 Відповісти
І що, такі є відео де він отак і сказав то слово? Нісенітниця. Я б на таке подивився.
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09.05.2024 17:19 Відповісти
в нашому суді адвакати розвалять любу справу проти Коломойського, а от в США зовсім інша справа і Паша Лазаренко це довів для всіх,- будь як паша
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09.05.2024 17:24 Відповісти
Як же ж вони бояться, щоб Беня не потрапив в руки правосуддя США
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09.05.2024 17:25 Відповісти
ТАК ТВОЇ ТАРИХВИ НА Е\ЕНЕРГІЮ ТЕЖ - НІСЕНІТНИЦЯ!!!! ...Терпи, це - робота
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09.05.2024 17:26 Відповісти
Кави нехай поп'є)
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09.05.2024 17:28 Відповісти
Надо материалы дела видеть, но реально, звучит как-то дико - что значит потребовать от юриста на следующий день аннулировать решения собрания акционеров ??? Как это возможно . . . Коломойский - тот ещё тип, но он, как минимум, не идиот и должен понимать, где реально что-то требовать, а где - нет. Тем более, с его кучей денег и толпой юристов снести решение собрания акционеров в судебном порядке - дольше, но вполне реально . . . Смысл выдвигать нереальные требования юристу, который технически не может это выполнить, а потом ещё на мокруху идти, потому что не выполнил (да ещё и не довести её до конца) . . .

Бред какой-то.
Впрочем, может журналисты, как всегда, всё перепутали, и в деле есть какая-то логика . . . Материалы надо читать. Как говорится, лучше первоисточник, чем пересказ.
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09.05.2024 17:29 Відповісти
Кеннеди еще он.
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09.05.2024 17:35 Відповісти
ПАРАЛЕЛЬНІ» ЗБОРИ

07.11.2003

https://umoloda.kyiv.ua/number/p-0/a-12/ Інф. «УМ»

Дії ТОВ «Реєстраційна компанія «Сфера» зі скликання 6 листопада цього року зборів акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» є «протизаконними, вводять акціонерів підприємства в оману, завдають правам акціонерів значних збитків». Про це заявив в інтерв'ю УНІАН директор ТОВ реєстратора ВАТ «Дніпроспецсталь» - ТОВ «Об'єднаний фондовий Реєстратор-Запоріжжя» Юрій Поворотній. Єдиним легітимним рєєстродержателем ВАТ «Дніпроспецсталь», - як зазначив пан Поворотній, є «ОФР-Запоріжжя», він у повному обсязі здійснює всі дії з введення реєстру власників іменних цінних паперів «Дніпроспецсталі» і має право на надання послуг інформаційного і організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, сказав директор.

Проте компанія «Сфера» оголосила, що 6 листопада цього року проводяться ться позачергові збори акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь» за ініціативою одного з акціонерів - компанії Technolux LTD (збори заявлено за адресою: місто Нікополь, просп.Трубників, 56). Раніше «Сфера» за ініціативою цієї компанії вже оголошувала про проведення позачергових зборів - їх було призначено на 20 жовтня цього року. Проте вони так і не відбулись. Як зазначають акціонери, нікого з прибулих охорона підприємства, на якому повинні були відбутися збори, не впустила. ТОВ «ОФР-Запоріжжя» вже зверталося зі скаргами в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку України і Генеральну прокуратуру України з проханням дати оцінку протизаконним діям компанії «Сфера» щодо формування паралельного реєстру акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь».

Заява iншого реєстратора - ТОВ «Славутич-Реєстратор» - подібна до тієї, про яку йшлося вище. Ця комерційна структура тримає реєстр ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ). Внаслідок судових рішень збори акціонерв НЗФ не можуть бути проведені. Суд заборонив оприлюднювати або передавати фізичним чи юридичним особам інформацію з системи реєстру, а також проводити реєстрацію акціонерів та їх представників для участі в загальних зборах акціонерів ВАТ «НФЗ». Про це повідомив УНІАН директор ТОВ «Славутич-Реєстратор» Костянтин Сердюк. Він зазначив, що реєстрація акціонерів відбудеться тільки в разі, якщо судову заборону знімуть. Таке попередження пан Сердюк зробив з огляду на те, що також на 6 листопада призначалися збори акціонерів ВАТ «Нікопольський завод феросплавів».

