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Новини Допомога Україні
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Литва надаватиме 0,25% ВВП на оборонну допомогу Україні, - Науседа

литва

Литва буде надавати не менш ніж 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити не менш ніж 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України", — повідомив президент Литви.

Науседа наголосив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. "Ми завжди будемо підтримувати свободу", — зазначив він.

Також читайте: Група інструкторів з Литви відправилася до Великої Британії для підготовки українських військовослужбовців

Автор: 

Литва (2437) Науседа Гітанас (345)


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Топ коментарі
+8
Щира подяка лісовим браттям!! Разом знищимо моськовську наволоч,заженемо у мокшанські болота!!))
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26.06.2024 17:36
+6
Нормальні витрати мирного часу складають 1%...а тут додаткові 0,25% на чужу і корумповану країну...це вчинок...Дякуємо
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26.06.2024 17:50
+5
Только не деньгами !
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26.06.2024 17:54
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Щира подяка лісовим браттям!! Разом знищимо моськовську наволоч,заженемо у мокшанські болота!!))
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26.06.2024 17:36 Відповісти
Ну якщо людина знає, хто такі "лісові брати", -- то тут вже немає й про що казати -- їй подяка!)
Зазвичай тут якісь сумнівні відморозки коментують.)
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26.06.2024 17:45 Відповісти
Піцдтримую.До того ж, щодо лвсових братів - не треба і історію вивчати глибоко.Це прості доступні дані
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26.06.2024 17:55 Відповісти
Теперь яйца для армии будут по 50 гривен/шт. в закупке.
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26.06.2024 17:43 Відповісти
От воно вилізло -- чмо якесь. Пєши ісчьо, друк, мой!)
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26.06.2024 17:46 Відповісти
Если только твои, я даже по сотне дам, что бы посмотреть как их у тебя отрывать будут
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26.06.2024 18:01 Відповісти
Я думаю, он имел в виду, что наши чиновники найдут способ альтернативно "освоить" помощь Литвы. Надеюсь, Литва будет закупать вооружение и передавать его напрямую, а не переводить средства на счета Минобороны.
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26.06.2024 18:07 Відповісти
Нормальні витрати мирного часу складають 1%...а тут додаткові 0,25% на чужу і корумповану країну...це вчинок...Дякуємо
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26.06.2024 17:50 Відповісти
Только не деньгами !
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26.06.2024 17:54 Відповісти
С языка сорвал, только собирался писать, и не тем, что украстьможно
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26.06.2024 17:59 Відповісти
У нас вкрасти можна все. Запитайте у досвідчених людей.)
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26.06.2024 18:21 Відповісти
У меня нет знакомых в правительстве
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26.06.2024 18:27 Відповісти
Свята ви людина. З вами не вкрасти, не випити.)
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26.06.2024 18:31 Відповісти
Не деньгами. Будем поставлять то, что закупаем и для своей армии. А увеличение объёма закупок - это скидки производителей. Значит, в физических единицах будем закупать и поставлять больше. Не так что намного больше, но при украинской ситуации немного больше - это ощутимо больше.
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26.06.2024 19:40 Відповісти
немає у байдена рішення, що Україна має звільнити всі свої території.
він поставляє зброї в таких об'ємах, щоб ми могли тільки тримати фронт і не давати Росії просуватися далі.
хоча на словах він каже що він за перемогу.
або хай каже все , так як є, що він не бажає допомагати Україні вийти на кордони 91-го року - і тоді ми будемо закінчувати війну шляхом мирного договору.
або хай приймає рішення, що Україна має звільнити всі свої території - і постачає тоді необхідну для цього зброю.
а продовжувати війну так як зараз - це тільки наші люди будуть гинути.
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26.06.2024 18:34 Відповісти
Який ще мирний договір? ***** вже порушив усі договора, що підписав з Україною.
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26.06.2024 21:21 Відповісти
Шкода, що українці геть не вірять своїй владі, але вибори не вимагають "боненачасі"
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26.06.2024 18:56 Відповісти
Дякуємо, але спрямовуйте все не "в бюджет", а конкретним адресатам.
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26.06.2024 19:42 Відповісти
Для государств которые граничат от 1 процента правильно. Они не Украине дают, а украинцами зачищаются. В Германии триллион ВВП, военная помощь около 8 млрд. будет в этом году
И пора уже всем думать, как помогать по полной. Если выберут трампа будет много нюансов
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27.06.2024 05:33 Відповісти
 
 