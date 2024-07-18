Партнеры медленно принимают решения о помощи Украине, - Науседа

Для того, чтобы Украина победила нужно усилить и ускорить передачу ей помощи.

Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа перед началом саммита Европейского политического сообщества, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне было принято достаточно важные решения по поддержке Украины.

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"Но проблема не в принятии решений. Проблема в том, что мы не способны действовать. Мы принимаем решения, а выполняются они, к сожалению, гораздо позже. И это является проблемой", - пояснил литовский лидер.

Науседа отметил, что Украина срочно нуждается в амуниции и ПВО, прямо сейчас, и поэтому надо усилить поддержку Украины, "если мы на самом деле хотим, чтобы она победила в этой войне".

Он отметил, что Россия на самом деле концентрирует все усилия на то, чтобы произвести столько оружия, сколько она только сможет.

"И проблема в том, что они опережают наши возможности, даже если мы действуем как одна команда. Россия производит больше, чем объединенная Европа. Это проблема. Мы должны нарастить наши мощности, теснее сотрудничать с нашими партнерами, особенно странами-единомышленниками, и более решительно поддерживать Украину", - сказал президент Литвы.

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