Очень важно, чтобы США продолжали оказывать поддержку Украине, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что США продолжат поддержку Украины, поскольку Штаты являются крупнейшим союзником.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в комментарии AFP.

Как отмечается, на фоне заявлений Дональда Трампа и его соратников, которые ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона в случае возвращения Трампа в Белый дом, Столтенберг подчеркнул, что роль США в западной помощи для Украины является крайне важной.

"Европейские союзники и Канада, конечно, могут делать больше. Но чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку Украине. Это должно быть совместными усилиями Северной Америки и Европы, а США - самый большой союзник. Поэтому я ожидаю, что Штаты продолжат поддержку Украины", - сказал Столтенберг.

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Такжеон подчеркнул, что предоставление такой помощи Украине - в интересах безопасности США.

"Если бы президент Путин победил в Украине, это стало бы не только трагедией для украинцев, это также сделает мир более опасным... Если мы хотим выйти на развязку, при которой Украина выстоит как суверенное независимое государство, то путь к этому - предоставлять Украине больше поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

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