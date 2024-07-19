В настоящее время у Украины - одна из самых опытных армий в Европе, - США в ОБСЕ
Сейчас в военном плане Украина имеет одну из крупнейших и самых опытных армий в Европе. Успех Украины в борьбе с агрессией РФ - это самый быстрый путь к миру.
Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
В военном плане Украина имеет одну из самых больших и опытных армий в Европе. Международная поддержка остается сильной. Вскоре истребители F16 будут защищать небо Украины от России. Украина - это первое место, где НАТО имеет специальное командование, которое помогает стране, стремящейся вступить в Альянс", - подчеркнула она.
Дипломат напомнила, что 11 июля на Вашингтонском саммите президент Байден объявил о подписании Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Украиной.
"Этот исторический договор создает единую и всеобъемлющую архитектуру безопасности в поддержку Украины сегодня и в будущем, в условиях войны и мира. В договоре подтверждается, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, и что члены и партнеры Альянса намерены поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над российской агрессией", - отметила Брукер.
Она добавила, что "сильная, демократическая Украина имеет значение для безопасности региона ОБСЕ", а успех Украины - "это самый быстрый путь к миру".
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Мій брат в армії, каже, що 70% на полігоні це чоловіки віком за 50 років і майже всі бусифіковані!
Брехати треба масштабно
Чи , з дивану , воно значно видніше ...?
Яка ще з європейських армій може хочаб наблизитись до ЗСУ за рівнем досвіду ?