Киевский фуникулер с 22 июля по 26 августа закроют на ежегодный плановый ремонт

С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер закроют на плановый ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Специалисты будут ремонтировать машинный, компрессорный и тиристорный зал, проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы и частично их заменят, а также выполнят текущий ремонт вагон

Перед запуском работы фуникулера проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

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