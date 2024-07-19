В пяти регионах России третий день подряд введены графики отключения света после сбоя на Ростовской АЭС
В Ростовской области и еще в 4 регионах России ввели графики ограничения энергопотребления после сбоя на атомной электростанции. Такое решение приняли из-за аномальной жары в регионе и риска перегрузки оборудования.
Об этом пишет "The Moscow Times", передает Цензор.НЕТ.
"С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО "Системный оператор Единой энергетической системы" введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности", - сообщил региональный оператор распределения электроэнергии "Донэнерго".
По словам главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, в двух районах города введут временное ограничение подачи электроэнергии.
Проблемы с электроэнергией сохраняются также и в оккупированном Крыму
"В связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, 19 июля введен график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове", - сообщили в "Крымэнерго".
Там уточнили, что веерные отключения коснутся Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Сак, Судака и 14 районов регионов.
Проблемы с электроэнергией в южных регионах РФ
Как отмечается, масштабные проблемы с электричеством продолжаются уже третий день после сбоя на Ростовской атомной электростанции (АЭС) 16 июля. Тогда автоматика отключила один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе АЭС.
Кроме Ростовской области и оккупированного Крыма, 17 и 18 июля ограничения электроснабжения вводили в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях, и Кабардино-Балкарии.
Как пояснил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак, после аварии на АЭС без света осталось около 2,5 млн человек в южных регионах России.
Среди причин случившегося заместитель министра назвал недостаточный объем генерации, необходимость увеличения перетоков из соседних регионов и перегрузки сетей.
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кацапи будуть світиця.
Крім того,що сидять без світла.
Улыбнулся старик
Хмара йде на схід.
Енергоблок №1 Ростовської АЕС знову підключений до мережі, повідомили в «Росенергоатомі».
За його даними, енергоблок до ранку несе повне навантаження в 1000 мегават.
не дарма, ото, ***** зі свитою благають про перемовини, та й дермаківські арахніди з позитивними блохєрами та корисними ідіотами так само печуться про це..