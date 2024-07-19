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Новости Война
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Есть положительное решение правительства Польши, что позволит как можно быстрее получить F-16, - Зеленский

f16

Президент Владимир Зеленский заявил о положительном решении, которое позволит Украине как можно быстрее получить самолеты F-16.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - говорится в сообщении.

Также читайте: Прошло 18 месяцев, а F-16 до нас не долетели, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Польша (8543) F-16 (571)


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Топ комментарии
+15
Зее шмаркля, ти урОд привів війну в Україну. Заткни свою пельку.
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19.07.2024 16:03 Ответить
+8
потужно, якнайшвидче, незламно...
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19.07.2024 16:13 Ответить
+7
Тобто фермери не проти і ф-16 блокувати не будуть?
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19.07.2024 16:07 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Какого черта вы выдаете непонятные броники со сталью без указания класса и потом ... надо покупать им замену? Где аптечки? Почему магазинов только 4-ре ? Почему дальше за бабки волонтеров надо?
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19.07.2024 15:59 Ответить
Так це Польща/Туск видае дозволи на ф16?!

Оце так діла!
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19.07.2024 16:37 Ответить
Так а чому ти, росіянин вирішив жалітися на забезпечення російської армії аж на українському сайті? У вас там працює цілодобова " лініія із путіним", всі туди на на гєрасімова і жалюця.
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19.07.2024 20:00 Ответить
Зее шмаркля, ти урОд привів війну в Україну. Заткни свою пельку.
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19.07.2024 16:03 Ответить
А от звіздити не требо, фантом!

Війну в Україну приніс ху&ло! Крапка.
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19.07.2024 16:39 Ответить
Так це Зеленський попросив ***** повномаштабно напасти, чи дав команду ВСУ напасти на Бєлгород?
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19.07.2024 17:37 Ответить
політика зеленої гниди привела війну в Україну. чи може оманські плани, скасовано? Чонгар, вангергейт, асфальт, шашлики, дєрьмаки, подоляки, наумови. баканови це не зельонський, це інше? яйця по17 грн. укріплення на харківщині смародерили, гуманітарку ешелонами крали, зараз Червінського судять за надумані статті от і ***** цим користується.
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19.07.2024 17:54 Ответить
відповідальність за все несе 73% нарід, який вибрав (по приколу, хуже не будет, какая разница) зельоного президентом.
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19.07.2024 17:59 Ответить
УМЄРОВ ТА КАМИШІН рулить найважливіниши у війну міністерствами. (одні з найкращих менеджерів АХМЕТОВА)

Манафорт співпрацював з Партією регіонів з 2006 до 2015 року, а згодом 2016 року працював у виборчому штабі Дональда Трампа, очолюючи його упродовж трьох місяців.У час роботи

Манафорта в команді Трампа Республіканська партія США змінила формулювання у партійному маніфесті, відмовившись від жорсткого осуду Росії за її агресію щодо України.

У червні 2016 Манафорт був одним з учасників зустрічі у Нью-Йорку з російською юристкою, яка обіцяла представникам штабу Трампа компрометуючу інформацію про його суперницю на виборах, Гілларі Клінтон.

Рустем Умєров став другим в історії України Міністром оборони з російським паспортом

Після окупації Криму, Рустем Умєров отримав російське громадянство та зареєстрував ФОП в органах окупаційної влади півострова

З офіційної біографії Рустема Умєрова відомо, що з 2011 по 2013 рік він був співзасновником і президентом Фонду розвитку Криму, мета якого - сприяти соціальній активності жителів Криму, формування відповідального співтовариства та подолання наслідків однієї з катастроф 20-го століття - геноциду депортацію 1944 року.

Після окупації півострова росіянами Рустем Умєров продовжив розвивати економіку окупованого півострова


https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179

Про діяльність Умєрова з 2014 до 2019 року відомо мало.

На сайті Міністерства оборони України https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/umerov-rustem-enverovich.html зазначено , що з 2014 року він займався міжнародною адвокацією звільнення тимчасово окупованих території та визволення політв'язнів Криму.

