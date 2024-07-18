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Новости Помощь Украине
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Очень важно, чтобы США продолжали оказывать поддержку Украине, - Столтенберг

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что США продолжат поддержку Украины, поскольку Штаты являются крупнейшим союзником.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в комментарии AFP.

Как отмечается, на фоне заявлений Дональда Трампа и его соратников, которые ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона в случае возвращения Трампа в Белый дом, Столтенберг подчеркнул, что роль США в западной помощи для Украины является крайне важной.

"Европейские союзники и Канада, конечно, могут делать больше. Но чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку Украине. Это должно быть совместными усилиями Северной Америки и Европы, а США - самый большой союзник. Поэтому я ожидаю, что Штаты продолжат поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

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Такжеон подчеркнул, что предоставление такой помощи Украине - в интересах безопасности США.

"Если бы президент Путин победил в Украине, это стало бы не только трагедией для украинцев, это также сделает мир более опасным... Если мы хотим выйти на развязку, при которой Украина выстоит как суверенное независимое государство, то путь к этому - предоставлять Украине больше поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

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США (27334) Столтенберг Йенс (1620) помощь и поддержка (879)


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Топ комментарии
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НАТО підтримує Україну так, щоб раша не програла! Бо дуже вони бояться розвалу раши! А Україна воює з рашою не тільки за свою незалежність, а й за те, щоб Європа спала спокійно! А втрати України Европу ніяк не турбують!
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18.07.2024 19:44 Ответить
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НАТО підтримує Україну так, щоб раша не програла! Бо дуже вони бояться розвалу раши! А Україна воює з рашою не тільки за свою незалежність, а й за те, щоб Європа спала спокійно! А втрати України Европу ніяк не турбують!
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18.07.2024 19:44 Ответить
"Поки путя воює в Україні - він не воює десь з країною НАТО" - недослівна свіжа заява Столтенберга. Проговорився дідо, видав "поднаготную".
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18.07.2024 19:52 Ответить
Дуда теж сказав, що хай краще Україна воює, чим Європа!
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18.07.2024 20:08 Ответить
https://www.unian.ua/world/viyna-rosiji-i-nato-stoltenberg-poyasniv-chomu-nemaye-bezposerednoji-zagrozi-napadu-na-alyans-12692391.html Росія зараз не нападе на НАТО, бо повністю занурена у війну проти України, - Столтенберг
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18.07.2024 19:57 Ответить
Прижучьтє САНКЦІЯМИ МЕГАКОРУПЦІОНЕРА « козиря» в якого папаша Фсб шик живє в Москві І НЕХАЙ ОЙГО ПІДШЕФНИЙ ВЖЕ ДАВНО ПРОСРОЧЕНИЙ ВІДПОВІСТЬ , чому він готував капітуляцію , закликав до кровавих шашликів ,замість негайного посилення обороноздатності
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18.07.2024 20:04 Ответить
Надзвичайно важливо, щоб США продовжували надавати підтримку Україні, - Столтенберг

...а війна тривала подовше...
подовше...
подовше...
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18.07.2024 19:52 Ответить
1 пво чи 3 можуть ьільше чи меньше Україну не захистить . Тільки Томагавки з ударами по містасм кацапстану та реальні санкції можуть захистити Україну. але парнерам це не вигодно. тому в Україні віїна буде завжди
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18.07.2024 19:57 Ответить
Так вибори ж - ім зараз віина до одного місця
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18.07.2024 20:11 Ответить
Конечно важливо.
Для этого ж и создавалась украинская приманка для пути))
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18.07.2024 20:18 Ответить
Більшість українців проти цього шагу - вони, разом з своїм презедентом, бачили та бачать мир в очах х...ла. Перестаньте нагнітать - ви хуже скабеєвої.
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19.07.2024 01:19 Ответить
 
 