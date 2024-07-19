Ракетна атака РФ по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 15, троє людей загинули (оновлено)
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки військ РФ по Миколаєву у п'ятницю, 19 липня, зросла до 15, серед них четверо неповнолітніх. Також відомо про трьох загиблих.
Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі відомо вже про 14 постраждалих, серед яких постраждало четверо неповнолітніх. Також відомо про трьох загиблих", - йдеться у повідомленні мера міста.
Як повідомлялося раніше, серед загиблих є дитина.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, із мамою загиблого хлопчика працюють психологи ДСНС.
"За даними на цю мить, загинули троє людей - чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. Із жінкою працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій", - повідомив міністр.
Оновлена інформація
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 15 - з них чотири дитини. До лікарні госпіталізували вісьмох осіб. Загинуло три особи.
Також у ДСНС повідомляють, що пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.
Ракетна атака РФ по Миколаєву
У п’ятницю, 19 липня, РФ поцілила по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку.
Відомо про трьох загиблих, серед них - дитина.
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