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Литва будет предоставлять 0,25% ВВП на оборонную помощь Украине, - Науседа
Литва будет предоставлять не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на заседании Государственного совета обороны мы договорились выделить не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины", - сообщил президент Литвы.
Науседа подчеркнул, что Литва будет продолжать твердо стоять с Украиной до победы. "Мы всегда будем поддерживать свободу", - отметил он.
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+8 Дмитро Черних #470343
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+6 Речь Брежнева
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+5 Владимир Сухов #378743
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Зазвичай тут якісь сумнівні відморозки коментують.)
він поставляє зброї в таких об'ємах, щоб ми могли тільки тримати фронт і не давати Росії просуватися далі.
хоча на словах він каже що він за перемогу.
або хай каже все , так як є, що він не бажає допомагати Україні вийти на кордони 91-го року - і тоді ми будемо закінчувати війну шляхом мирного договору.
або хай приймає рішення, що Україна має звільнити всі свої території - і постачає тоді необхідну для цього зброю.
а продовжувати війну так як зараз - це тільки наші люди будуть гинути.
И пора уже всем думать, как помогать по полной. Если выберут трампа будет много нюансов