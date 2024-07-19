Враг из артиллерии обстрелял приграничье Сумщины, есть погибшая и раненый
В пятницу, 19 июля, российские захватчики обстреляли Великописаревскую громаду Ахтырского района Сумской области. В результате вражеской атаки погибла 62-летняя женщина, ее 66-летний муж получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, около 16:00 враг из артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру Великописаревской громады Ахтырского района на Сумщине.
Из-за вражеского обстрела погибла 62-летняя женщина. Ее 66-летний муж получил ранения.
Начато досудебное расследование по факту нарушения армией РФ законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
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