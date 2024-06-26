Литва будет предоставлять 0,25% ВВП на оборонную помощь Украине, - Науседа

Литва будет предоставлять не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании Государственного совета обороны мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины", - сообщил президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. "Мы всегда будем поддерживать свободу", - отметил он.

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