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Новости Война
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Ракетная атака РФ по Николаеву: количество пострадавших возросло до 15, три человека погибли (обновлено)

Ракетна атака РФ по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 14, троє людей загинули

Количество пострадавших в результате ракетной атаки войск РФ по Николаеву в пятницу, 19 июля, возросло до 14, среди них четверо несовершеннолетних. Также известно о трех погибших.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас известно уже о 14 пострадавших, среди которых пострадали четверо несовершеннолетних. Также известно о трех погибших", - говорится в сообщении мэра города.

Как сообщалось ранее, среди погибших есть ребенок.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, с мамой погибшего мальчика работают психологи ГСЧС.

"По данным на данный момент, погибли три человека - мужчина, женщина и ребенок. Мама мальчика находится в состоянии шока. С женщиной работают психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - сообщил министр.

Обновленная информация

Позже в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших возросло до 15 – из них четыре ребенка. В больницу госпитализировали восемь человек. Погибли три человека.

Также в ГСЧС сообщают, что повреждены 8 многоквартирных домов и здание детсада.

Ракетная атака РФ по Николаеву

В пятницу, 19 июля, РФ попала по детской площадке вблизи многоэтажного жилого дома.

Известно о трех погибших, среди них - ребенок.

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Николаев (2164) обстрел (28239)


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Пропоную. Викиніть зєлєнсКАВО з Банкової. І побачимо будуть приліти чи ні ?
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19.07.2024 22:59 Ответить
Нещодавно Ви пропонували зробити це руками молоді. Щось змінилося у Вашій пропозиції? Самі підете чи знову молодь попереду себе поставите?
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19.07.2024 23:04 Ответить
Что за бред? Это Зеленский выпустил ракету по Николаеву? Не росияне? Вы ничего не перепутали?
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19.07.2024 23:45 Ответить
Ця шобла зелена зупинила ВСІ переспективні розробки для армії.
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20.07.2024 08:31 Ответить
Откуда информация?
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05.08.2024 10:41 Ответить
СМЕРТЬ касапам.
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20.07.2024 00:10 Ответить
Кім мудило популіське, чого дітей примусом не вивіз ?! Чмо 🤡 ське !
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20.07.2024 00:26 Ответить
 
 