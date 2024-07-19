Во Франции соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали президентом Национальной Ассамблеи

Кандидат от политической силы президента Франции Эмманюэля Макрона Яэль Брон-Пиве переизбрана Президентом Национальной Ассамблеи. Депутатам понадобилось целых три тура голосования, в результате победитель был определен простым, относительным большинством голосов.

Яэль Брон-Пиве набрала 220 голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я обещаю работать с каждым из вас. Эти выборы обязывают меня больше, чем выборы 2022 года, и я вложу всю свою решимость в работу на благо французского народа", - заявила переизбранный президент. Она добавила, что эта ассамблея является более представительной, но и более разделенной, поэтому необходимо будет находить компромиссы.

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В решающем раунде, кроме нее соревновались также Андре Шассень - коммунист от "Народного фронта", который собрал 207 голосов поддержки, и Себастьен Шену от ультраправого "Национального объединения" - его результат 141 голос.

В течение дня в Национальной ассамблее состоялось три тура голосования.

В первом туре голосования, в котором соревновались 6 кандидатов, впереди оказался представитель коммунистов, которые прошли в парламент в составе блока левых "Новый народный фронт", Андре Шассень - за него отдали 200 голосов. Вторым оказался Себастьен Шеню от правопопулистского "Национального объединения", а Брон-Пиве оказалась третьей со 124 голосами.

Однако во втором туре картина существенно изменилась - вперед вырвалась Брон-Пиве с результатом 210 голосов, опередив Шассеня на восемь голосов. На третьем месте оказался Шеню со 143 голосами, на четвертом - Шарль де Курсон из центристской группы Liot, которого поддержали 12 депутатов. Последний после этого заявил, что выходит из гонки.

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В 2022 году Брон-Пиве стала первой женщиной на этом посту. Президент Национальной ассамблеи руководит организацией работы парламента. Он считается четвертым по рангу должностным лицом государства.