Як стало відомо «Останньому Бастіону», у 2015 році Рустем Умєров зареєструвався як ФОП у Міжрайонній інспекції Федеральної податкової служби №9 по Республіці Крим.

Про це свідчить виписка з російського реєстру індивідуальних підприємців.

Згідно з даними виписки, Рустем Умєров має російське громадянство, яке ймовірно було ним отримане після окупації півострова.

Крім цього, Умєров є співзасновником кримського ООО «Кримсоюзстройпроект», яке було зареєстроване у 2014 році. У 2023 році виручка підприємства склала 22 мільйони рублів.
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19.07.2024 16:06 Ответить
Після окупації Криму, Рустем Умєров отримав російське громадянство та зареєстрував ФОП в органах окупаційної влади півострова...
Це все було зроблено за завданням Буданова, ще дякувати йому доведеться!
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19.07.2024 16:12 Ответить
Тобто фермери не проти і ф-16 блокувати не будуть?
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19.07.2024 16:07 Ответить
До речі, чого воно вештається там без діла? Підписав би з польскими фермерами безпекову угоду. Чим вони гірші чиновників з Кабо Верде?
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19.07.2024 16:20 Ответить
Польські фермери нучим не відрізняються від українських, якщо нема за що утримувати родину заблокують і тебе і папу Римського.
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19.07.2024 20:02 Ответить
Тобто, ви готувались до отримання літаків цілий рік, а їх отримання залежить від "позитивного рішення Уряду Польщі"?!
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19.07.2024 16:09 Ответить
Ну допустим такой вариант этому. Идиоту ясно, что базировать и обслуживать самолёту на нашей земле дело убитое. За неделю кацапы всё накроют. Может у поляков базировать базово, а у нас сел, зарядился, слетал, отработал и на ночь к пшекам. А как? Беда ведь старая, всё время напоминаю. Предателей стукачей, падликов морозовых в стране каждый 4! Именно так. За любое бабло. А некоторые за ничто! Там же смена лётчика. Конечно полякам риск. Но если мы ляжем---поляки примут войну первыми. 3 мировая ведь видна идеально всем.
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19.07.2024 16:40 Ответить
Думаю, саме про це і мова.
Хоча не зрозуміло, що на рахунок "залученості країни НАТО в конфлікт"...
А можливо, поляки візьмуться прикрити небо в районі базування.
Ну, час покаже.
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19.07.2024 16:51 Ответить
якнайшвидше отримати F-16

Зі шкільного курсу фізики відомо, що швидкість - величина відносна.
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19.07.2024 16:10 Ответить
потужно, якнайшвидче, незламно...
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19.07.2024 16:13 Ответить
Забув традиційне "Ми очікуємо від партнерів, що вони дадуть/зроблять/виділять, і т.д."
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19.07.2024 16:19 Ответить
Оце потужно,вчора поговорив,а сьогодні є рішення,ні про що,алеж є !!))
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19.07.2024 16:29 Ответить
Мабуть,йдеться про згоду Польщі про базування нашіх ф-16 на їх теріторії..... дякуємо Польщі. Влада,що не здатна забезпечити в Україні таких умов повинна піти. Хоча не піде,,для цього потрібна мужність і порядність....
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19.07.2024 16:32 Ответить
Велике ефшісництво.
Дякуємо Zе...
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19.07.2024 16:34 Ответить
Ефшістнадцятьство - отак правильно я думаю.
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19.07.2024 17:19 Ответить
Вже побудовані відповідні укриття для Ф-16 .Просто кончене,тупе ******!!!!
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19.07.2024 18:35 Ответить
Ну ШО ? Це зелене Бидло змогло деокупувати території ? А у 22 році це можна було аби Залужному дали ДОЗВІЛ. Кацапи тікали аж п'ятки кипіли. Для чого зупинили ? Навіть Харківщину до кінця не визволили - залишили шматок для ***** ?
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19.07.2024 18:38 Ответить
По перше - чому в Х, а не в тєлєграм? По друге - ги-ги-ги
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19.07.2024 19:22 Ответить
Чи здатні ф16 літати? Це років за 10 дізнаємося! А от чи здатні вони кордони перетинати?
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20.07.2024 00:09 Ответить
 
 