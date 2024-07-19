США следят за действиями РФ после угроз развертывания ядерного оружия, - Госдеп
Государственный департамент США продолжит следить за действиями России, после заявлений Москвы о возможности развертывания ракет, в частности - в ядерном оснащении, в ответ на размещение американского оружия в Германии.
Так отреагировал на заявления российского МИД в четверг заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Любая риторика и разговоры об использовании или развертывании ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, чему мы и дальше будем уделять пристальное внимание", - отметил Пател.
В этом контексте он напомнил, что россияне делают такие заявления время от времени периодически с начала своей агрессии против Украины.
"Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить",- сказал представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что РФ может развернуть ядерные ракеты в ответ на размещение американского оружия в Германии.
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