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Глобальный сбой в Интернете: Проблему исправили, это не было кибератакой

компьютер

Проблему, которая привела к мировому технологическому сбою, уже исправили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава CrowdStrike Джордж Куртц.

"CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта, обнаруженного в одном обновлении ПО для Windows. Сбой не повлиял на Mac и Linux. Это не инцидент с безопасностью или кибератака", - отметил он.

Куртц добавил, что проблема обнаружена, изолирована и исправлена. Организациям рекомендуют убедиться, что они работают с представителями CrowdStrike через официальные каналы.

Напомним, ранее сообщалось, что в мире произошел глобальный IT-сбой, коснувшийся авиакомпаний и ТВ-каналов.

Читайте также: В мире - глобальный IT-сбой: Он коснулся авиакомпаний и ТВ-каналов (обновлено)

Автор: 

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Це не збій в інтернеті, це програмний збій конкретної програми
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19.07.2024 14:57 Ответить
якби збій конкретної програми, то падала б тільки ця програма. А це збій операційної системи тому, що Майкрософт закрив дірку в програмному коді, через яку той антивірус пхав носа глибоко в ядро
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19.07.2024 15:59 Ответить
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19.07.2024 14:59 Ответить
І тут кацапню відмазують. Невже не зрозуміло що кацапи винні за замовчуванням? Навіть в тому що може статися.
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19.07.2024 15:06 Ответить
Рашисти так і заявили, можем пафтаріть…
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19.07.2024 15:07 Ответить
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19.07.2024 15:53 Ответить
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19.07.2024 18:44 Ответить
 
 