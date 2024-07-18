Премьер Дании Фредериксен призвала союзников мобилизовать помощь Украине: "Сочувствие - это не оружие. Оно не защитит Украину"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала глав государств и правительств 47 стран мира мобилизовать усилия, чтобы предоставить Украине такую помощь, с которой та выиграет войну с Россией.

Об этом она заявила на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сочувствие - это не оружие. Оно не защитит Украину. Оно не защитит детей Украины. Защитят только наши совместные действия", - подчеркнула Фредериксен.

Она отметила, что решения, принятые на саммите НАТО на прошлой неделе, были важными.

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"Уже два с половиной года мы говорим, что не можем позволить Украине проиграть. Я думаю, что мы должны быть открытыми в отношении фактов. Для того, чтобы Украина не проиграла, Украина должна выиграть эту войну", - заявила Фредериксен.

Она также перефразировала слова Уинстона Черчилля о том, что недостаточно делать все возможное, "иногда нужно делать то, что от нас требуют"

Глава датского правительства подчеркнула, что Украине необходимо оказать военную поддержку, увеличивая одновременно собственные военные возможности.

"Мы должны срочно обеспечить все необходимые поставки в Украину. Украине нужна противовоздушная оборона, боеприпасы, больше тяжелого вооружения, чтобы вытеснить Россию за пределы украинской территории и положить конец непрерывным атакам России. Я думаю, что мы слишком много говорили о защите Украины. Сейчас настало время оттеснить Россию", - подчеркнула она.

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По словам Фредериксен, объединив усилия и ресурсы, это возможно обеспечить. Примером является чешская инициатива по боеприпасам, однако известно, что в мире есть больше имеющихся запасов, которые можно было бы высвободить для использования в Украине.