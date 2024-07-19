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Новини Війна
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Ракетна атака РФ по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 15, троє людей загинули (оновлено)

Ракетна атака РФ по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 14, троє людей загинули

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки військ РФ по Миколаєву у п'ятницю, 19 липня, зросла до 15, серед них четверо неповнолітніх. Також відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі відомо вже про 14 постраждалих, серед яких постраждало четверо неповнолітніх. Також відомо про трьох загиблих", - йдеться у повідомленні мера міста.

Як повідомлялося раніше, серед загиблих є дитина.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, із мамою загиблого хлопчика працюють психологи ДСНС.

"За даними на цю мить, загинули троє людей - чоловік, жінка і дитина. Мама хлопчика перебуває у стані шоку. Із жінкою працюють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій", - повідомив міністр. 

Оновлена інформація

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих зросла до 15 - з них чотири дитини. До лікарні госпіталізували вісьмох осіб. Загинуло три особи.

Також у ДСНС повідомляють, що пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та будівлю дитсадка.

Ракетна атака РФ по Миколаєву

У п’ятницю, 19 липня, РФ поцілила по дитячому майданчику поблизу багатоповерхового житлового будинку.

Відомо про трьох загиблих, серед них - дитина.

Читайте також: РФ поцілила по дитячому майданчику в Миколаєві. Троє загиблих, п’ятеро поранених. Потрібні нові рішення щодо захисту, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1822) обстріл (29596)


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Пропоную. Викиніть зєлєнсКАВО з Банкової. І побачимо будуть приліти чи ні ?
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19.07.2024 22:59 Відповісти
Нещодавно Ви пропонували зробити це руками молоді. Щось змінилося у Вашій пропозиції? Самі підете чи знову молодь попереду себе поставите?
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19.07.2024 23:04 Відповісти
Что за бред? Это Зеленский выпустил ракету по Николаеву? Не росияне? Вы ничего не перепутали?
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19.07.2024 23:45 Відповісти
Ця шобла зелена зупинила ВСІ переспективні розробки для армії.
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20.07.2024 08:31 Відповісти
Откуда информация?
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05.08.2024 10:41 Відповісти
СМЕРТЬ касапам.
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20.07.2024 00:10 Відповісти
Кім мудило популіське, чого дітей примусом не вивіз ?! Чмо 🤡 ське !
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20.07.2024 00:26 Відповісти
 
 