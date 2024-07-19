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Новости Война
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Ни один президент США не бросит Украину, - премьер Норвегии Стёре

Йонас Гар Стьоре

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре не считает, что какой-либо президент США примет решение о прекращении поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Так, он не согласен с тем, что новая администрация президента США может прекратить поддержку Украины.

"Когда вы действительно вникнете в этот вопрос, изучите его и возьмете на себя ответственность, то увидите, что стоит на кону. Мысль о том, что вы будете "все за" или "все против", по моему мнению, является слишком упрощенной", - сказал Стьоре.

В то же время, отметил министр, Европа "должна делать больше" относительно оборонных расходов и участия в региональных оборонных планах.

"НАТО - это огромная выгода для всех его членов. Я не вижу ни одного американского президента, который хотел бы от этого отказаться. Мы должны продемонстрировать США и всем остальным ценность этого партнерства", - подытожил он.

Также читайте: Премьер Норвегии Стере не считает, что следующий президент США перестанет поддерживать Украину.

Автор: 

НАТО (10177) Норвегия (723) США (27334)


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Топ комментарии
+5
Але тільки Трамп-нодостреляний, повів ідіотів з США, штурмом та зброєю в руках, брати КАПІТОЛІЙ!
Жоден Президент США, такого, відверто промосковського дійства, не робив, за всю історію Демократії в США!! Жоден !!!
А тремпель, на цей злочин пішов, нацькувавши дурнів! Бо сам обгадився з того, що побачив увесь Світ!
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19.07.2024 15:40 Ответить
+3
При всій повазі, але це лише ваша особиста думка, ви не є наступним президентом США.
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19.07.2024 16:06 Ответить
+2
Байден таємно. і про це відомо тільки із твоїх фантазій. А Трамп - реально. про що сам він казав - припиню виділення допомоги Україні. І він ці свої слова довів блокуванням виділення допомоги Україні більше як на півроку. яку ще мали виділити у Конгресі у вересні 23-го року і яку саме "завдяки" маговським трампістам вдалось блокувати з вересня 23-го року аж до кінця квітня 24-го року. Саме тому і Джонсон, і Дуда, і прем'єр Норвегії і роблять такі заяви, бо відчувають пересторогу, що Трамп так вчинить як сказав - припинить допомогу Україні. При каденції Байдена таких заяв робити не потрібно було і ніхто їх не робив, бо не було сумнівів у тому, що Байден кине Україну і припинить надавати їй допомогу. А от стосовно Рудого такі перестороги є небезпідставні. Того й лунають такі заяви зараз від європейських політиків, застерігаючи Трампа не робити ху йні.

"Жоден президент США не залишить Україну, - прем'єр Норвегії Стьоре - тому що здача України буде приниженням Америки.
Але Байден все-таки таємно мріє це зробити - забороняючи Україні перемогу над рашкою"

Трамп згідно плану своїх радників, який він схвалив, зробить не здачу України.... а її поділ, який формально буде невизнаний світом, щоб остаточно не руйнувалося Міжнародне право, а ху йлу буде жирний бонус - обіцянка ніколи не брати Україну в НАТО. і це Рудий подасть світові як свою заслугу у врегулюванні конфлікту і скаже, що зберіг світ від ядерної війни. що не раз подібне заявляв як Ілон Маск, так і сини Трампа. а тепер ще і той Венс. Венс, до речі є дружбаном сина Трампа і дружбаном Вівека Равасвамі. і ось це все кодло зараз хоче максимально пробитися у вищі ешелони влади в Штатах. і йому пох на славні традиції республіканської партії періоду Рейгана, коли Рейган валив совок, а Трамп, навпаки, збирається дружити з ху йлом..
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19.07.2024 16:07 Ответить
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Зупп дайот за Омерегу!
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19.07.2024 15:30 Ответить
до речі, вікінги, перші білі європейці, що прибули до америки!
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19.07.2024 15:31 Ответить
Как родственники умирающего-будут стоять рядом и держать за руку, не бросили ведь,были до самого конца.
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19.07.2024 15:35 Ответить
Жоден президент США не залишить Україну, - прем'єр Норвегії Стьоре - тому що здача України буде приниженням Америки.
Але Байден все-таки таємно мріє це зробити - забороняючи Україні перемогу над рашкою
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19.07.2024 15:36 Ответить
Байден таємно. і про це відомо тільки із твоїх фантазій. А Трамп - реально. про що сам він казав - припиню виділення допомоги Україні. І він ці свої слова довів блокуванням виділення допомоги Україні більше як на півроку. яку ще мали виділити у Конгресі у вересні 23-го року і яку саме "завдяки" маговським трампістам вдалось блокувати з вересня 23-го року аж до кінця квітня 24-го року. Саме тому і Джонсон, і Дуда, і прем'єр Норвегії і роблять такі заяви, бо відчувають пересторогу, що Трамп так вчинить як сказав - припинить допомогу Україні. При каденції Байдена таких заяв робити не потрібно було і ніхто їх не робив, бо не було сумнівів у тому, що Байден кине Україну і припинить надавати їй допомогу. А от стосовно Рудого такі перестороги є небезпідставні. Того й лунають такі заяви зараз від європейських політиків, застерігаючи Трампа не робити ху йні.

