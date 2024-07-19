Есть положительное решение правительства Польши, что позволит как можно быстрее получить F-16, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о положительном решении, которое позволит Украине как можно быстрее получить самолеты F-16.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я встретился с Премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, чтобы обсудить усиление обороноспособности Украины. И сегодня мы имеем положительное решение польского правительства в вопросе, который позволит Украине как можно быстрее получить истребители F-16", - говорится в сообщении.

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