Як зазначає Костянтин Сердюк, компанія ТОВ «Альфа-Інвест», згідно з повідомленнями у пресі, проводить відновлення системи реєстру акціонерів Нікопольського заводу феросплавів. Ці дії можна кваліфікувати як незаконні, вважає директор «Славутич-Реєстратора». «Система реєстру ніякого відновлення не потребує», - підкреслив він.

Нагадаємо, що рішення про те, кому доручити вести реєстр, було прийнято на загальних зборах акціонерів ВАТ «НЗФ» у 2000 році. Досі реєстр нікому не передавався. З 1999 року контрольний пакет НЗФ перебував в управлінні банку «Кредит-Дніпро», що входить у Корпорацію «Інтерпайп». У травні 2003 року 25-відсотковий пакет на конкурсі придбав Консорціум «Придніпров'я», близький до корпорації «Інтерпайп», у серпні цього року «Придніпров'я» придбало і останній блокуючий держпакет заводу. 13 відсотків акцій НЗФ належить КБ «ПриватБанк» (Дніпропетровськ). За даними керівництва НЗФ, чистий прибуток заводу у 2000 році склав 98 млн. грн., у 2001 році він зменшився до 57 млн. грн., у 2002 році склав 18,5 млн. грн.
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09.05.2024 17:53 Відповісти
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09.05.2024 18:00 Відповісти
Несинітнецею це ЗЕбільне шоу було від початку. Зараз це вже абсурд.
Та випускайте вже папу бєню з Буковелю!
Нехай людина хоч здоров'я поправить після тюремних харчів, від війни відпочине.
І да, у нього там під час затримання Приват Банк вилучили, незабудьте повернути.
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09.05.2024 18:08 Відповісти
кафелек кафелек ,какой кафелек ? Так,что нет у вас методов против Бени
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09.05.2024 18:15 Відповісти
Про коломойла вже багато розповілдали . Воно сидить ,як вдома . Всі передачі без контролю доставляють з поклонами, на відміну від Червінського , якому ліки української промисловості забороняють.
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09.05.2024 18:18 Відповісти
коломойский имеет на зеленского компромат по офшорам ,но не отдает, понимает последствия а вот так на него жмут
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09.05.2024 18:20 Відповісти
За життя одного справжнього українського бійця можно віддати 10 коломойських , 2 зеленський і три дєрьмака.
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09.05.2024 18:28 Відповісти
Всю родину, всіх вилупків і Зеленський і Коломойський і всіх інших!
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09.05.2024 19:24 Відповісти
Вчера объявили о подготовке покушения на Зе. Сегодня о том, что Коломойский хотел кого-то убить. Пазлы сложились - это Коломойский заказал Зеленского! Наш Монтекристо на девятом месяце заключения понял, что Зе не простит ему "хохмы" с его президентством.😎
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09.05.2024 18:32 Відповісти
Фсьовиврьотьтьііі!
Пакушеніє моґєт заказать тока Парашенка! Апшори! Апшори!
А ще Софія Федина і Маруся Звіробій...
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09.05.2024 18:56 Відповісти
з корупцією не вийде,адже всі знали,всі мовчали,всі отримували нагороди від Ьені,що азартно грабував державу))вбивство!якщо і так,то строки закінчились))шоу маст гру он((дешевий квартальний сценарій
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09.05.2024 20:04 Відповісти
...видите когда Юстиция США берет местных за жабры,сразу идет движение...
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09.05.2024 20:39 Відповісти
Раніше гомоніли таке в маршрутках, Піськун продав Бені папку, з справою,мокруха-заказуха, готова до передачі в суд...це десь в буремні 90-ті, може осталась копія тієї папки?
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09.05.2024 20:51 Відповісти
Ага! И курочкина замочили без моих указаний...
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09.05.2024 21:13 Відповісти
 
 