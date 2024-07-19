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Новости Война
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В настоящее время у Украины - одна из самых опытных армий в Европе, - США в ОБСЕ

США в ОБСЄ: В України найдосвідченіша армія в Європі

Сейчас в военном плане Украина имеет одну из крупнейших и самых опытных армий в Европе. Успех Украины в борьбе с агрессией РФ - это самый быстрый путь к миру.

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

В военном плане Украина имеет одну из самых больших и опытных армий в Европе. Международная поддержка остается сильной. Вскоре истребители F16 будут защищать небо Украины от России. Украина - это первое место, где НАТО имеет специальное командование, которое помогает стране, стремящейся вступить в Альянс", - подчеркнула она.

Дипломат напомнила, что 11 июля на Вашингтонском саммите президент Байден объявил о подписании Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Украиной.

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"Этот исторический договор создает единую и всеобъемлющую архитектуру безопасности в поддержку Украины сегодня и в будущем, в условиях войны и мира. В договоре подтверждается, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами, и что члены и партнеры Альянса намерены поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу над российской агрессией", - отметила Брукер.

Она добавила, что "сильная, демократическая Украина имеет значение для безопасности региона ОБСЕ", а успех Украины - "это самый быстрый путь к миру".

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Автор: 

армия (8506) ОБСЕ (4889) США (27334) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+6
С личным составов средний возраст которого 43-45 лет...
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19.07.2024 08:40 Ответить
+5
Тільки від вас літаки вже 18 місяців до України летять і ніяк не долетять, бо з Марса дуже далеко летіти! Надіюсь, що через рік-два долетять!
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19.07.2024 08:41 Ответить
+4
Середній вік вже перевалив за 50.Армія дідів і пенсіонерів!
Мій брат в армії, каже, що 70% на полігоні це чоловіки віком за 50 років і майже всі бусифіковані!
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19.07.2024 08:44 Ответить
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С личным составов средний возраст которого 43-45 лет...
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19.07.2024 08:40 Ответить
Середній вік вже перевалив за 50.Армія дідів і пенсіонерів!
Мій брат в армії, каже, що 70% на полігоні це чоловіки віком за 50 років і майже всі бусифіковані!
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19.07.2024 08:44 Ответить
За 90.
Брехати треба масштабно
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19.07.2024 10:27 Ответить
Є інші цифри ?
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19.07.2024 12:59 Ответить
Може спочатку запитаєш першого коментатора про джерело його цифр?
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19.07.2024 13:06 Ответить
Вступай в ЗСУ - сам побачиш
Чи , з дивану , воно значно видніше ...?
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19.07.2024 13:09 Ответить
А ти в ЗСУ? Був на Кринках ?
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19.07.2024 15:32 Ответить
Ти з тих довбнів, яким, щоб узнати рівень народжуваності в країні, спершу треба стать поміняти.
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20.07.2024 01:16 Ответить
сирський і пузаті генерали від єрмака найдосвідченіші? Чи Брукер не в курсі?
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19.07.2024 09:13 Ответить
а можно замість всіх цих компліментів надати нам один дозвіл один раз ******* одним ATACMSом по АБ Балтімор, бо Су-34 вже заїбали не тільки Харківську область, але ж і увесь фронт?
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19.07.2024 08:41 Ответить
Тільки від вас літаки вже 18 місяців до України летять і ніяк не долетять, бо з Марса дуже далеко летіти! Надіюсь, що через рік-два долетять!
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19.07.2024 08:41 Ответить
Підбадьорувати це добре - даите більше зброі
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19.07.2024 08:43 Ответить
невже не зрозуміло, що якщо перемогти рашку швидко - вона спробує в іншому місці і це інше місце буде, наприклад, Литва або Латвія... тому ці "стратєгі за чужий рахунок" обрали тактику виснаження рашки! те що це виснаження відбувається за рахунок українських аборігенів нікого не хвилює, окрім окремих аборігенів
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19.07.2024 08:56 Ответить
Ше в 2022р Баиден сказав - ми будем варити жабу на слабенькому вогні
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19.07.2024 08:59 Ответить
"одну з найдосвідчиниших"...? А хто ще ?
Яка ще з європейських армій може хочаб наблизитись до ЗСУ за рівнем досвіду ?
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19.07.2024 08:52 Ответить
може мають на увазі країну з якою воюєте ?
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19.07.2024 09:14 Ответить
А вона також вважається європейською ?
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19.07.2024 13:00 Ответить
ну про твою армію кацап навіть не йдеться...
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19.07.2024 09:28 Ответить
А тому в нату тільки через 200 років.
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19.07.2024 09:03 Ответить
В НАТО не будемо ніколи із зе-пуйлом і його їрмаком.
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19.07.2024 09:11 Ответить
А тепер нехай спробують уявити, що буде з ними, якщо русня захопить Україну і об'єднає дві армії в одну.
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19.07.2024 09:20 Ответить
Он говорит "в Европе", конечно имея в виду, что в Мире самая опытная - армия США. Конечно, у нас нет опыта авианосными группами с басмачами на джипах воевать.
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19.07.2024 09:31 Ответить
Й тому ви вирішили підштовхнути підписати капітуляційний мир,попри дружню риторику щодо України та хмурення брів до рашки?(((
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19.07.2024 09:41 Ответить
 
 