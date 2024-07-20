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Новости Агрессия России против Украины
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США обязались поддерживать Украину минимум 10 лет, - Блинкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Кто бы ни стал следующим президентом США, Вашингтон имеет обязательства поддерживать Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время выступления на Аспенском форуме в штате Колорадо заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Каждая администрация имеет возможность устанавливать собственную политику, мы не можем заблокировать будущее. Но всего неделю назад на саммите НАТО более 20 стран собрались на полях саммита, чтобы объявить, что они провели переговоры и подписали 10-летние двусторонние двусторонние соглашения по безопасности. Это означает, что все эти страны, включая Соединенные Штаты, взяли на себя обязательства помогать Украине в течение следующего десятилетия, наращивать ее потенциал сдерживания, развивать ее защиту", - заявил Блинкен.

Он отметил, что сейчас в обеих палатах Конгресса США сохраняется "сильное двухпартийное большинство в поддержку Украины". Кроме того, кто бы ни стал следующим президентом США, он должен будет учитывать геополитическую ситуацию.

"Я считаю, что поддержка все еще есть, и думаю, любая администрация будет принимать это во внимание. Любая администрация должна поставить перед собой сложные вопросы: если мы остановимся, если мы дадим обратный ход, и если отвернемся от Украины, что сделает Путин? Он тогда на самом деле возобновит агрессию и, возможно, будет иметь шанс достичь успеха там, где ему пока не удавалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже находится на пути к сильному и независимому государству, - Блинкен

В Украине он не остановится. Вероятно, он пойдет в другие страны региона, включая союзников по НАТО. И другие потенциальные агрессоры, которые далеко от Украины, далеко от Европы, они также делают выводы из этой ситуации", - сказал дипломат.

Автор: 

США (27334) Украина (45042) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+3
Статус союзника вне НАТО, вот минимум которого нужно добиваться...
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20.07.2024 09:05 Ответить
+2
Прийде Трамп і скаже "а я рєшіл іначє".
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20.07.2024 08:52 Ответить
+2
Трамп плюне на ці зобов'язання,а громадянин США Блінкен тільки руками розведе.
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20.07.2024 08:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почалося! - чого ж касетників не надаєте
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20.07.2024 08:50 Ответить
Ні, Антоні! Не так. До Перемоги України та США!

а не робити обмеження в часі.
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20.07.2024 18:19 Ответить
Прийде Трамп і скаже "а я рєшіл іначє".
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20.07.2024 08:52 Ответить
Трамп взагалі заявив, що розжене ФБР і більшу половину державних службовців. Скасувати зобов'язання щодо України це йому як вишмарклятися.
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20.07.2024 09:04 Ответить
Міморандум? Чи є те, чого ми не знаємо?
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20.07.2024 08:54 Ответить
ну да - поки не знищите всих українців.допога ваша вже зрозуміла.
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20.07.2024 08:54 Ответить
Трамп все скасує. В нього інше бачення.
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20.07.2024 08:57 Ответить
Підрахували через скільки України вже не стане.
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20.07.2024 08:57 Ответить
Що зараз може зробити Байден- прийняти нас в НАТО. А далі це вже проблема трампона
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20.07.2024 08:58 Ответить
Саме такий крок выдвів би Байдену
значну та гідну роль в світовій історії .
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20.07.2024 09:06 Ответить
Байден скаже і завтра Україна в НАТО. Як у зебілів все просто. Одного Орбана вистачить, щоб затягувати вступ до кінця виборів точно. А куди подіти інтереси ермака? Його ж куратори пристрелять, якщо він допустить такий провал. Про кретина в зеленій футболкі взагалі мовчу.
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20.07.2024 09:10 Ответить
Для початку потрібно виконувати закони:
- надати лендліз
- розробити план перемоги України
- перестати завищувати ціни на зброю (завищення 8.1млрд на сумі в 21млрд)
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20.07.2024 10:54 Ответить
Трамп плюне на ці зобов'язання,а громадянин США Блінкен тільки руками розведе.
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20.07.2024 08:59 Ответить
Статус союзника вне НАТО, вот минимум которого нужно добиваться...
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20.07.2024 09:05 Ответить
Ізраіль має статус, на який ніякі роки не впливають.
Україна повинна домогтись такого ж.
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20.07.2024 09:19 Ответить
до кордонів, які залишаться у 2034 році?
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20.07.2024 09:43 Ответить
10 років війну затягувати?Тут що каміння,як в Афганістані? Що бомби,чи не бомби,все однаково виглядає.Бомбами фугасними москалі випалюють великі території.А ви не надаєте дозволів стріляти по аеродромах на москальщині.
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20.07.2024 10:28 Ответить
Короче, нас прирекли до 10 років війни.
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20.07.2024 10:41 Ответить
Про війну ті % українців, мали думати у пакеті... при голосувані ...
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20.07.2024 12:26 Ответить
Кого не запитаєш, ніхто за зеленого не голосував. Як воно трапилось? Ліцемери та брехуни! Я як мешканець столиці точно знаю що всі київськи євреї голосували за саме за нього. Одного разу я запитав свого колишнього однокласника-єврея , чому саме за нього??? Він відверто мені відповів - а щоби доказати що ми теж спроможні і варті. З іншого боку мій племінник студент (українець) сказав мені у 2019, що Зєля це «прикольно і модно, вся молодь за нього»… ну і як вам шановні? Як вам молодь? Чи подобається???
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20.07.2024 12:49 Ответить
Так це правда ,зеленський 🤡 це єврейський сором і український теж ...шкода ,я росла з євреями які пройшли другу світову війну ,з їх дітьми, таких залишилося мало , а от онукі їх це вже культивовані на тих хто плате ,та заказує музику ...весь світ танцює але у крові
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20.07.2024 13:32 Ответить
 
 