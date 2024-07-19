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Новости
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Киевский фуникулер с 22 июля по 26 августа закроют на ежегодный плановый ремонт

Київський фунікулер закриють на ремонт

С 22 июля по 26 августа столичный фуникулер закроют на плановый ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Специалисты будут ремонтировать машинный, компрессорный и тиристорный зал, проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы и частично их заменят, а также выполнят текущий ремонт вагон

Перед запуском работы фуникулера проведут статические и динамические испытания под нагрузкой.

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Автор: 

Киев (25794) фуникулер (33)


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За потрібністю цей транспорт на другому місці після "Єдиного марафону".
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19.07.2024 14:05 Ответить
Цікаво, пилюку і пташине лайно нарешті відмиють від вестибюлю?
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19.07.2024 14:12 Ответить
Ні!
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19.07.2024 14:14 Ответить
А У ВІЙСЬКОВИХ РАДА ЗАПИТУЄ - ЯКИЙ У ВАС ПЛАН ВІЙНИ?...
КИЯНИ, А У ВАС?
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19.07.2024 14:25 Ответить
дуже серйозна та важлива новина!
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19.07.2024 14:31 Ответить
Но без Подола Киев невозможен,

Как святой Владимир без креста!
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19.07.2024 14:40 Ответить
 
 