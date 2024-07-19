Вчера вечером российская армия атаковала Антоновку в Херсонской области, погибла женщина

Вечером 18 июля российские захватчики обстреляли село Антоновка Херсонской области. За сутки враг ударил по 16 населенным пунктам области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА

Из-за вражеского удара травмы, несовместимые с жизнью, получила 83-летняя местная жительница.

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Камышаны, Шевченковка, Шляховое, Красный Маяк, Михайловка, Никольское, Нововоронцовка, Александровка, Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка и город Херсон", - сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в админздание, мобильную амбулаторию и телебашню; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 11 частных домов. Поврежден газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Напомним, утром враг накрыл огнем Белозерку, два человека погибли.

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