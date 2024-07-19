Ни один президент США не бросит Украину, - премьер Норвегии Стёре
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре не считает, что какой-либо президент США примет решение о прекращении поддержки Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Так, он не согласен с тем, что новая администрация президента США может прекратить поддержку Украины.
"Когда вы действительно вникнете в этот вопрос, изучите его и возьмете на себя ответственность, то увидите, что стоит на кону. Мысль о том, что вы будете "все за" или "все против", по моему мнению, является слишком упрощенной", - сказал Стьоре.
В то же время, отметил министр, Европа "должна делать больше" относительно оборонных расходов и участия в региональных оборонных планах.
"НАТО - это огромная выгода для всех его членов. Я не вижу ни одного американского президента, который хотел бы от этого отказаться. Мы должны продемонстрировать США и всем остальным ценность этого партнерства", - подытожил он.
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Але Байден все-таки таємно мріє це зробити - забороняючи Україні перемогу над рашкою
"Жоден президент США не залишить Україну, - прем'єр Норвегії Стьоре - тому що здача України буде приниженням Америки.
Але Байден все-таки таємно мріє це зробити - забороняючи Україні перемогу над рашкою"
Трамп згідно плану своїх радників, який він схвалив, зробить не здачу України.... а її поділ, який формально буде невизнаний світом, щоб остаточно не руйнувалося Міжнародне право, а ху йлу буде жирний бонус - обіцянка ніколи не брати Україну в НАТО. і це Рудий подасть світові як свою заслугу у врегулюванні конфлікту і скаже, що зберіг світ від ядерної війни. що не раз подібне заявляв як Ілон Маск, так і сини Трампа. а тепер ще і той Венс. Венс, до речі є дружбаном сина Трампа і дружбаном Вівека Равасвамі. і ось це все кодло зараз хоче максимально пробитися у вищі ешелони влади в Штатах. і йому пох на славні традиції республіканської партії періоду Рейгана, коли Рейган валив совок, а Трамп, навпаки, збирається дружити з ху йлом..
Сенат США підтримав законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік загальним обсягом понад 740 млрд доларів. Документ передбачає допомогу для України у розмірі $250 млн та санкції проти російського газопроводу "https://lb.ua/tag/2158_pivnichniy_potik.html Північний потік-2 ".
Про це повідомляє https://www.reuters.com/article/idUSL1N2IR1VL Reuters .
В рамках оборонного бюджету Україні погоджено надання 250 мільйонів доларів військової допомоги, що надається в рамках ініціативи сприяння у сфері безпеки та піде на підтримку і допомогу Збройним силам України.
У цьому проєкті закладено введення нових санкцій за сприяння продажу, оренді чи наданню кораблів-трубоукладників для будівництва газопроводу "Північний потік - 2", а також за страхування кораблів, які беруть участь в будівництві.
Рішення ухвалене понад двома третинами голосів - саме стільки потрібно для того, аби подолати вето президента Дональда Трампа, яке той пообіцяв застосувати, оскільки документ не передбачає скасування розділу 230 Закону про етику у сфері комунікацій. Цей розділ гарантує захист технологічним компаніям від судових позовів за розміщення, видалення або зміну користувацького контенту.
Прихильники законопроекту розраховують, що результати голосування змусять Трампа змінити свою позицію та підписати ухвалений документ.
Нагадаємо, в серпні 2019 року президент США Дональд Трамп https://lb.ua/news/2019/08/29/435820_tramp_poprosiv_pereglyanuti_programu.html доручив переглянути програму фінансування України в галузі безпеки, щоби переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів. Через місяць Адміністрація США https://lb.ua/news/2019/09/12/437167_administratsiya_trampa_rozblokuvala.html зняла блокування 250 млн доларів , призначених для України.
У лютому 2020 року заступник міністра оборони США, який був проти затримки військової допомоги Україні, https://lb.ua/world/2020/02/19/450412_zastupnik_ministra_oboroni_ssha_yakiy.html пішов у відставку .
Подивиться треба,хто вогому силу набрав на виборах у Немеччині і з якого регіону.
Ми поки що на члени, поки ми получлени, але як майбутні члени ми оцінили цінність цього партнерства. Будемо раді бути справжніми членами найближчих 30-50 років.
Жоден Президент США, такого, відверто промосковського дійства, не робив, за всю історію Демократії в США!! Жоден !!!
А тремпель, на цей злочин пішов, нацькувавши дурнів! Бо сам обгадився з того, що побачив увесь Світ!
і та свиноматка, яка закривала своєю тушою Трампа під час замаху - є кацапкою з рязанських боліт. і вона у Трампа рахується у його приватній охороні. вже всі про це давно написали.