"Жоден президент США не залишить Україну, - прем'єр Норвегії Стьоре - тому що здача України буде приниженням Америки.
Але Байден все-таки таємно мріє це зробити - забороняючи Україні перемогу над рашкою"

Трамп згідно плану своїх радників, який він схвалив, зробить не здачу України.... а її поділ, який формально буде невизнаний світом, щоб остаточно не руйнувалося Міжнародне право, а ху йлу буде жирний бонус - обіцянка ніколи не брати Україну в НАТО. і це Рудий подасть світові як свою заслугу у врегулюванні конфлікту і скаже, що зберіг світ від ядерної війни. що не раз подібне заявляв як Ілон Маск, так і сини Трампа. а тепер ще і той Венс. Венс, до речі є дружбаном сина Трампа і дружбаном Вівека Равасвамі. і ось це все кодло зараз хоче максимально пробитися у вищі ешелони влади в Штатах. і йому пох на славні традиції республіканської партії періоду Рейгана, коли Рейган валив совок, а Трамп, навпаки, збирається дружити з ху йлом..
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19.07.2024 16:07 Ответить
Тільки той, хто забороняє бити Рашці і не дає жодного літака - мріє про поразку України. Тобто він мріє про таку поразку, коли його не зможуть у цьому звинуватити - тому він зображує допомогу Україні.
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19.07.2024 16:30 Ответить
не ний. прийде час і дозволять і по рашці бити.. а от щоб ти менше тут смердів, шо то саме ініціатива Трампа була ввести санкції проти північного потоку-2. то прочитай ось це:

Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "https://lb.ua/tag/2158_pivnichniy_potik.html Північний потік-2 ".

Про це повідомляє https://www.reuters.com/article/idUSL1N2IR1VL Reuters .

В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу Збройним силам України.

У цьому проєкті закладено введення нових санкцій за сприяння продажу, оренді чи наданню кораблів-трубоукладників для будівництва газопроводу "Північний потік - 2", а також за страхування кораблів, які беруть участь в будівництві.

Рішення ухвалене понад двома третинами голосів - саме стільки потрібно для того, аби подолати вето президента Дональда Трампа, яке той пообіцяв застосувати, оскільки документ не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.

Прихильники законопроекту розраховують, що результати голосування змусять Трампа змінити свою позицію та підписати ухвалений документ.

Нагадаємо, в серпні 2019 року президент США Дональд Трамп https://lb.ua/news/2019/08/29/435820_tramp_poprosiv_pereglyanuti_programu.html доручив переглянути програму фінансування України в галузі безпеки, щоби переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Через місяць Адміністрація США https://lb.ua/news/2019/09/12/437167_administratsiya_trampa_rozblokuvala.html зняла блокування 250 млн доларів , призначених для України.

