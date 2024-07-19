Есть положительное решение правительства Польши, что позволит как можно быстрее получить F-16, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о положительном решении, которое позволит Украине как можно быстрее получить самолеты F-16.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера я встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - говорится в сообщении.
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Оце так діла!
Війну в Україну приніс ху&ло! Крапка.
Манафорт співпрацював з Партією регіонів з 2006 до 2015 року, а згодом 2016 року працював у виборчому штабі Дональда Трампа, очолюючи його упродовж трьох місяців.У час роботи
Манафорта в команді Трампа Республіканська партія США змінила формулювання у партійному маніфесті, відмовившись від жорсткого осуду Росії за її агресію щодо України.
У червні 2016 Манафорт був одним з учасників зустрічі у Нью-Йорку з російською юристкою, яка обіцяла представникам штабу Трампа компрометуючу інформацію про його суперницю на виборах, Гілларі Клінтон.
Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом
Після окупації Криму, Рустем Умєров отримав російське громадянство та зареєстрував ФОП в органах окупаційної влади півострова
З офіційної біографії Рустема Умєрова відомо, що з 2011 по 2013 рік він був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму, мета якого - сприяти соціальній активності жителів Криму, формування відповідального співтовариства та подолання наслідків однієї з катастроф 20-го століття - геноциду депортацію 1944 року.
Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова
https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179
Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.
На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено , що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.
Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.
Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.
Згідно з даними виписки, Рустем Умєров має російське громадянство, яке ймовірно було ним отримане після окупації півострова.
Крім цього, Умєров є співзасновником кримського ООО «Кримсоюзстройпроект», яке було зареєстроване у 2014 році. У 2023 році виручка підприємства склала 22 мільйони рублів.
Це все було зроблено за завданням Буданова, ще дякувати йому доведеться!
Хоча не зрозуміло, що на рахунок "залученості країни НАТО в конфлікт"...
А можливо, поляки візьмуться прикрити небо в районі базування.
Ну, час покаже.
Зі шкільного курсу фізики відомо, що швидкість - величина відносна.
Дякуємо Zе...