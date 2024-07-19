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Во Франции соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали президентом Национальной Ассамблеи

Яель Брон-Піве

Кандидат от политической силы президента Франции Эмманюэля Макрона Яэль Брон-Пиве переизбрана Президентом Национальной Ассамблеи. Депутатам понадобилось целых три тура голосования, в результате победитель был определен простым, относительным большинством голосов.

Яэль Брон-Пиве набрала 220 голосов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я обещаю работать с каждым из вас. Эти выборы обязывают меня больше, чем выборы 2022 года, и я вложу всю свою решимость в работу на благо французского народа", - заявила переизбранный президент. Она добавила, что эта ассамблея является более представительной, но и более разделенной, поэтому необходимо будет находить компромиссы.

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В решающем раунде, кроме нее соревновались также Андре Шассень - коммунист от "Народного фронта", который собрал 207 голосов поддержки, и Себастьен Шену от ультраправого "Национального объединения" - его результат 141 голос.

В течение дня в Национальной ассамблее состоялось три тура голосования.

В первом туре голосования, в котором соревновались 6 кандидатов, впереди оказался представитель коммунистов, которые прошли в парламент в составе блока левых "Новый народный фронт", Андре Шассень - за него отдали 200 голосов. Вторым оказался Себастьен Шеню от правопопулистского "Национального объединения", а Брон-Пиве оказалась третьей со 124 голосами.

Однако во втором туре картина существенно изменилась - вперед вырвалась Брон-Пиве с результатом 210 голосов, опередив Шассеня на восемь голосов. На третьем месте оказался Шеню со 143 голосами, на четвертом - Шарль де Курсон из центристской группы Liot, которого поддержали 12 депутатов. Последний после этого заявил, что выходит из гонки.

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В 2022 году Брон-Пиве стала первой женщиной на этом посту. Президент Национальной ассамблеи руководит организацией работы парламента. Он считается четвертым по рангу должностным лицом государства.

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выборы (24764) парламент (893) Франция (3557)


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bonne chance ...Пані Яель Брон-Піве
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19.07.2024 00:02 Ответить
комуністи... правопопулісти... ле пен... Голова пухне!
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19.07.2024 00:13 Ответить
привіт усім, я тут, щоб поділитися невеликим свідченням. Мене звуть Наомі Семюель, мені 38 років, я вийшла заміж у 31, маю лише одну дитину і жила довго і щасливо. Після року шлюбу мій чоловік став таким дивним, і я насправді не розумію, що відбувається, він пішов з дому до іншої жінки, я його так сильно люблю, що ніколи не мрію його втратити, я намагаюся зробити все можливе, щоб переконатися, що моя чоловік повертається до мене, але все без допомоги, плаче і плаче, просячи допомоги, я говорила про це з його сім'єю, але не отримала відповіді. Тому моя найкраща подруга Анна Йоханссон пообіцяла мені допомогти. Вона розповіла мені про чоловіка на ім'я доктор Апата, сказала мені, що він дуже великий і справжній чоловік, якому можна довіряти, і він не має нічого спільного з любовними проблемами, які він не може вирішити, і вона розповіла мені, як він допоміг незліченній кількості людей у відновленні їхніх стосунків. Я був справді переконаний, я швидко зв'язався з його адресою електронної пошти, [email protected] або його, Whatsapp чи VIBER з цим номером (+447307347648). Я пояснюю йому всі свої проблеми, він сказав мені, що мені не потрібно хвилюватися, що всі мої проблеми будуть вирішені негайно. Він сказав мені, що робити, щоб повернути чоловіка, і я це сказала, він сказав, що через 3 дні мій чоловік повернеться і почне просити, і це дійсно сталося, як він сказав, я була дуже здивована, це так неймовірно. Слава наших стосунків з Богом тепер дуже близька, і ми обоє живемо довго і щасливо. Якщо ви зіткнулися з подібною проблемою, негайно зв'яжіться з ним і вирішіть проблему раз і назавжди. Я також живий свідок..
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19.07.2024 00:32 Ответить
Нафіга писати цю хе-ню у політичній воєнний ресурс ? Вам до психіатра,
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19.07.2024 02:29 Ответить
 
 