РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8235 посетителей онлайн
Новости
4 005 23

В пяти регионах России третий день подряд введены графики отключения света после сбоя на Ростовской АЭС

У південних регіонах Росії та окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії

В Ростовской области и еще в 4 регионах России ввели графики ограничения энергопотребления после сбоя на атомной электростанции. Такое решение приняли из-за аномальной жары в регионе и риска перегрузки оборудования.

Об этом пишет "The Moscow Times", передает Цензор.НЕТ.

"С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО "Системный оператор Единой энергетической системы" введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности", - сообщил региональный оператор распределения электроэнергии "Донэнерго".

По словам главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, в двух районах города введут временное ограничение подачи электроэнергии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионы россиян остались без света из-за аварийного отключения энергоблока АЭС

Проблемы с электроэнергией сохраняются также и в оккупированном Крыму

"В связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, 19 июля введен график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове", - сообщили в "Крымэнерго".

Там уточнили, что веерные отключения коснутся Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Сак, Судака и 14 районов регионов.

Проблемы с электроэнергией в южных регионах РФ

Как отмечается, масштабные проблемы с электричеством продолжаются уже третий день после сбоя на Ростовской атомной электростанции (АЭС) 16 июля. Тогда автоматика отключила один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе АЭС.

Читайте также: В Ростовской области РФ ввели график отключения света 

Кроме Ростовской области и оккупированного Крыма, 17 и 18 июля ограничения электроснабжения вводили в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях, и Кабардино-Балкарии.

Как пояснил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак, после аварии на АЭС без света осталось около 2,5 млн человек в южных регионах России.

Среди причин случившегося заместитель министра назвал недостаточный объем генерации, необходимость увеличения перетоков из соседних регионов и перегрузки сетей.

Также читайте: "Уменьшить зависимость от России": Турция договаривается о строительстве атомных станций с США

Автор: 

АЭС (548) россия (96446) Тарифы на электроэнергию (2181) отключение света (427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Самий час насипати ще по підстанціям.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:24 Ответить
+4
Слава богу, не в росії жиємо!
показать весь комментарий
19.07.2024 15:18 Ответить
+4
Тобто кори русня з радісним придиханням "ну чо там у хохлов" - то нормально, а нам постібатись з їх неможливості підкинути потужностей з інших регіонів - зась.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава богу, не в росії жиємо!
показать весь комментарий
19.07.2024 15:18 Ответить
Тобто кори русня з радісним придиханням "ну чо там у хохлов" - то нормально, а нам постібатись з їх неможливості підкинути потужностей з інших регіонів - зась.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:24 Ответить
Самий час насипати ще по підстанціям.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:24 Ответить
якось ця аварія сталася як раз після атаки на 9-го липня на https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B028 ПС Ростовська 500/220/10 кВ, розподільчою потужністю 900 MVA.\ (південь Родіоново-Несвітайського району).
показать весь комментарий
19.07.2024 20:18 Ответить
показать весь комментарий
19.07.2024 15:25 Ответить
Там воду радіоактивну злили,
кацапи будуть світиця.
Крім того,що сидять без світла.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:27 Ответить
...третий реактор
Улыбнулся старик
показать весь комментарий
19.07.2024 15:49 Ответить
Світящийся кацап - ще краща ціль ))
показать весь комментарий
19.07.2024 19:04 Ответить
У ростові рівень радіації в 75 разів вище норми.
Хмара йде на схід.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:35 Ответить
Ростовська АЕС в 200км на схід від Ростова
показать весь комментарий
19.07.2024 16:39 Ответить
хоч би *******...тримаємо кулаки
показать весь комментарий
19.07.2024 17:57 Ответить
Раніше на АЕС відключився один з енергоблоків через неполадки на турбогенераторі.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:09 Ответить
17.07.24
Енергоблок №1 Ростовської АЕС знову підключений до мережі, повідомили в «Росенергоатомі».

За його даними, енергоблок до ранку несе повне навантаження в 1000 мегават.
показать весь комментарий
19.07.2024 18:10 Ответить
В українській системі моніторингу не помітно збільшення радіаційного фону в напрямку Ростова. Можливо, вітерець поки дійсно на Саратов, а можливо - все тільки слухи......
показать весь комментарий
20.07.2024 10:11 Ответить
Пох. Нас більше цікавить, що тут зі світлом у нас
показать весь комментарий
19.07.2024 15:38 Ответить
ось ось, почнуть будувати, два додаткових атомних блока.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:40 Ответить
"начать - не кончить" - народна мудрість
показать весь комментарий
19.07.2024 15:48 Ответить
Це так переключають увагу від внутрішніх проблем з енергетикою. Ось тільки в нас розбомблена , а в них проблеми з рукодупістю
показать весь комментарий
19.07.2024 15:49 Ответить
В них проблеми з кармою.
показать весь комментарий
19.07.2024 15:51 Ответить
Може так і до рашиського бидла дійде, що її варвари творят в Україні ?
показать весь комментарий
19.07.2024 16:23 Ответить
Не дійде, щоб зрозуміти, треба мати мозок. У кацапа його немає.
показать весь комментарий
19.07.2024 19:03 Ответить
дивА..!? - адже у цьому напрямку "мы ещё не начинали" навіть по-дорослому, а в них вжЕ "пісок сиплеться"...
не дарма, ото, ***** зі свитою благають про перемовини, та й дермаківські арахніди з позитивними блохєрами та корисними ідіотами так само печуться про це..
показать весь комментарий
19.07.2024 16:24 Ответить
"Можим павтарить, деды ... при свечах сидели"
показать весь комментарий
19.07.2024 19:02 Ответить
 
 