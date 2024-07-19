Глобальный сбой в Интернете: Проблему исправили, это не было кибератакой
Проблему, которая привела к мировому технологическому сбою, уже исправили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава CrowdStrike Джордж Куртц.
"CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта, обнаруженного в одном обновлении ПО для Windows. Сбой не повлиял на Mac и Linux. Это не инцидент с безопасностью или кибератака", - отметил он.
Куртц добавил, что проблема обнаружена, изолирована и исправлена. Организациям рекомендуют убедиться, что они работают с представителями CrowdStrike через официальные каналы.
Напомним, ранее сообщалось, что в мире произошел глобальный IT-сбой, коснувшийся авиакомпаний и ТВ-каналов.
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