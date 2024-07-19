Киевский фуникулер с 22 июля по 26 августа закроют на ежегодный плановый ремонт
С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер закроют на плановый ремонт.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Специалисты будут ремонтировать машинный, компрессорный и тиристорный зал, проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы и частично их заменят, а также выполнят текущий ремонт вагон
Перед запуском работы фуникулера проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.
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