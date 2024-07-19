Ракетная атака РФ по Николаеву: количество пострадавших возросло до 15, три человека погибли (обновлено)

Количество пострадавших в результате ракетной атаки войск РФ по Николаеву в пятницу, 19 июля, возросло до 14, среди них четверо несовершеннолетних. Также известно о трех погибших.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас известно уже о 14 пострадавших, среди которых пострадали четверо несовершеннолетних. Также известно о трех погибших", - говорится в сообщении мэра города.

Как сообщалось ранее, среди погибших есть ребенок.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, с мамой погибшего мальчика работают психологи ГСЧС.

"По данным на данный момент, погибли три человека - мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - сообщил министр.

Обновленная информация

Позже в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 15 – из них четыре ребенка. В больницу госпитализировали восемь человек. Погибли три человека.

Также в ГСЧС сообщают, что повреждены 8 многоквартирных домов и здание детсада.

Ракетная атака РФ по Николаеву

В пятницу, 19 июля, РФ попала по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома.

Известно о трех погибших, среди них - ребенок.

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