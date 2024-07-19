Ни один президент США не бросит Украину, - премьер Норвегии Стёре

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре не считает, что какой-либо президент США примет решение о прекращении поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Так, он не согласен с тем, что новая администрация президента США может прекратить поддержку Украины.

"Когда вы действительно вникнете в этот вопрос, изучите его и возьмете на себя ответственность, то увидите, что стоит на кону. Мысль о том, что вы будете "все за" или "все против", по моему мнению, является слишком упрощенной", - сказал Стьоре.

В то же время, отметил министр, Европа "должна делать больше" относительно оборонных расходов и участия в региональных оборонных планах.

"НАТО - это огромная выгода для всех его членов. Я не вижу ни одного американского президента, который хотел бы от этого отказаться. Мы должны продемонстрировать США и всем остальным ценность этого партнерства", - подытожил он.

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