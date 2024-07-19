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Новости
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США следят за действиями РФ после угроз развертывания ядерного оружия, - Госдеп

Ядерна зброя

Государственный департамент США продолжит следить за действиями России, после заявлений Москвы о возможности развертывания ракет, в частности - в ядерном оснащении, в ответ на размещение американского оружия в Германии.

Так отреагировал на заявления российского МИД в четверг заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание", - отметил Пател.

В этом контексте он напомнил, что россияне делают такие заявления время от времени периодически с начала своей агрессии против Украины.

"Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить",- сказал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что РФ может развернуть ядерные ракеты в ответ на размещение американского оружия в Германии.

Также читайте: США должны быть готовы к ядерным угрозам со стороны России, - генерал ВВС Гебара

Автор: 

Госдепартамент США (1857) россия (96446) США (27334) ядерное оружие (1376)


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19.07.2024 01:04 Ответить
Вдаримо занепокоєнням по бєздорожью і разгільдяйству.
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19.07.2024 01:09 Ответить
Підгузки поміняли слідкувальники хрінови?

Бо це ж ескалація. А в ескалацію ніяк не можна.
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19.07.2024 01:20 Ответить
потужно!
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19.07.2024 01:26 Ответить
А чому Штати не слідкують за законопроєктами про індульгенцію на корупцію? Чи тому що не на часі? Навіщо заходу мати ще один маленький корумпований совок поруч з великим
Бізнес логіка та мінімізація ризику підказують що легше мати справу з одним совком ніж з двома.
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19.07.2024 06:21 Ответить
 
 