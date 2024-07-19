В пяти регионах России третий день подряд введены графики отключения света после сбоя на Ростовской АЭС

В Ростовской области и еще в 4 регионах России ввели графики ограничения энергопотребления после сбоя на атомной электростанции. Такое решение приняли из-за аномальной жары в регионе и риска перегрузки оборудования.

Об этом пишет "The Moscow Times", передает Цензор.НЕТ.

"С целью недопущения выхода оборудования из строя и предотвращения аварийной ситуации в энергосистеме Юга в энергосистеме Ростовской области в рамках законодательства по команде АО "Системный оператор Единой энергетической системы" введены в действие графики временного отключения потребителей электрической мощности", - сообщил региональный оператор распределения электроэнергии "Донэнерго".

По словам главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, в двух районах города введут временное ограничение подачи электроэнергии.

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Проблемы с электроэнергией сохраняются также и в оккупированном Крыму

"В связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, 19 июля введен график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове", - сообщили в "Крымэнерго".

Там уточнили, что веерные отключения коснутся Симферополя, Ялты, Алушты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Сак, Судака и 14 районов регионов.

Проблемы с электроэнергией в южных регионах РФ

Как отмечается, масштабные проблемы с электричеством продолжаются уже третий день после сбоя на Ростовской атомной электростанции (АЭС) 16 июля. Тогда автоматика отключила один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе АЭС.

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Кроме Ростовской области и оккупированного Крыма, 17 и 18 июля ограничения электроснабжения вводили в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях, и Кабардино-Балкарии.

Как пояснил замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак, после аварии на АЭС без света осталось около 2,5 млн человек в южных регионах России.

Среди причин случившегося заместитель министра назвал недостаточный объем генерации, необходимость увеличения перетоков из соседних регионов и перегрузки сетей.

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