Ракетна атака РФ по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 15, троє людей загинули (оновлено)

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки військ РФ по Миколаєву у п'ятницю, 19 липня, зросла до 15, серед них четверо неповнолітніх. Також відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо вже про 14 постраждалих, серед яких постраждало четверо неповнолітніх. Також відомо про трьох загиблих", - йдеться у повідомленні мера міста.

Як повідомлялося раніше, серед загиблих є дитина.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, із мамою загиблого хлопчика працюють психологи ДСНС.

"За даними на цю мить, загинули троє людей - чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. Із жінкою працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій", - повідомив міністр.

Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 15 - з них чотири дитини. До лікарні госпіталізували вісьмох осіб. Загинуло три особи.

Також у ДСНС повідомляють, що пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

Ракетна атака РФ по Миколаєву

У п’ятницю, 19 липня, РФ поцілила по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку.

Відомо про трьох загиблих, серед них - дитина.

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