У лютому 2020 року заступник міністра оборони США, який був проти затримки військової допомоги Україні, https://lb.ua/world/2020/02/19/450412_zastupnik_ministra_oboroni_ssha_yakiy.html пішов у відставку .
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19.07.2024 16:42 Ответить
Який ви освідомлений.Знаєте *ТАЄМНІ мрії* Байдена.
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19.07.2024 18:04 Ответить
він знає тільки тут накидувати на Байдена по завданню маговських трампістів.. є тут ще таке потороччя як "секонд фірст" обоє рябоє.
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19.07.2024 23:25 Ответить
На форумі я з 2017 під різними лейбамі.Що у 75% в середині кожного можу уявити майже безпомилково..Для мене він не щира людина.Він на форумі став дуже помітним за останні 2-3 роки.Протіворіч в його висловлювань нема,но з фарбою проросійського напрямку.Він не той,щоб його пов'язувати з виконавцям завдань трампістів.Вони в ньому не мають потреби.
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20.07.2024 00:25 Ответить
та потреба є завжди. його завдання тут - це створити в українців хейт на Байдена замість подяки за допомогу.
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20.07.2024 00:32 Ответить
Його діяльність для мене на богато ширше щоб шкодити Україні не тільки обговорюванням Байдена.

Подивиться треба,хто вогому силу набрав на виборах у Немеччині і з якого регіону.
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20.07.2024 02:22 Ответить
НАТО - це величезна вигода для усіх його членів. Я не бачу жодного американського президента, який хотів би від цього відмовитись. Ми повинні продемонструвати США та всім іншим цінність цього партнерства", - підсумував він Джерело:
Ми поки що на члени, поки ми получлени, але як майбутні члени ми оцінили цінність цього партнерства. Будемо раді бути справжніми членами найближчих 30-50 років.
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19.07.2024 15:39 Ответить
Але тільки Трамп-нодостреляний, повів ідіотів з США, штурмом та зброєю в руках, брати КАПІТОЛІЙ!
Жоден Президент США, такого, відверто промосковського дійства, не робив, за всю історію Демократії в США!! Жоден !!!
А тремпель, на цей злочин пішов, нацькувавши дурнів! Бо сам обгадився з того, що побачив увесь Світ!
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19.07.2024 15:40 Ответить
особливо враховуючи той факт, що зачинщиками того штурму Капітолію були кацапи. є ж маса відео, де акаюче бидло закликає на штурм Капітолію. і зараз одне таке акаюче бидло з рязанських боліт працює приватною бодігардкою у Рудого.. щось дуже багацько таких співпадінь. зараз тут налетять трампоїди і скажуть про джавеліни при Трампу і про санкції проти Північного потоку-2.. ну-ну. тільки якщо там покопатись у хронології передачі тих джавелінів і в хронології введення санкцій проти потоку, то там заслуга Конгресу, а не Трампа. Трамп не підписав закон про санкції. і той закон почав діяти без підпису Трампа. но зато упороті накидують, що санкції проти потоку і передача джавелінів виключно заслуга саме Трампа...
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19.07.2024 16:23 Ответить
Трампа охраняет федеральный secret service, даже непонятно, откуда вы взяли эту дурнину про кацапа-бодигарда
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19.07.2024 16:29 Ответить
крім секретної служби у Рудого ще є приватні бодігарди. секретна служба охороняє президента, а Рудий на той час не був ще офіційно номінований навіть на кандидата в президенти...

і та свиноматка, яка закривала своєю тушою Трампа під час замаху - є кацапкою з рязанських боліт. і вона у Трампа рахується у його приватній охороні. вже всі про це давно написали.
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19.07.2024 16:38 Ответить
А яке у Вас відношення до штурму Капітолія?
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19.07.2024 18:07 Ответить
Балакати бла бла бла то одне, а от коли трамп був презом і творивхерню то чому весь світ мовчав. І що ви зробите коли цей рудий вилупрк стане на бік параши, що зробите...та нічого.
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19.07.2024 15:58 Ответить
При всій повазі, але це лише ваша особиста думка, ви не є наступним президентом США.
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19.07.2024 16:06 Ответить
...,,а что нам скажет начальник транспортного цеха?,,
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19.07.2024 16:18 Ответить
Ни один президент США не может полностью прекратить или наоборот, завалить Украину оружием. На такие действия нужно голосование Конгресса. И если две трети Конгресса голосуют против президентского решения, то он идет наюх
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19.07.2024 16:32 Ответить
Поки що всі залишали!! Починаючи з обами! Бо надходило на післязавтра те що треба позавчора, ще й і по краплині!
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19.07.2024 17:02 Ответить
 
 