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Литва надаватиме 0,25% ВВП на оборонну допомогу Україні, - Науседа
Литва буде надавати не менш ніж 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити не менш ніж 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України", — повідомив президент Литви.
Науседа наголосив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги. "Ми завжди будемо підтримувати свободу", — зазначив він.
Топ коментарі
+8 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар26.06.2024 17:36 Посилання
+6 Речь Брежнева
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+5 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар26.06.2024 17:54 Посилання
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Зазвичай тут якісь сумнівні відморозки коментують.)
він поставляє зброї в таких об'ємах, щоб ми могли тільки тримати фронт і не давати Росії просуватися далі.
хоча на словах він каже що він за перемогу.
або хай каже все , так як є, що він не бажає допомагати Україні вийти на кордони 91-го року - і тоді ми будемо закінчувати війну шляхом мирного договору.
або хай приймає рішення, що Україна має звільнити всі свої території - і постачає тоді необхідну для цього зброю.
а продовжувати війну так як зараз - це тільки наші люди будуть гинути.
И пора уже всем думать, как помогать по полной. Если выберут трампа будет много нюансов