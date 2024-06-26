Литва надаватиме 0,25% ВВП на оборонну допомогу Україні, - Науседа

Литва буде надавати не менш ніж 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити не менш ніж 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України", — повідомив президент Литви.

Науседа наголосив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. "Ми завжди будемо підтримувати свободу", — зазначив він.

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