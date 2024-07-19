С начала суток произошло 101 боевое столкновение, треть из них – на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 65 авиаударов, сбросив 91 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 447 дронов-камикадзе и совершили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска и Глубокого. В результате боестолкновений - не имел успеха.

На Купянском направлении противник девять раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки. Украинские защитники отбили пять атак, еще четыре - пока продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Невского, Новосадового, а также Серебрянского лесничества. Силы обороны дали отпор врагу.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного. Защитники украинской земли отбили все шесть атак противника.

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На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательные действия россиян вблизи Часова Яра и Белой Горы. Сейчас продолжаются еще две атаки в районе Часова Яра.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали силы обороны возле Пивничного, Торецка, Нью-Йорка и Зализного. Одиннадцать боев - завершены, еще два боестолкновения - продолжаются.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток, россияне 28 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое, Яснобродовка и Новоселовка Первая. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 247 оккупантов, 78 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, две БМП, две бронемашины "Тигр", три гаубицы Д-30, три БПЛА "Ланцет", шесть единиц автотранспорта и комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Кроме этого, повреждены танк, четыре гаубицы Д-30, две пушки 2А65 и противотанковая пушка МТ-12.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Карловки и Константиновки. По уточненной информации, продолжается один бой.

На Времевском направлении захватчики совершили одно безуспешное наступательное действие неподалеку Водяного.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении все усилия оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций также не имели успеха. Украинские защитники отбили шесть вражеских атак у Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне также потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.