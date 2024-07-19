Ворог з артилерії обстріляв прикордоння Сумщини, є загибла та поранений

У п'ятницю, 19 липня, російські загарбники обстріляла Великописарівську громаду Охтирського району Сумської області. Внаслідок ворожої атаки загинула 62-річна жінка, її 66-річний чоловік зазнав поранень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, близько 16:00 ворог з артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру Великописарівської громади Охтирського району на Сумщині.

Через ворожий обстріл загинула 62-річна жінка. Її 66-річний чоловік зазнав поранень.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення армією РФ законів та звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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