США обязались поддерживать Украину минимум 10 лет, - Блинкен

Кто бы ни стал следующим президентом США, Вашингтон имеет обязательства поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время выступления на Аспенском форуме в штате Колорадо заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Каждая администрация имеет возможность устанавливать собственную политику, мы не можем заблокировать будущее. Но всего неделю назад на саммите НАТО более 20 стран собрались на полях саммита, чтобы объявить, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние двусторонние соглашения по безопасности. Это означает, что все эти страны, включая Соединенные Штаты, взяли на себя обязательства помогать Украине в течение следующего десятилетия, наращивать ее потенциал сдерживания, развивать ее защиту", - заявил Блинкен.

Он отметил, что сейчас в обеих палатах Конгресса США сохраняется "сильное двухпартийное большинство в поддержку Украины". Кроме того, кто бы ни стал следующим президентом США, он должен будет учитывать геополитическую ситуацию.

"Я считаю, что поддержка все еще есть, и думаю, любая администрация будет принимать это во внимание. Любая администрация должна поставить перед собой сложные вопросы: если мы остановимся, если мы дадим обратный ход, и если отвернемся от Украины, что сделает Путин? Он тогда на самом деле возобновит агрессию и, возможно, будет иметь шанс достичь успеха там, где ему пока не удавалось.

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В Украине он не остановится. Вероятно, он пойдет в другие страны региона, включая союзников по НАТО. И другие потенциальные агрессоры, которые далеко от Украины, далеко от Европы, они также делают выводы из этой ситуации", - сказал дипломат.