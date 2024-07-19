Российский "теневой флот" надо посадить на цепь, - Шольц

Мировое демократическое сообщество будет пытаться нейтрализовать российский "теневой флот".

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции после завершения саммита Европейского политического сообщества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Шольц поблагодарил нового британского премьер-министра за его инициативу обсудить на встрече лидеров европейских государств возможности сдерживания российского "теневого флота".

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Он отметил, что Москва пытается с помощью достаточно старых танкеров и разнообразных схем продавать на мировых рынках сырую нефть и таким образом финансировать войну против Украины. Такие старые суда, среди прочего, представляют опасность морскому судоходству, для окружающей среды.

"Европейский Союз уже отреагировал на это санкциями, а сейчас мы хотим объединить наши усилия в глобальную коалицию, что посадить этот флот на цепь", - сказал немецкий политик.

Европейцы четко выступают против российского империализма, подчеркнул Шольц. Он также напомнил, что Россия угрожает своим соседям различными способами, в том числе - гибридными атаками и дезинформацией.

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"Мы хотим достичь хорошего и конструктивного сотрудничества в Европе... Мы должны все сделать для хорошего будущего Европы", - подчеркнул немецкий канцлер. По его словам, геополитические изменения в мире ставят всех европейцев перед огромными вызовами.

Шольц высоко оценил результаты саммита, хотя это не была встреча, на которой подписывались документы или принимались решения. Это была хорошая возможность для "лидеров фактически всей Европы, кроме России и Беларуси" обменяться мнениями.